Vacaciones de invierno con cine para toda la familia

Cada invierno los más chicos de la casa tienen vacaciones. Es un momento en el que los padres, tíos y abuelos aprovechan para salir a disfrutar de diferentes espectáculos. Las carteleras de los cines y teatros se llenan de propuestas para disfrutar en familia.

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Este año, en cines, se destacan: la saga de Toy Story con su quinta entrega, Minions & Monstruos y Las ovejas detectives, entre otras producciones.

Galería compartió la tarde de un miércoles con las familias que fueron al Movie de Montevideo Shopping. Por la antesala desfilaron cientos de personas con grandes cajas de pop en las manos, mezcladas con camperas, bufandas y gorros. Muchos niños llevaban vasos de Toy Story con las figuras clásicas de los protagonistas, Buzz Lightyear y Woody­, o de los Minions.

En Toy Story 5 los juguetes, que cobran vida cuando los humanos no los ven, se enfrentan a una nueva competencia por la atención de su dueña Bonnie: la tecnología. Se trata de una tablet que llega con ideas disruptivas sobre lo que es mejor para la niña. La producción de Disney-Pixar dura una hora con cuarenta minutos y es dirigida por McKenna Harris y Andrés Stanton. Las voces que dan vida a los personajes, como en las entregas anteriores, están a cargo de Tom Hanks (Woody­), Tim Allen (Buzz Lightyear) y Joan Cusack (Jessie). A estos se suma Greta Lee como la tablet Lilypad.

En esta oportunidad, en Minions & Monstruos, la tercera entrega protagonizada por los ayudantes de Gru, los seres amarillos conquistan Hollywood y se convierten en estrellas de cine cuando convencen a un director de filmar una película de monstruos. Ambientada en 1920, tres minions ven un obstáculo para la filmación: no hay monstruos, por lo que salen a buscarlos. Illumination y Universal Pictures vuelven a apostar por la diversión con una entrega de una hora y media que expande la saga. En esta séptima película de la franquicia Mi villano favorito, la dirección está a cargo de Pierre Coffin, quien además presta su voz a uno de los personajes. Coffin es, desde 2010, una de las mentes creativas detrás de este universo. Minions & Monstruos se puede ver en 2D, 3D y 4D.