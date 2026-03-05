  • Cotizaciones
    jueves 05 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Mercados bursátiles agitados por conflicto bélico en Medio Oriente con Trump como protagonista

    Los ataques a Irán produjeron en los inversores alta aversión al riesgo; un asesor financiero aconseja mantener portafolios diversificados y la “visión de largo plazo”, evitando reaccionar de inmediato ante la volatilidad

    La Bolsa de Nueva York.

    La Bolsa de Nueva York.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Por segunda vez en el año, Estados Unidos protagonizó una operación militar un sábado a la mañana. Intencional o no, y al igual que el episodio de captura al presidente venezolano en enero, los ataques aéreos en conjunto con Israel hacia varias ciudades de Irán generaron preocupación entre los inversores durante todo el fin de semana, expectantes ante la apertura de las bolsas el día lunes. La intranquilidad en los mercados bursátiles —accionarios y de deuda pública— continuó en los días posteriores.

    Cabe la posibilidad de que la guerra en Medio Oriente iniciada el 28 de febrero se extienda, por lo que la preocupación inmediata recayó sobre el suministro de petróleo global, cuyo valor no paró de subir desde ese día. El miedo se agudizó el lunes, cuando las fuerzas iraníes anunciaron el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del comercio petrolero. El barril Brent pasó de cotizar US$ 72,5 el 27 de febrero, a valer US$ 82,6 ayer, miércoles 4.

    Leé además

    Bolsa de Valores de Nueva York.
    Mercado de valores

    Portafolio de inversión para 2026: año de “ajustar expectativas” y de mayor “cautela” ante acciones en IA

    Por Catalina Misson
    Oro en barras en una galería en Indonesia, en enero de 2026. 
    Metales preciosos

    Inversiones en metales en 2026: asesores recomiendan comprar oro y mayor cautela con la plata

    Por Redacción Búsqueda

    “Estos movimientos son relevantes, pero aún no resultan especialmente preocupantes en el esquema general de implicancias para la inversión. Un aumento sostenido hacia los US$ 80 sería consistente con el conflicto de junio de 2025 (guerra de ‘los 12 días’) y niveles cercanos a US$ 90 con lo ocurrido en abril de 2024 (escalada del conflicto Israel-Irán). Como referencia, la invasión rusa a Ucrania a comienzos de 2022 llevó el petróleo por encima de los US$ 100 durante un período prolongado, con picos breves superiores a US$ 120. En los niveles actuales, el mercado parece estar descontando un conflicto limitado y de duración relativamente corta”, reflexionó Adam Hetts, director de la gestora de inversiones Janus Henderson Investors.

    La alta aversión al riesgo de los mercados y la escasez de petróleo y gas que podrían sufrir las empresas generaron correcciones bruscas de precios en todas las bolsas del mundo; algunos índices cayeron en torno a 7% y 8% en Europa y Asia. Las acciones de compañías de energía, minería y defensa fueron las más beneficiadas, mientras que las de transporte, turismo, químicas y bancarias, las más afectadas.

    Además de la apreciación del dólar al comienzo de la semana, se registraron alzas en otros activos de referencia. El oro se valorizó el lunes 2 por pérdida de atractivo, pero luego retrocedió tras el encarecimiento de la moneda estadounidense. El precio del bitcoin tuvo un comportamiento similar al de ese metal.

    “Si la incertidumbre se prolonga, existen otros canales clave de transmisión hacia los mercados que deben seguirse de cerca. Una mayor incertidumbre tiende a afectar negativamente el sentimiento de los inversores, lo que puede pesar sobre los activos de riesgo a nivel global. En ese escenario, los bonos soberanos de mercados desarrollados —incluidos los Treasuries de Estados Unidos— y las monedas consideradas refugio podrían volverse más atractivos”, predijo Hetts.

    El comentario de ese analista aplicó antes de lo previsto. Los títulos de deuda pública se vieron valorizados rápidamente bajo la lógica de que, aunque se afecte el crecimiento económico y bajen las ganancias futuras, prevalece un riesgo de que el encarecimiento del petróleo presione la inflación global, lo que aumentaría las chances de recortes de los tipos de interés por parte de los bancos centrales.

    En el caso de los Bonos Globales uruguayos emitidos en dólares, su precio bajó al inicio de esta semana y se estabilizó ayer, según el índice de Búsqueda. El “riesgo país” se ubicó esta semana por encima de los 70 puntos básicos (0,7%) en la medición de República AFAP, niveles algo más altos que en las semanas previas.

    “Recomendamos adoptar una visión de largo plazo en materia de inversión, en lugar de reaccionar ante la volatilidad inmediata. Esto implica mantener carteras bien diversificadas, que incluyan activos refugio de alta calidad capaces de atravesar períodos de incertidumbre. También supone permanecer invertido, en lugar de intentar anticipar el mercado frente a realineamientos geopolíticos y los riesgos asociados. Creemos en mantener exposición a las tendencias estructurales de crecimiento de largo plazo que seguirán moldeando los mercados a nivel global”, asesoró el especialista de Janus Henderson.

    Selección semanal
    Oficialismo

    Renuncias, leyes aprobadas, revisión del período pasado y otros hechos marcaron el primer año del gobierno

    Por Santiago Sánchez
    Oficialismo

    El primer año de gobierno en cifras: economía desacelerada, 64 leyes aprobadas y seis interpelaciones

    Por Redacción Búsqueda
    Partido Nacional

    Olivera pide un Partido Nacional que “proponga” y marque agenda

    Por Federico Castillo
    Sistema penal

    Carlos Negro propone fijar en 12 horas el plazo para detener “in fraganti”, porque la legislación es “demasiado restrictiva”

    Por Macarena Saavedra

    Te Puede Interesar

    Canciller Mario Lubetkin.
    Video

    Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

    Por Redacción Búsqueda
    Una invitación y una reflexión

    Una invitación y una reflexión

    Por Guillermo Draper
    Los chiítas iraquíes llevan un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes a Irán en Bagdad, el 28 de febrero de 2026.
    Video

    Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos

    Por France 24
    Presidente Yamandú Orsi.

    Opción: aprobación del gobierno de Yamandú Orsi cae a 23%

    Por Redacción Búsqueda
    // Leer el objeto desde localStorage