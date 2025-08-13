Sabor latinoamericano en los Golden Chef 2025

La competencia reunió en Punta del Este a participantes de más de 10 países de Latinoamérica, que se enfrentaron en tres categorías principales: Pizza gourmet, Dulce y Restaurant challenge

Primer puesto en Dulce y Restaurant challenge: Carol Ayala, Marcela Núñez, Fiamma Penino y Susana Tchekmeyan, de Uruguay Culinary Team

Director del Departamento de Turismo de Maldonado Edgar Silveira y directora de Golden Chef Lara Gómez

Punta del Este fue escenario de la cuarta edición de Golden Chef, una plataforma de proyección internacional que celebra la excelencia gastronómica de chefs, productores, emprendedores y destinos turísticos de América Latina.

La premiación se realizó en el parador Roll & Rock, ubicado en la parada 8 de playa Brava, y reunió a un público diverso: estudiantes, profesionales del rubro, prensa, turistas y amantes de la cocina. Con el apoyo del Ministerio de Turismo de Uruguay, la Intendencia de Maldonado y la Corporación Gastronómica de Punta del Este, esta edición consolidó su carácter regional y competitivo.

El jurado estuvo integrado por reconocidas figuras uruguayas, como Sergio Puglia, Tomás Bartesaghi, Martín Lavecchia, Danny Sadi y Bibiana Souto, así como referentes internacionales de Brasil, Argentina, México, Ecuador y Perú.

La competencia reunió a participantes de más de 10 países de Latinoamérica, que se enfrentaron en tres categorías principales: Pizza gourmet, Dulcey Restaurant challenge, esta última, la más exigente, con un menú de cinco pasos preparado en vivo frente a un jurado y un grupo de comensales VIP.

En cuanto a los resultados, el equipo Pizaioli se consagró en la categoría Pizza gourmet, mientras que Uruguay Culinary Team fue doblemente premiado, alzándose con el primer puesto tanto en Dulce como en Restaurant challenge.