China presenta su visión sobre la inteligencia artificial con una nueva organización mundial

Los modelos chinos de inteligencia artificial (IA) están ganando terreno frente a las ofertas más potentes de Estados Unidos (EE.UU.), al tiempo que atraen a usuarios de todo el mundo gracias a sus costos más bajos.

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Sin embargo, el modo de regular este sector en auge se ha convertido en un tema clave, a medida que crecen las preocupaciones sobre el uso de la IA en combates militares o su posible uso malintencionado por parte de hackers o terroristas.

“El desarrollo de la IA no debe ser una actuación en solitario de un solo país, sino una sinfonía de cooperación internacional”, señaló en la ceremonia de apertura de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC, por sus siglas en inglés).

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“Debemos oponernos conjuntamente a la interpretación excesiva del concepto de seguridad nacional en el ámbito de la IA o a anteponer la seguridad de un país a la de los demás”, agregó Xi.

EE.UU. y la Unión Europea han impuesto restricciones a las importaciones de tecnología china por preocupaciones de seguridad nacional, mientras que las recientes disputas entre Washington y los laboratorios estadounidenses de IA han planteado dudas sobre quién controla el acceso a esa tecnología.

La conferencia WAIC es “el evento anual más importante para comprender la dirección de la industria china de la IA”, señaló Poe Zhao, fundador de la publicación de análisis Hello China Tech.

“Estados Unidos mantiene una clara ventaja en chips avanzados, infraestructura informática de vanguardia y el desarrollo de modelos que requieren mayor inversión de capital”, explicó a la AFP.

Pero “China es su competidor más cercano y completo”, agregó Zhao.

Varios robots trabajan como parte de una exhibición en el Congreso Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC), la principal feria dedicada a esa tecnología en China, que ha abierto este viernes sus puertas en Shanghái, China. EFE/ Víctor Escribano

“Bajo control humano”

La WAIC, de cuatro días de duración, reúne a más de 1.000 empresas tecnológicas del país, junto con funcionarios, investigadores y otras figuras de la industria.

Se exhiben alrededor de 3.000 productos, desde potentes sistemas de semiconductores para la computación con IA hasta un teléfono inteligente capaz de ejecutar aplicaciones de manera autónoma a pedido.

Pero la atención se centró en primer lugar en la visión de Xi sobre el impacto potencial de la IA.

“Debemos establecer leyes y regulaciones, así como sistemas de monitoreo tecnológico, alerta temprana y respuesta ante emergencias, con el fin de (...) garantizar que la IA esté siempre bajo control humano”, apuntó Xi en su discurso en la conferencia, al exigir un enfoque “centrado en las personas”.

El jueves, el canciller chino, Wang Yi, y representantes de 29 países, entre ellos Rusia, Pakistán e Indonesia, firmaron un acuerdo para establecer un grupo intergubernamental en materia de IA.

La Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial (WAICO, por sus siglas en inglés), con sede en Shanghái, tiene como objetivo promover la consulta entre sus miembros para garantizar el desarrollo “saludable y ordenado” de la IA, informaron medios estatales.

Líderes como el secretario general de la ONU, António Guterres; el primer ministro de Camboya, Hun Manet; y su par tailandés, Anutin Charnvirakul, asisten a la WAIC, que presenta lo más avanzado de la tecnología china.

A primera hora del viernes, la startup Moonshot AI, con sede en Pekín, lanzó un nuevo y potente modelo insignia, el Kimi K3, cuyo rendimiento, según los reportes, podría rivalizar con algunas de las mejores ofertas estadounidenses.

Consumo masivo de IA

Otros aspectos destacados de la WAIC de este año son el modelo M3 de MiniMax, el primer teléfono equipado con un agente autónomo de IA, y el “supernodo” Atlas 950 de Huawei, una arquitectura de IA de vanguardia para el aprendizaje y el razonamiento.

También ocuparán un lugar central los agentes de IA, herramientas capaces de conversar con los usuarios, pero también de administrar software o realizar tareas complejas.

La IA se ha convertido en un pilar estratégico de la política industrial china, impulsada por una inversión estatal colosal destinada a construir un ecosistema nacional, desde la producción de chips hasta el uso por parte de los consumidores.

El consumo diario en China de “tokens”, la unidad utilizada en la industria para medir el uso de la IA, se ha multiplicado por 1.000 en los últimos dos años, según los medios estatales que citan a funcionarios.

El mercado chino se valoró en 1,2 billones de yuanes en 2025 (177.000 millones de dólares), y se espera que crezca más del 30% este año, según datos oficiales.

Con AFP

FUENTE:FRANCE24