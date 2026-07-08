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Vacaciones de invierno con cine para toda la familia

Toy Story 5, Minions & Monstruos y Las ovejas detectives aparecen como las propuestas más destacadas

María Noel Donatti acompaña a Sara Illa, Ema Illa y Antonia Garzón.

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Valentina Weikert
Agustín y Luciano Genta con Tatiana Leone.

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Valentina Weikert
Marcelo Guadalupe con Manuel y Francisca Rivera.&nbsp;

Marcelo Guadalupe con Manuel y Francisca Rivera. 

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Valentina Weikert
Julieta, Emma y Clarissa Colina.

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Valentina Weikert
Jessica Loyarte junto a Felipe Moso, Valentina Spek y Juana Moso.

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Valentina Weikert
Daniela Colocci acompaña a Benicia Suárez, Faustina Suárez y Brunella Modernel.

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Valentina Weikert
Santiago, Pedro y Catalina Aznarez.

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Valentina Weikert
Daniela Romero y Juan Manuel Espantoso Romero.

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Valentina Weikert
Geremías Álvarez y María Heredia con Mateo Álvarez.

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Valentina Weikert
Carla Rodríguez y Juan Cruz.

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Valentina Weikert
Rosina Ramírez y Pedro Pirotto con Alfonsina Pirotto

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Valentina Weikert
Analía Rapetti con Lautaro, Leandro y Luciano Polak.

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Valentina Weikert
Eduardo Correa Moraes con Maite y Emilia Luces. &nbsp;

Eduardo Correa Moraes con Maite y Emilia Luces.

 

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Valentina Weikert
Ana y Ema Rompani.

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Valentina Weikert
Florencia Simoes y Juan Bautista Innella.

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Valentina Weikert
Valeria Pérez, Martina López y Lorena Taffura.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Cada invierno los más chicos de la casa tienen vacaciones. Es un momento en el que los padres, tíos y abuelos aprovechan para salir a disfrutar de diferentes espectáculos. Las carteleras de los cines y teatros se llenan de propuestas para disfrutar en familia.

Este año, en cines, se destacan: la saga de Toy Story con su quinta entrega, Minions & Monstruos y Las ovejas detectives, entre otras producciones.

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Galería compartió la tarde de un miércoles con las familias que fueron al Movie de Montevideo Shopping. Por la antesala desfilaron cientos de personas con grandes cajas de pop en las manos, mezcladas con camperas, bufandas y gorros. Muchos niños llevaban vasos de Toy Story con las figuras clásicas de los protagonistas, Buzz Lightyear y Woody­, o de los Minions.

En Toy Story 5 los juguetes, que cobran vida cuando los humanos no los ven, se enfrentan a una nueva competencia por la atención de su dueña Bonnie: la tecnología. Se trata de una tablet que llega con ideas disruptivas sobre lo que es mejor para la niña. La producción de Disney-Pixar dura una hora con cuarenta minutos y es dirigida por McKenna Harris y Andrés Stanton. Las voces que dan vida a los personajes, como en las entregas anteriores, están a cargo de Tom Hanks (Woody­), Tim Allen (Buzz Lightyear) y Joan Cusack (Jessie). A estos se suma Greta Lee como la tablet Lilypad.

En esta oportunidad, en Minions & Monstruos, la tercera entrega protagonizada por los ayudantes de Gru, los seres amarillos conquistan Hollywood y se convierten en estrellas de cine cuando convencen a un director de filmar una película de monstruos. Ambientada en 1920, tres minions ven un obstáculo para la filmación: no hay monstruos, por lo que salen a buscarlos. Illumination y Universal Pictures vuelven a apostar por la diversión con una entrega de una hora y media que expande la saga. En esta séptima película de la franquicia Mi villano favorito, la dirección está a cargo de Pierre Coffin, quien además presta su voz a uno de los personajes. Coffin es, desde 2010, una de las mentes creativas detrás de este universo. Minions & Monstruos se puede ver en 2D, 3D y 4D.

Super Mario Galaxy: la película y Las ovejas detectives fueron las otras elecciones del público. En el primer caso, se trata de la segunda entrega de las aventuras de Mario, Luigi y la princesa Peach. Juntos viajan al espacio tras la intromisión de Bowser Jr. en una celebración. En esta entrega, los héroes exploran otros mundos, y conocen a Yoshi, con quien consolidan una alianza. Esta película, inspirada en el clásico juego de Nintendo, dura una hora y cuarenta minutos, y está dirigida por Aaron Horvath.

Las ovejas detectives es una película de comedia y misterio, dirigida por Kyle Balda. El filme cuenta cómo el pastor George Hardy (Hugh Jackman) lee todas las noches novelas policiacas a sus ovejas, asumiendo que no lo entienden, pero ellas suelen hablar entre ellas sobre las historias. Cuando un misterioso incidente altera la vida en la granja, las ovejas se convierten en detectives. Siguen pistas y demuestran que incluso ellas pueden ser brillantes para resolver crímenes. Dirigida por Kyle Balda, está protagonizada por Jackman, Emma Thompson, Bryan Cranston y Julia Louis-Dreyfus, entre otros.

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