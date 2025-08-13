¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Perú festejó sus 204 años de independencia

Es la última fiesta nacional que la embajadora Elizabeth González celebra en Uruguay, ante el arribo de un nuevo diplomático en los próximos meses

Embajador de Brasil Marcos Raposo, Beatriz Raposo, Rosina Zimbaro y embajador de Portugal João Pedro Antunes

Embajador de Brasil Marcos Raposo, Beatriz Raposo, Rosina Zimbaro y embajador de Portugal João Pedro Antunes

FOTO

Adrián Echeverriaga
Embajadora de Perú Elizabeth González y Vicente Fábrega

Embajadora de Perú Elizabeth González y Vicente Fábrega

FOTO

Adrián Echeverriaga
Yamandú Méndez y Rossana Vidal

Yamandú Méndez y Rossana Vidal

FOTO

Adrián Echeverriaga
Embajadora de Panamá María Gabriela Méndez y Giulliana Reggiardo

Embajadora de Panamá María Gabriela Méndez y Giulliana Reggiardo

FOTO

Adrián Echeverriaga
Betina Etchegaray y Rose Papantonakis

Betina Etchegaray y Rose Papantonakis

FOTO

Adrián Echeverriaga
Juan Pablo Wallace, Diego Escuder y Chris Andino

Juan Pablo Wallace, Diego Escuder y Chris Andino

FOTO

Adrián Echeverriaga
Evelyn Borecki, Jorge Llosa, Leticia Fontana y Ricardo Romero

Evelyn Borecki, Jorge Llosa, Leticia Fontana y Ricardo Romero

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

El 28 de julio de 1821 se proclamó la independencia de Perú en la plaza Mayor de Lima en un acto encabezado por José de San Martín. Sin embargo, la lucha por la libertad continuó hasta la batalla de Ayacucho, en 1824. Casi 40 años después, el 16 de mayo de 1862, se iniciaron formalmente las relaciones bilaterales entre Perú y Uruguay, recordó la embajadora de Perú, Elizabeth González, en la fiesta por la independencia de su país celebrada en el Hotel Radisson Victoria Plaza. Este año, el del 204º aniversario de independencia, es el último que González representará a Perú en Uruguay, puesto que anunció el arribo de un nuevo diplomático en los próximos meses.

En su discurso, González destacó que Perú tiene una herencia multicultural y que en los últimos años se ha producido un desarrollo económico y social. Señaló además que durante su estadía en Uruguay procuró dar continuidad al diálogo y a la cooperación entre ambas naciones, algo para lo que el vínculo que mantienen es “terreno fértil”, dinamizando especialmente las relaciones económicas y culturales.

Leé además

Directivos de la Cámara de Anunciantes: Victoria Dutra, Lucía Barbosa, Diego Gamba y Lucía Cabanas
Premiación

La Cámara de Anunciantes presentó la 38° edición de la Campana de Oro
Selección semanal
Historia

La vida de los refugiados de Guantánamo a más de 10 años de su llegada al Uruguay

Por Federico Castillo
Desinformación

Catalina Botero: el “optimismo digital” de una década atrás derivó en el “pesimismo actual” y en la necesidad de regular

Por Valentina Priore
Fútbol Uruguayo

Dos años después, Uruguay vendió un jugador a la elite de Europa, un mercado restringido a sus futbolistas

Por Juan Francisco Pittaluga
Debate

Plenario del Frente Amplio discutió dificultades de financiamiento de sus comités de base y el "vaciamiento" de las estructuras departamentales

Por Santiago Sánchez

TE PUEDE INTERESAR

José Fabini estuvo en musicales en teatro, en televisión y ahora es figura del universo de Cris Morena, en Margarita 

José Fabini: “Eso de estar en una nube, de ser muy disperso, me sumó a la creatividad”

Por Milene Breito Pistón
Entrevista a Luc Besson: “Este Drácula es mi versión del bife con papas fritas”
Video

Entrevista a Luc Besson: “Este Drácula es mi versión del bife con papas fritas”

Por Federica Chiarino Vanrell
SuBastian, el submarino no tripulado de origen estadounidense, llega a Uruguay para explorar profundidades desconocidas hasta ahora, con una tecnología amable con la biodiversidad

Uruguay Sub200: comienza la expedición para conocer los misterios del fondo de nuestro mar

Por Milene Breito Pistón
Escuela 440

Aprender música: el nuevo interés de los niños y adolescentes que es tendencia

Por Magdalena Cabrera