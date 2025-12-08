‘Paso a paso’, un libro que invita a caminar, explorar y hacerse preguntas

La propuesta de Virginia Mórtola y Angelina Montero transformó la lectura en un paseo compartido con niños y familias por el parque Rodó

La presentación del libro Paso a paso fue en el castillo del parque Rodó.

La escritora Virginia Mórtola y la ilustradora Angelina Montero presentaron el libro para niños Paso a paso, un texto que invita a pasear por sus páginas junto a la protagonista. Además de leer parte de la obra, Mórtola invitó a los niños a recorrer el parque Rodó en la búsqueda de pequeños tesoros, como hojas o piedras. Los chicos, que fueron acompañados por sus padres, disfrutaron de una soleada mañana el sábado 29 de noviembre. El encuentro inició en el castillo del parque Rodó, donde funciona la Biblioteca Infantil María Stagnero.

Mórtola dijo a Galería que la obra es una invitación a caminar y explorar la naturaleza. “La idea de escribir un libro sobre caminar surgió hace varios años” y tuvo como inspiración las actividades que organiza su pareja, Federico Ruiz Santesteban, quien además fue presentador de la actividad. Él participa del Centro Cultural Espacio Hiedra, una emprendimiento que, entre otras actividades, organiza recorridos por la ciudad para tomar fotografías.

“Hice columnas sobre caminar, perderse y contemplar. A partir de estas, vi que Angelina (Montero) tenía ilustraciones de caminantes y le propuse hacer un libro. Empezamos desde cero”, contó la escritora.

Con relación a la recorrida, aseguró que ese tipo de actividades contribuyen a percibir al libro como “una experiencia”. “Creo que es muy filosófico, no hay una historia que se desarrolle, es un paseo que inicia en la mañana y termina en la noche, o quizá cuando nacemos y morimos. Es una niña que camina y se hace preguntas. Nos gustaba generar un texto que fuera un puntapié para cuestionarnos y una invitación a salir a explorar”.