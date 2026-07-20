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Para el presidente de la Campana de Oro 2026, Martín Gómez, la IA no es un problema para los creativos

“Es una herramienta que bien utilizada va a hacer que la calidad de la creatividad y producción suba”

Parte del jurado: Flavia Larrañaga, Gabriel González, Estela Naya y Juan Cardeillac.

Parte del jurado: Flavia Larrañaga, Gabriel González, Estela Naya y Juan Cardeillac.

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Valentina Weikert
Presidente de CAU Federico Lamaison, gerenta de CAU Norma Bueno y presidente de la Campana de Oro 2026 Martín Gómez.

Presidente de CAU Federico Lamaison, gerenta de CAU Norma Bueno y presidente de la Campana de Oro 2026 Martín Gómez.

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Valentina Weikert
Santiago Cámara, Walter Lapachian y Marcelo Debernardi.

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Alén Roldán y Manuel Castro.

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Julieta Castelli y Carolina&nbsp;ONeill.

Julieta Castelli y Carolina O'Neill.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

En el marco del anuncio de la edición 39ª de la Campana de Oro, Martín Gómez aseguró a Galería que la inteligencia artificial (IA) no es un problema para los creativos uruguayos.

El presidente de la Campana de Oro 2026 dijo que este año la utilización de IA fue evaluada y llegaron a la conclusión de que en creatividad y producción la IA forma parte del proceso. “Entendimos que en el reglamento es una herramienta válida, no hay ninguna implicancia negativa, por lo menos hasta ahora”.

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Gómez sostuvo que en Uruguay se está avanzando “muy rápido”. “La IA aporta velocidad y una reducción de costos. Además, hay cosas que sin ella no se podrían hacer porque de otra manera sería muy caro o difícil. Es una herramienta que bien utilizada va a hacer que la calidad de la creatividad y producción suba”. Sobre la incidencia de esta tecnología en los puestos de trabajo, Gómez aseguró que “los creativos están sabiendo aprovecharla para potenciar la base de sus conocimientos. La creatividad no es un área en la que la IA se apodere (de los puestos de trabajo) como en otras disciplinas”, opinó.

Con relación a la entrega de las campanas, señaló que la tradición se mantiene intacta, ya que se trata de un encuentro de gran prestigio. No obstante, agregó que sí introdujeron cambios menores en las votaciones: “Al ser muy alta la cantidad de piezas que se presentan, cada etapa insume mucho tiempo, dos días enteros. Por esto incorporamos la votación remota y asincrónica. Los jurados van a poder elegir desde sus casas y con tranquilidad”, comentó, y anunció que en este 2026 sumaron al jurado un integrante de la agencia ganadora en 2025, Cámara\TBWA. “Esto es valioso porque se trata de un reconocimiento más”, afirmó.

Federico Lamaison, presidente la Cámara de Anunciantes del Uruguay (CAU), dijo que estos premios son “una instancia que pone en valor el talento, la creatividad y el trabajo conjunto de marcas, agencias, productoras y profesionales que forman parte de esta industria. Desde la CAU es un orgullo llegar a la nueva edición de un acontecimiento que durante casi cuatro décadas ha acompañado la evolución de la comunicación en el país, impulsando la innovación, la excelencia y el crecimiento de un sector cada vez más importante para las empresas y la sociedad”.

La edición 39ª de la Campana de Oro se realizará el viernes 20 de noviembre en el Latu, a las 21 horas. Las inscripciones para el certamen tendrán dos períodos. El primero será del 3 al 21 de agosto, con 25% de descuento exclusivo para socios de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (Audap) y del Círculo Uruguayo de la Publicidad (CUP); y el segundo período será del 7 al 18 de setiembre.

La Campana de Oro en cada categoría será adjudicada a la pieza que haya obtenido el mayor promedio, y la Gran Campana de Oro en cada rubro la obtendrá la que alcance el mayor puntaje.

Además, quien obtenga el mayor puntaje sumando todos los premios durante la ceremonia será la Agencia del Año. Al igual que en ediciones anteriores, se entregarán premios a las mejores productoras de video, audio y animación, y por segundo año consecutivo se premiará la Pieza del Año. Desde la producción, esperan superar la cantidad de participantes de 2025, año en el que se evaluaron 450 piezas, 40 agencias y 12 productoras audiovisuales.

Este año, el jurado estará integrado por Audap, CUP, Interactive Advertising Bureau (IAB), Universidad ORT Uruguay, Cámara Uruguaya de Agencias de Medios (CUAM), Cámara Empresarial de Productoras Publicitarias del Uruguay (Ceppu), Asociación de Productoras de Audio del Uruguay (APA) y CAU.

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