Renato Opertti presentó 'Redoblar las esperanzas en la educación' en el MACA

La convocatoria fue amplia y diversa, con una destacada presencia de autoridades vinculadas a la educación pública y privada, así como referentes del ámbito cultural

Director del MACA Pablo Atchugarry, Fernando Santullo, expresidente de la República Julio María Sanguinetti, decana del Instituto de Educación de ORT Uruguay Denise Vaillant, director nacional de Educación Pública Pablo Caggiani y Renato Opertti.

Director del MACA Pablo Atchugarry, Fernando Santullo, expresidente de la República Julio María Sanguinetti, decana del Instituto de Educación de ORT Uruguay Denise Vaillant, director nacional de Educación Pública Pablo Caggiani y Renato Opertti.

José Luis Rigoli y María Noel Morales.

José Luis Rigoli y María Noel Morales.

María Inés Sapelli y Daniel Taullard.&nbsp;

María Inés Sapelli y Daniel Taullard. 

Alberto Raggio y Elena Pocheli.

Alberto Raggio y Elena Pocheli.

Emiliano Opertti y Macarena Castro.

Emiliano Opertti y Macarena Castro.

Rebeca Rivas, Greta Cohen y Paola Oehler.&nbsp;

Rebeca Rivas, Greta Cohen y Paola Oehler. 

José Garchitorena y Diego Canessa.

José Garchitorena y Diego Canessa.

Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

En un entorno que acompañó de manera ideal el espíritu reflexivo de la obra, Renato Opertti presentó su libro Redoblar las esperanzas en la educación. El Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry ( MACA), lugar elegido para la presentación, resultó ser especialmente acertado: antes de la presentación, los asistentes pudieron recorrer el imponente jardín del museo, un paseo que funcionó como antesala a la actividad central, que tuvo lugar en el teatro.

La convocatoria fue amplia y diversa, con una destacada presencia de autoridades vinculadas a la educación pública y privada, así como referentes del ámbito cultural. Entre ellos, se destacó la participación del director del museo, Pablo Atchugarry, quien abrió el encuentro con unas palabras de bienvenida. Con humor, señaló: “Al final lo llenamos al estadio”, celebrando así la gran asistencia. Además, al referirse al título del libro, propuso ir aún más lejos: más que redoblar las esperanzas en la educación, sostuvo, habría que “triplicarlas, no quedarse corto”.

