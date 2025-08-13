Sabor latinoamericano en los Golden Chef 2025

Punta del Este fue escenario de la cuarta edición de Golden Chef, una plataforma de proyección internacional que celebra la excelencia gastronómica de chefs, productores, emprendedores y destinos turísticos de América Latina.
La competencia reunió en Punta del Este a participantes de más de 10 países de Latinoamérica, que se enfrentaron en tres categorías principales: Pizza gourmet, Dulcey Restaurant challenge
La premiación se realizó en el parador Roll & Rock, ubicado en la parada 8 de playa Brava, y reunió a un público diverso: estudiantes, profesionales del rubro, prensa, turistas y amantes de la cocina. Con el apoyo del Ministerio de Turismo de Uruguay, la Intendencia de Maldonado y la Corporación Gastronómica de Punta del Este, esta edición consolidó su carácter regional y competitivo.
El jurado estuvo integrado por reconocidas figuras uruguayas, como Sergio Puglia, Tomás Bartesaghi, Martín Lavecchia, Danny Sadi y Bibiana Souto, así como referentes internacionales de Brasil, Argentina, México, Ecuador y Perú.
La competencia reunió a participantes de más de 10 países de Latinoamérica, que se enfrentaron en tres categorías principales: Pizza gourmet, Dulcey Restaurant challenge, esta última, la más exigente, con un menú de cinco pasos preparado en vivo frente a un jurado y un grupo de comensales VIP.
En cuanto a los resultados, el equipo Pizaioli se consagró en la categoría Pizza gourmet, mientras que Uruguay Culinary Team fue doblemente premiado, alzándose con el primer puesto tanto en Dulce como en Restaurant challenge.
Los ganadores recibieron premios que incluyeron equipamiento profesional —como envasadoras al vacío, mixers y sets de cuchillos— además de cursos de formación y otras oportunidades de desarrollo en el rubro.
Más allá de la competencia, Golden Chef 2025 ofreció un completo programa de actividades con masterclasses abiertas al público y estudiantes, una zona de stands con productos gourmet, maquinaria y propuestas turísticas, plaza de comidas con sabores regionales y espacios especialmente diseñados para niños, lo que hizo del encuentro una verdadera fiesta para todos los sentidos.