Premios Bartolomé Hidalgo 2026 otorgados por la Cámara Uruguaya del Libro

Cecilia Ríos en Narrativa, Leonardo Haberkorn en Crónica e investigación periodística, Silvia Soler y Moira Sotelo en Testimonios, memorias y biografías, y Julio María Sanguinetti en Trayectoria, entre los galardonados

El sábado 10, en el contexto de la Feria Internacional del Libro de Montevideo, se entregaron en la Sala Azul de la Intendencia de Montevideo los premios Bartolomé Hidalgo en ocho categorías que otorga la Cámara Uruguaya del Libro.

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En Narrativa el premio fue para Caballo regalado (Estuario, Cosecha Roja), de la escritora Cecilia Ríos, un libro de relatos policiales (Estuario, Cosecha Roja) sobre pequeños delitos de la vida cotidiana. En tanto el Bartolomé en Poesía fue para SΩ (Yaugurú), del poeta, músico y performer Héctor Bardanca, una obra experimental que reúne textos inéditos y otros recuperados, letras de canciones, poesía visual y breves ensayos.

Cecilia Ríos y su Bartolomé por Caballo regalado. Javier Calvelo/adhocFOTOS El periodista Leonardo Haberkorn obtuvo el premio en Crónica e investigación periodística, por Pacto de silencio (Planeta), sobre la historia reciente uruguaya, que pone foco en acontecimientos poco tratados anteriores al golpe de Estado y durante la dictadura, a través de testimonios y documentos.

El premio en Historia lo recibió Fernando López D’Alesandro por Demócratas y ortodoxos. Una historia de la izquierda uruguaya 1900-1990 (Ediciones de la Plaza). Mientras que en Divulgación académica, se distinguió Des-cubrir China (Fondo de Cultura Universitaria), de Daniel Barrios, economista y analista internacional.

Leonardo Haberkorn recibió el Bartolomé Hidalgo por Pacto de silencio. Javier Calvelo/adhocFOTOS En la categoría Testimonios, memorias y biografías, el Bartolomé Hidalgo se otorgó a ¿Quién le escribe a un poeta arqueólogo? Cartas y silencios en la colección Carlos Maeso (+Cerca Ediciones), de la arqueóloga Moira Sotelo y de Silvia Soler, periodista y columnista de Búsqueda, con fotografías de Pablo La Rosa y diseño de Fidel Sclavo. El libro investiga la correspondencia enviada por pobladores del litoral y de la costa atlántica al “poeta arqueólogo”, considerado el precursor de la arqueología uruguaya.