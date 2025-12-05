  • Cotizaciones
    viernes 05 de diciembre de 2025

    León XIV expresa su deseo de visitar Uruguay y Argentina, aunque aún sin fecha definida

    El papa León XIV reafirmó su deseo de viajar a América Latina y destacó a Uruguay y Argentina entre los países que espera visitar, aunque por ahora no hay fechas definidas. Cada vez que menciona la región, aseguró, lo hace con especial interés

    León XIV

    León XIV

    FOTO

    Alberto PIZZOLI / AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El papa León XIV volvió a manifestar su interés en realizar un viaje a América Latina y, en particular, en visitar Uruguay y Argentina, aunque aclaró que todavía no existe una decisión formal ni una fecha definida. El Sumo Pontífice hizo estas declaraciones durante la rueda de prensa a bordo del avión papal, tras concluir su primera gira internacional por Líbano y Turquía.

    Según explicó, su próximo destino confirmado será África, una visita prevista para 2026 en la que buscará fortalecer el diálogo interreligioso y recorrer lugares vinculados a San Agustín, figura central para su orden religiosa. “Personalmente, espero poder ir a Argelia para visitar los lugares relacionados con la vida de San Agustín”, dijo, subrayando la importancia simbólica de ese país para la tradición agustiniana.

    Embed - Papa León XIV cierra su primera gira oficial con llamados a unidad cristiana desde Turquía y Líbano

    No obstante, dejó claro que América Latina está entre sus prioridades. “Me gustaría mucho visitar Argentina y Uruguay, que esperan la visita del papa”, señaló. También mencionó que Perú —donde vivió más de dos décadas como misionero y cuya nacionalidad posee— lo recibiría “con agrado”, según bromeó.

    León XIV indicó que el eventual viaje al continente podría darse en 2026 o 2027, pero insistió en que “el proyecto aún está en estudio”.

    El pontífice, de 70 años y miembro de la orden agustiniana fundada en el siglo XIII, destacó que la gira africana también podría incluir Camerún y Guinea Ecuatorial, según información que una fuente vaticana compartió con AFP.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

