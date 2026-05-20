Montevideo ya tiene su ruta literaria, que abarca ocho municipios y se puede visitar con un mapa virtual

Una iniciativa invita a caminar la ciudad al ritmo de los versos o la prosa de autores uruguayos. La ruta Montevideo de Barrios y Versos se presenta a 10 años de la distinción que entregó la Unesco a Montevideo, Ciudad Creativa de la Literatura, y propone un recorrido por los ocho municipios del departamento, en el que conecta cada territorio con autores referentes y con hitos que vinculan su obra a ciertos espacios.

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El proyecto, impulsado por la División Turismo de la Intendencia de Montevideo, cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional Unesco y los municipios de la capital, y con la colaboración de pasantes y docentes de la Licenciatura en Turismo de la Universidad de la República.

Cada municipio aporta la mirada territorial y la investigación de cada circuito, cerrando así esta propuesta tan interesante tanto para extranjeros como para locales, que une tres dimensiones, cultura, territorio y turismo, y fortalece la identidad literaria de la ciudad.

Un mapa digital disponible en la web Descubrí Montevideo acompaña esta ruta literaria, que en esta primera etapa visita a cuatro autoras y cuatro autores, asociados cada uno a un municipio en particular.

A Florencio Sánchez se lo vincula con el Municipio A, donde se sitúa el Centro Cultural Florencio Sánchez, y Mario Benedetti, al B, donde está la Fundación Mario Benedetti. El Municipio C tiene como protagonista a Maria Eugenia Vaz Ferreira, por su monumento en el Prado, y el CH, a Eduardo Galeano, por la casa de su infancia, situada en la calle Osorio. En el Municipio D está el Bar El Fortín, del Cerrito de la Victoria, vinculado a Alfredo Zitarrosa, y en el E, el Parque Idea Vilariño, vinculado a la autora. A Juana de Ibarbourou, en tanto, se la asocia a la Escuela Nº 102 de Maroñas, del Municipio F, y a Delmira Agustini, con Sayago, del Municipio G.

La idea es que cada municipio amplíe su circuito literario con más autores, y ya se está trabajando en eso.

Para hacer el recorrido se ingresa al sitio descubrimontevideo.uy, y allí, en la sección Montevideo de barrios y versos, se encuentra un mapa ilustrado con los autores; al hacer click en cada uno de ellos, aparece información biográfica y del espacio a visitar que lo vincula. También se accede a piezas audiovisuales con imágenes de cada barrio y lecturas en off de obras de cada autor narradas, en el caso de las autoras, por Mirella Pascual, y en el de los autores, por Pablo Robles.