¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Sabor latinoamericano en los Golden Chef 2025

La competencia reunió en Punta del Este a participantes de más de 10 países de Latinoamérica, que se enfrentaron en tres categorías principales: Pizza gourmet, Dulcey Restaurant challenge

Diego Maldonado, Danny Sadi, Martín Lavecchia y Matías Sanjurjo

Diego Maldonado, Danny Sadi, Martín Lavecchia y Matías Sanjurjo

FOTO

Mauricio Rodríguez
Director del&nbsp;Departamento&nbsp;de Turismo de&nbsp;Maldonado&nbsp;Edgar Silveira&nbsp;y directora de&nbsp;Golden Chef&nbsp;Lara Gómez

Director del Departamento de Turismo de Maldonado Edgar Silveira y directora de Golden Chef Lara Gómez

FOTO

Mauricio Rodríguez
Primer puesto en Dulce y Restaurant challenge: Carol Ayala, Marcela&nbsp;Núñez, Fiamma Penino y Susana Tchekmeyan, de Uruguay Culinary&nbsp;Team

Primer puesto en Dulce y Restaurant challenge: Carol Ayala, Marcela Núñez, Fiamma Penino y Susana Tchekmeyan, de Uruguay Culinary Team

FOTO

Mauricio Rodríguez
Primer puesto en Pizza gourmet: Luis&nbsp;Núñez y Emiliano Aguinaga, de Pizaioli&nbsp;

Primer puesto en Pizza gourmet: Luis Núñez y Emiliano Aguinaga, de Pizaioli 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Enrique Fernández y Alicia Pagano

Enrique Fernández y Alicia Pagano

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Punta del Este fue escenario de la cuarta edición de Golden Chef, una plataforma de proyección internacional que celebra la excelencia gastronómica de chefs, productores, emprendedores y destinos turísticos de América Latina.

La premiación se realizó en el parador Roll & Rock, ubicado en la parada 8 de playa Brava, y reunió a un público diverso: estudiantes, profesionales del rubro, prensa, turistas y amantes de la cocina. Con el apoyo del Ministerio de Turismo de Uruguay, la Intendencia de Maldonado y la Corporación Gastronómica de Punta del Este, esta edición consolidó su carácter regional y competitivo.

Leé además

Directivos de la Cámara de Anunciantes: Victoria Dutra, Lucía Barbosa, Diego Gamba y Lucía Cabanas
Premiación

La Cámara de Anunciantes presentó la 38° edición de la Campana de Oro

El jurado estuvo integrado por reconocidas figuras uruguayas, como Sergio Puglia, Tomás Bartesaghi, Martín Lavecchia, Danny Sadi y Bibiana Souto, así como referentes internacionales de Brasil, Argentina, México, Ecuador y Perú.

La competencia reunió a participantes de más de 10 países de Latinoamérica, que se enfrentaron en tres categorías principales: Pizza gourmet, Dulcey Restaurant challenge, esta última, la más exigente, con un menú de cinco pasos preparado en vivo frente a un jurado y un grupo de comensales VIP.

En cuanto a los resultados, el equipo Pizaioli se consagró en la categoría Pizza gourmet, mientras que Uruguay Culinary Team fue doblemente premiado, alzándose con el primer puesto tanto en Dulce como en Restaurant challenge.

Los ganadores recibieron premios que incluyeron equipamiento profesional —como envasadoras al vacío, mixers y sets de cuchillos— además de cursos de formación y otras oportunidades de desarrollo en el rubro.

Más allá de la competencia, Golden Chef 2025 ofreció un completo programa de actividades con masterclasses abiertas al público y estudiantes, una zona de stands con productos gourmet, maquinaria y propuestas turísticas, plaza de comidas con sabores regionales y espacios especialmente diseñados para niños, lo que hizo del encuentro una verdadera fiesta para todos los sentidos.

Selección semanal
Historia

La vida de los refugiados de Guantánamo a más de 10 años de su llegada al Uruguay

Por Federico Castillo
Desinformación

Catalina Botero: el “optimismo digital” de una década atrás derivó en el “pesimismo actual” y en la necesidad de regular

Por Valentina Priore
Fútbol Uruguayo

Dos años después, Uruguay vendió un jugador a la elite de Europa, un mercado restringido a sus futbolistas

Por Juan Francisco Pittaluga
Debate

Plenario del Frente Amplio discutió dificultades de financiamiento de sus comités de base y el "vaciamiento" de las estructuras departamentales

Por Santiago Sánchez

TE PUEDE INTERESAR

José Fabini estuvo en musicales en teatro, en televisión y ahora es figura del universo de Cris Morena, en Margarita 

José Fabini: “Eso de estar en una nube, de ser muy disperso, me sumó a la creatividad”

Por Milene Breito Pistón
Entrevista a Luc Besson: “Este Drácula es mi versión del bife con papas fritas”
Video

Entrevista a Luc Besson: “Este Drácula es mi versión del bife con papas fritas”

Por Federica Chiarino Vanrell
SuBastian, el submarino no tripulado de origen estadounidense, llega a Uruguay para explorar profundidades desconocidas hasta ahora, con una tecnología amable con la biodiversidad

Uruguay Sub200: comienza la expedición para conocer los misterios del fondo de nuestro mar

Por Milene Breito Pistón
Escuela 440

Aprender música: el nuevo interés de los niños y adolescentes que es tendencia

Por Magdalena Cabrera