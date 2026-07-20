Para el presidente de la Campana de Oro 2026, Martín Gómez, la IA no es un problema para los creativos

“Es una herramienta que bien utilizada va a hacer que la calidad de la creatividad y producción suba”

En el marco del anuncio de la edición 39ª de la Campana de Oro, Martín Gómez aseguró a Galería que la inteligencia artificial (IA) no es un problema para los creativos uruguayos.

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El presidente de la Campana de Oro 2026 dijo que este año la utilización de IA fue evaluada y llegaron a la conclusión de que en creatividad y producción la IA forma parte del proceso. “Entendimos que en el reglamento es una herramienta válida, no hay ninguna implicancia negativa, por lo menos hasta ahora”.

Gómez sostuvo que en Uruguay se está avanzando “muy rápido”. “La IA aporta velocidad y una reducción de costos. Además, hay cosas que sin ella no se podrían hacer porque de otra manera sería muy caro o difícil. Es una herramienta que bien utilizada va a hacer que la calidad de la creatividad y producción suba”. Sobre la incidencia de esta tecnología en los puestos de trabajo, Gómez aseguró que “los creativos están sabiendo aprovecharla para potenciar la base de sus conocimientos. La creatividad no es un área en la que la IA se apodere (de los puestos de trabajo) como en otras disciplinas”, opinó.

Con relación a la entrega de las campanas, señaló que la tradición se mantiene intacta, ya que se trata de un encuentro de gran prestigio. No obstante, agregó que sí introdujeron cambios menores en las votaciones: “Al ser muy alta la cantidad de piezas que se presentan, cada etapa insume mucho tiempo, dos días enteros. Por esto incorporamos la votación remota y asincrónica. Los jurados van a poder elegir desde sus casas y con tranquilidad”, comentó, y anunció que en este 2026 sumaron al jurado un integrante de la agencia ganadora en 2025, Cámara\TBWA. “Esto es valioso porque se trata de un reconocimiento más”, afirmó.

Federico Lamaison, presidente la Cámara de Anunciantes del Uruguay (CAU), dijo que estos premios son “una instancia que pone en valor el talento, la creatividad y el trabajo conjunto de marcas, agencias, productoras y profesionales que forman parte de esta industria. Desde la CAU es un orgullo llegar a la nueva edición de un acontecimiento que durante casi cuatro décadas ha acompañado la evolución de la comunicación en el país, impulsando la innovación, la excelencia y el crecimiento de un sector cada vez más importante para las empresas y la sociedad”.