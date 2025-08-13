Perú festejó sus 204 años de independencia

El 28 de julio de 1821 se proclamó la independencia de Perú en la plaza Mayor de Lima en un acto encabezado por José de San Martín. Sin embargo, la lucha por la libertad continuó hasta la batalla de Ayacucho, en 1824. Casi 40 años después, el 16 de mayo de 1862, se iniciaron formalmente las relaciones bilaterales entre Perú y Uruguay, recordó la embajadora de Perú, Elizabeth González, en la fiesta por la independencia de su país celebrada en el Hotel Radisson Victoria Plaza. Este año, el del 204º aniversario de independencia, es el último que González representará a Perú en Uruguay, puesto que anunció el arribo de un nuevo diplomático en los próximos meses.
En su discurso, González destacó que Perú tiene una herencia multicultural y que en los últimos años se ha producido un desarrollo económico y social. Señaló además que durante su estadía en Uruguay procuró dar continuidad al diálogo y a la cooperación entre ambas naciones, algo para lo que el vínculo que mantienen es “terreno fértil”, dinamizando especialmente las relaciones económicas y culturales.