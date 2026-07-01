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Omoda-Jaecoo presentó su nueva SUV eléctrica

La marca, representada en Uruguay por Santa Rosa, dio a conocer el modelo en el nuevo espacio Boulevard Punta Carretas

Micaela Taranto&nbsp;en el Omoda E5.

Micaela Taranto en el Omoda E5.

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Valentina Weikert
Gerente comercial de&nbsp;Omoda-Jaecoo Nicolás&nbsp;Felgueroso, director regional&nbsp;de Operaciones de Santa Rosa&nbsp;Pablo Ramos y directora de&nbsp;Santa Rosa Uruguay Natalia&nbsp;Albanese, junto al Omoda E5.

Gerente comercial de Omoda-Jaecoo Nicolás Felgueroso, director regional de Operaciones de Santa Rosa Pablo Ramos y directora de Santa Rosa Uruguay Natalia Albanese, junto al Omoda E5.

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Valentina Weikert
Alf Ravazzani, Opi Vidal y Esteban Recagno.

Alf Ravazzani, Opi Vidal y Esteban Recagno.

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Valentina Weikert
Agnes Lenoble e Isi Sanguinetti.&nbsp;

Agnes Lenoble e Isi Sanguinetti. 

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Valentina Weikert
Milena Latorre y Lara Puentes.&nbsp;

Milena Latorre y Lara Puentes. 

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Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Omoda-Jaecoo realizó la presentación de la nueva Omoda E5 2027 en Boulevard Punta Carretas, el nuevo espacio a cielo abierto de Punta Carretas Shopping. La experiencia fue conducida por la comunicadora y embajadora de la marca Isi Sanguinetti, y musicalizada por la cantautora argentina Chule.

La presentación estuvo precedida por una acción de expectativa que, en redes sociales, mostró lugares y carteles icónicos de Uruguay a los que les faltaba la letra E. A su vez, se instaló una gran caja iluminada en la entrada principal del centro comercial que resguardaba en su interior el vehículo y decía contener “la E que todos están buscando”, lo que despertó la curiosidad entre la gran cantidad de visitantes que transitan a diario por el centro comercial.

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El momento más esperado de la noche llegó con la revelación de la nueva Omoda E5 2027, cuando la estructura se abrió tras una cuenta regresiva y dejó al descubierto el modelo ante los presentes, quienes se convirtieron en los primeros del país en apreciar su estética dinámica y elegante.

La nueva incorporación a la oferta local de la marca, representada por Santa Rosa, es una SUV 100% eléctrica y diseñada para lograr un desempeño eficaz tanto en la movilidad urbana como en trayectos de media distancia. Su diseño incorpora un frente minimalista con faros angulares y un perfil que fluye sin interrupciones desde el capó hasta el alerón trasero fijo integrado.

En cuanto al motor, se trata de un sistema eléctrico de 155 kW (208 hp) y 288 Nm de torque, que entrega una respuesta inmediata. Sus tres modos de conducción (eco, normal y sport) ofrecen configuraciones pensadas para distintos escenarios y preferencias al volante.

Entre las prestaciones destacan: asiento del conductor con función de masaje, cámara panorámica de 540°, siete airbags, hasta 20 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) y carga rápida mediante puerto CCS2, que permite pasar del 20% al 80% de la batería en apenas 26 minutos.

El modelo llega al mercado uruguayo en las versiones Comfort Std. Range, Luxury Std. Range y Luxury Long Range. Las dos primeras incorporan una batería de 50 kWh y ofrecen una autonomía de hasta 350 kilómetros (WLTP), mientras que la tercera equipa una batería de 60 kWh, que extiende el alcance hasta los 430 kilómetros.

Desde la marca aseguraron que la llegada de la Omoda E5 representa un paso muy importante para su estrategia de electrificación en Uruguay. Es un vehículo que combina diseño, tecnología y una propuesta de valor muy competitiva para quienes buscan dar el salto a la movilidad eléctrica.

El Omoda E5 2027 se encuentra disponible desde US$ 26.990 y todas sus variantes tienen una garantía de cinco años o 150.000 kilómetros para el vehículo, y de ocho años o 150.000 kilómetros para la batería.

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