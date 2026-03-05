Mercados bursátiles agitados por conflicto bélico en Medio Oriente con Trump como protagonista

Los ataques a Irán produjeron en los inversores alta aversión al riesgo; un asesor financiero aconseja mantener portafolios diversificados y la “visión de largo plazo”, evitando reaccionar de inmediato ante la volatilidad

Por segunda vez en el año, Estados Unidos protagonizó una operación militar un sábado a la mañana. Intencional o no, y al igual que el episodio de captura al presidente venezolano en enero, los ataques aéreos en conjunto con Israel hacia varias ciudades de Irán generaron preocupación entre los inversores durante todo el fin de semana, expectantes ante la apertura de las bolsas el día lunes. La intranquilidad en los mercados bursátiles —accionarios y de deuda pública— continuó en los días posteriores.

Cabe la posibilidad de que la guerra en Medio Oriente iniciada el 28 de febrero se extienda, por lo que la preocupación inmediata recayó sobre el suministro de petróleo global, cuyo valor no paró de subir desde ese día. El miedo se agudizó el lunes, cuando las fuerzas iraníes anunciaron el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del comercio petrolero. El barril Brent pasó de cotizar US$ 72,5 el 27 de febrero, a valer US$ 82,6 ayer, miércoles 4.

“Estos movimientos son relevantes, pero aún no resultan especialmente preocupantes en el esquema general de implicancias para la inversión. Un aumento sostenido hacia los US$ 80 sería consistente con el conflicto de junio de 2025 (guerra de ‘los 12 días’) y niveles cercanos a US$ 90 con lo ocurrido en abril de 2024 (escalada del conflicto Israel-Irán). Como referencia, la invasión rusa a Ucrania a comienzos de 2022 llevó el petróleo por encima de los US$ 100 durante un período prolongado, con picos breves superiores a US$ 120. En los niveles actuales, el mercado parece estar descontando un conflicto limitado y de duración relativamente corta”, reflexionó Adam Hetts, director de la gestora de inversiones Janus Henderson Investors.

La alta aversión al riesgo de los mercados y la escasez de petróleo y gas que podrían sufrir las empresas generaron correcciones bruscas de precios en todas las bolsas del mundo; algunos índices cayeron en torno a 7% y 8% en Europa y Asia. Las acciones de compañías de energía, minería y defensa fueron las más beneficiadas, mientras que las de transporte, turismo, químicas y bancarias, las más afectadas.

Además de la apreciación del dólar al comienzo de la semana, se registraron alzas en otros activos de referencia. El oro se valorizó el lunes 2 por pérdida de atractivo, pero luego retrocedió tras el encarecimiento de la moneda estadounidense. El precio del bitcoin tuvo un comportamiento similar al de ese metal.