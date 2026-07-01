Omoda-Jaecoo presentó su nueva SUV eléctrica

La marca, representada en Uruguay por Santa Rosa, dio a conocer el modelo en el nuevo espacio Boulevard Punta Carretas

Gerente comercial de Omoda-Jaecoo Nicolás Felgueroso, director regional de Operaciones de Santa Rosa Pablo Ramos y directora de Santa Rosa Uruguay Natalia Albanese, junto al Omoda E5.

Omoda-Jaecoo realizó la presentación de la nueva Omoda E5 2027 en Boulevard Punta Carretas, el nuevo espacio a cielo abierto de Punta Carretas Shopping. La experiencia fue conducida por la comunicadora y embajadora de la marca Isi Sanguinetti, y musicalizada por la cantautora argentina Chule.

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La presentación estuvo precedida por una acción de expectativa que, en redes sociales, mostró lugares y carteles icónicos de Uruguay a los que les faltaba la letra E. A su vez, se instaló una gran caja iluminada en la entrada principal del centro comercial que resguardaba en su interior el vehículo y decía contener “la E que todos están buscando”, lo que despertó la curiosidad entre la gran cantidad de visitantes que transitan a diario por el centro comercial.

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El momento más esperado de la noche llegó con la revelación de la nueva Omoda E5 2027, cuando la estructura se abrió tras una cuenta regresiva y dejó al descubierto el modelo ante los presentes, quienes se convirtieron en los primeros del país en apreciar su estética dinámica y elegante.

La nueva incorporación a la oferta local de la marca, representada por Santa Rosa, es una SUV 100% eléctrica y diseñada para lograr un desempeño eficaz tanto en la movilidad urbana como en trayectos de media distancia. Su diseño incorpora un frente minimalista con faros angulares y un perfil que fluye sin interrupciones desde el capó hasta el alerón trasero fijo integrado.

En cuanto al motor, se trata de un sistema eléctrico de 155 kW (208 hp) y 288 Nm de torque, que entrega una respuesta inmediata. Sus tres modos de conducción (eco, normal y sport) ofrecen configuraciones pensadas para distintos escenarios y preferencias al volante.