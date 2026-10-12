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    Premios Bartolomé Hidalgo 2026 otorgados por la Cámara Uruguaya del Libro

    Cecilia Ríos en Narrativa, Leonardo Haberkorn en Crónica e investigación periodística, Silvia Soler y Moira Sotelo en Testimonios, memorias y biografías, y Julio María Sanguinetti en Trayectoria, entre los galardonados

    Los premios Bartolomé Hidalgo se otorgaron en ocho categorías.&nbsp;

    Los premios Bartolomé Hidalgo se otorgaron en ocho categorías. 

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El sábado 10, en el contexto de la Feria Internacional del Libro de Montevideo, se entregaron en la Sala Azul de la Intendencia de Montevideo los premios Bartolomé Hidalgo en ocho categorías que otorga la Cámara Uruguaya del Libro.

    En Narrativa el premio fue para Caballo regalado (Estuario, Cosecha Roja), de la escritora Cecilia Ríos, un libro de relatos policiales (Estuario, Cosecha Roja) sobre pequeños delitos de la vida cotidiana. En tanto el Bartolomé en Poesía fue para (Yaugurú), del poeta, músico y performer Héctor Bardanca, una obra experimental que reúne textos inéditos y otros recuperados, letras de canciones, poesía visual y breves ensayos.

    Cecilia Ríos y su Bartolomé por Caballo regalado.

    Cecilia Ríos y su Bartolomé por Caballo regalado.

    El periodista Leonardo Haberkorn obtuvo el premio en Crónica e investigación periodística, por Pacto de silencio (Planeta), sobre la historia reciente uruguaya, que pone foco en acontecimientos poco tratados anteriores al golpe de Estado y durante la dictadura, a través de testimonios y documentos.

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    El premio en Historia lo recibió Fernando López D’Alesandro por Demócratas y ortodoxos. Una historia de la izquierda uruguaya 1900-1990 (Ediciones de la Plaza). Mientras que en Divulgación académica, se distinguió Des-cubrir China (Fondo de Cultura Universitaria), de Daniel Barrios, economista y analista internacional.

    Leonardo Haberkorn recibi&oacute; el Bartolom&eacute; Hidalgo por Pacto de silencio.

    Leonardo Haberkorn recibió el Bartolomé Hidalgo por Pacto de silencio.

    En la categoría Testimonios, memorias y biografías, el Bartolomé Hidalgo se otorgó a ¿Quién le escribe a un poeta arqueólogo? Cartas y silencios en la colección Carlos Maeso (+Cerca Ediciones), de la arqueóloga Moira Sotelo y de Silvia Soler, periodista y columnista de Búsqueda, con fotografías de Pablo La Rosa y diseño de Fidel Sclavo. El libro investiga la correspondencia enviada por pobladores del litoral y de la costa atlántica al “poeta arqueólogo”, considerado el precursor de la arqueología uruguaya.

    Silvia Soler (periodista) y Pablo La Rosa (fotógrafo) reciben el premio por ¿Quién le escribe a un poeta arqueólogo?

    Silvia Soler (periodista) y Pablo La Rosa (fotógrafo) reciben el premio por ¿Quién le escribe a un poeta arqueólogo?

    Con el premio Revelación se distinguió a Sebastián Casafúa por Hiato (Criatura Editora), un libro que reflexiona sobre su propia recuperación del lenguaje, y a Giorgina Cerutti por Cruzar (Planeta), una historia de migración desde Europa del Este al montevideano barrio del Cerro.

    En el cierre de la ceremonia, se entregó el premio Trayectoria al expresidente Julio María Sanguinetti por su contribución con ensayos de arte, biografías y crónicas políticas, columnas periodísticas y análisis históricos. En su discurso, después de contar una anécdota graciosa sobre su relación con la IA Gemini, Sanguinetti reivindicó el poder de la palabra como la esencia de lo humano.

    Julio María Sanguinetti recibió el Bartolomé Hidalgo en la categoría Trayectoria.

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