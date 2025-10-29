¡Hola !

‘Puertas de guerra’: arte y resistencia en tiempos de invasión

La película narra la historia del artista ucraniano Ruslan Kurt, quien debió abandonar su país tras la invasión rusa de 2022

Embajadora de Canadá Carmen Sorger y embajador de Ucrania Yurii Klymenko.

Embajadora de Canadá Carmen Sorger y embajador de Ucrania Yurii Klymenko.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Maribel Monzón, Alicia Lalanne y Silvia Litowtschenko.

Maribel Monzón, Alicia Lalanne y Silvia Litowtschenko.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Embajador de España Javier Salido Ortiz y embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi.

Embajador de España Javier Salido Ortiz y embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Zoia Klymenko y embajador de Rumania Radu Mihail Filip.

Zoia Klymenko y embajador de Rumania Radu Mihail Filip.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Jennifer Smith-Windsor y embajadora de Panamá María Gabriela Méndez.

Jennifer Smith-Windsor y embajadora de Panamá María Gabriela Méndez.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

El documental Puertas de guerra (Doors of war), dirigido por Taras Lesiuk y Annick Sheedy McLellan, se presentó el miércoles 1º de octubre en la sala B del Auditorio Nelly Goitiño ante representantes del cuerpo diplomático, de organismos internacionales y de miembros de la comunidad ucraniana en Uruguay. La actividad fue organizada por las embajadas de Canadá y Ucrania, y la convocatoria reafirmó el compromiso compartido de ambos países con la defensa de los derechos humanos y la paz internacional.

Antes de la proyección, la embajadora de Canadá Carmen Sorger y el embajador de Ucrania Yurii Klymenko ofrecieron un brindis de bienvenida y compartieron unas palabras sobre la importancia de mantener viva la memoria en tiempos de guerra.

La película narra la historia del artista ucraniano Ruslan Kurt, quien debió abandonar su país tras la invasión rusa de 2022. Desde Canadá, transformó puertas destruidas por los bombardeos en símbolos de resistencia y esperanza. Cada una de las 25 piezas representa una región de Ucrania y encierra una historia de pérdida, dignidad y fortaleza.

El documental combina el testimonio del artista con los relatos de los dueños originales de las puertas, víctimas directas del conflicto. A través de sus voces, la película revela la capacidad del arte para trascender la destrucción y convertirse en memoria colectiva.

Puertas de guerra no solo documenta la tragedia, sino también la resiliencia de un pueblo. Es una obra que interpela sobre la responsabilidad global frente a la violencia y la indiferencia, y recuerda que incluso en medio del caos siempre hay quienes eligen reconstruir.

