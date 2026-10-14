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Premios Bartolomé Hidalgo 2026: todos los ganadores y el homenaje a Julio María Sanguinetti

La Cámara Uruguaya del Libro distinguió obras de narrativa, poesía, historia y periodismo, entre otras categorías, y reconoció la trayectoria del expresidente colorado

Presidente de la Cámara Uruguaya del Libro Álvaro Risso entrega el Bartolomé Hidalgo en la categoría &nbsp;Trayectoria al expresidente de la&nbsp;República Julio María Sanguinetti.&nbsp;

Presidente de la Cámara Uruguaya del Libro Álvaro Risso entrega el Bartolomé Hidalgo en la categoría  Trayectoria al expresidente de la República Julio María Sanguinetti. 

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Adrián Echeverriaga
Silvia Soler y Pablo la Rosa reciben el premio en la categoría Testimonios, memorias y biografías, en representación de todo el equipo de ¿Quién le escribe a un poeta arqueólogo?

Silvia Soler y Pablo la Rosa reciben el premio en la categoría Testimonios, memorias y biografías, en representación de todo el equipo de '¿Quién le escribe a un poeta arqueólogo?'

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Adrián Echeverriaga
Giorgina Cerutti, ganadora en categoría Revelación.&nbsp;

Giorgina Cerutti, ganadora en categoría Revelación. 

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Adrián Echeverriaga
La ganadora del Bartolomé Hidalgo en la categoría Narrativa fue Cecilia Ríos.&nbsp;

La ganadora del Bartolomé Hidalgo en la categoría Narrativa fue Cecilia Ríos. 

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Adrián Echeverriaga
El ganador del Bartolomé Hidalgo en&nbsp;la categoría Crónica e investigación&nbsp;periodística fue Leonardo Haberkorn.&nbsp;

El ganador del Bartolomé Hidalgo en la categoría Crónica e investigación periodística fue Leonardo Haberkorn. 

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Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Los libros y sus autores fueron los protagonistas de una nueva edición de los Premios Bartolomé Hidalgo, que cada año reconocen la producción editorial uruguaya. La ceremonia, organizada por la Cámara Uruguaya del Libro, reunió a escritores, intelectuales, familiares y representantes del ámbito cultural en la sala Azul de la Intendencia de Montevideo.

En el marco de la 48ª edición del galardón, celebrada el sábado 10 durante la Feria del Libro, Caballo regalado, de Cecilia Ríos, obtuvo el premio en Narrativa, mientras que Héctor Bardanca fue reconocido en Poesía por SO. En Historia, el ganador fue Fernando López D’Alesandro por Demócratas y ortodoxos. Una historia de la izquierda uruguaya, 1900-1990.

Leé además

Los premios Bartolomé Hidalgo se otorgaron en ocho categorías. 
Premios Bartolomé Hidalgo

Premios Bartolomé Hidalgo 2026 otorgados por la Cámara Uruguaya del Libro

La categoría Crónica e investigación periodística distinguió a Leonardo Haberkorn por Pacto de silencio. En Testimonios, memorias y biografías, el premio fue para Moira Sotelo y Silvia Soler por ¿Quién le escribe a un poeta arqueólogo?, mientras que Daniel Barrios obtuvo el reconocimiento en Divulgación académica por Des-cubrir China. La categoría Revelación tuvo dos ganadores: Sebastián Casafúa, por Hiato, y Giorgina Cerutti, por Cruzar.

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue la entrega del premio a la Trayectoria al expresidente Julio María Sanguinetti, quien agradeció el reconocimiento y recordó a los maestros que marcaron su camino en la política, el periodismo, el ámbito intelectual y el derecho. En su discurso, destacó especialmente a quienes lo formaron en el culto a la libertad, la democracia y la tradición republicana.

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