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Pumpa, el refugio para jugar mientras los grandes descansan

El parque infantil, ubicado en Parque Rodó, tiene un espacio para niños y otro para adultos

Mateo Loyet y Eloisa Roselino.

Mateo Loyet y Eloisa Roselino.

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Valentina Weikert
Cynthia Caballero y Favio Méndez

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Valentina Weikert
La dueña de Pumpa Lizmar González con su&nbsp; hijo Diego Castelar.

La dueña de Pumpa Lizmar González con su  hijo Diego Castelar.

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Catalina Vidarte y Olivia de&nbsp;Azambuja.

Catalina Vidarte y Olivia de Azambuja.

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Matías y Bautista Sabalsagaray.

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Natalia Beltrame y Facundo Larrosa&nbsp;Beltrame.

Natalia Beltrame y Facundo Larrosa Beltrame.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

En estas semanas, el frío impidió los paseos al aire libre, por lo que mucha gente escogió sitios en los que la temperatura no fuera un inconveniente. El parque infantil y cafetería Pumpa fue uno de los sitios elegidos para pasar un buen rato.

Ubicado en Jackson 992 (Parque Rodó), el espacio fue pensado para que los pequeños puedan disfrutar de un lugar seguro, al mismo tiempo que los grandes pueden tomar o comer algo. Además de las cuatro áreas de juego, hay adultos referentes que se encargan de cuidar a los niños, mientras sus padres se distienden.

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Antes de ingresar, Galería encontró una larga fila de familias esperando para entrar. Aunque durante el resto del año no suele ser necesario reservar, en estas vacaciones resulta recomendable llamar con anticipación para asegurarse una mesa.

La dueña de Pumpa, Lizmar González, dijo a Galería que la idea es que todos disfruten. Originaria de Venezuela, González contó que al llegar al país no encontraba un lugar que le diera seguridad a la hora dejar solos a sus hijos. “Iba a un sitio y no los veía”, recordó. Esa experiencia le dio la idea de crear un local donde los adultos pudieran vigilar a los más pequeños sin estar encima de ellos. También pensó en que los adultos pudieran conversar con tranquilidad, aunque en esta época del año el bullicio propio de los juegos suele ser mayor.

“Dentro de la maternidad, nos pasa que siempre nos abocamos a los niños y nos olvidamos de nosotras”, comentó González, explicando su idea.

Con la entrada, los pequeños tienen canilla libre de agua y fruta. Además, pueden disfrutar de peloteros, camas elásticas y paredes interactivas con pelotas y toboganes.

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