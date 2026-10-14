Premios Bartolomé Hidalgo 2026: todos los ganadores y el homenaje a Julio María Sanguinetti

Los libros y sus autores fueron los protagonistas de una nueva edición de los Premios Bartolomé Hidalgo, que cada año reconocen la producción editorial uruguaya. La ceremonia, organizada por la Cámara Uruguaya del Libro, reunió a escritores, intelectuales, familiares y representantes del ámbito cultural en la sala Azul de la Intendencia de Montevideo.
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En el marco de la 48ª edición del galardón, celebrada el sábado 10 durante la Feria del Libro, Caballo regalado, de Cecilia Ríos, obtuvo el premio en Narrativa, mientras que Héctor Bardanca fue reconocido en Poesía por SO. En Historia, el ganador fue Fernando López D’Alesandro por Demócratas y ortodoxos. Una historia de la izquierda uruguaya, 1900-1990.
La categoría Crónica e investigación periodística distinguió a Leonardo Haberkorn por Pacto de silencio. En Testimonios, memorias y biografías, el premio fue para Moira Sotelo y Silvia Soler por ¿Quién le escribe a un poeta arqueólogo?, mientras que Daniel Barrios obtuvo el reconocimiento en Divulgación académica por Des-cubrir China. La categoría Revelación tuvo dos ganadores: Sebastián Casafúa, por Hiato, y Giorgina Cerutti, por Cruzar.
Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue la entrega del premio a la Trayectoria al expresidente Julio María Sanguinetti, quien agradeció el reconocimiento y recordó a los maestros que marcaron su camino en la política, el periodismo, el ámbito intelectual y el derecho. En su discurso, destacó especialmente a quienes lo formaron en el culto a la libertad, la democracia y la tradición republicana.