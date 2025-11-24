Se celebró una nueva edición de la Noche del Idioma Francés

Los asistentes disfrutaron de una selección de especialidades gastronómicas típicas de Francia, Suiza, Canadá y Bélgica

Subdirector de Asuntos Culturales de Cancillería Facundo Fernández Guerra, consejera económica de Bélgica Jimena Villar, embajadora de Francia Virginie Bioteau, embajador de Suiza Álvaro Borghi y embajadora de Canadá Carmen Sorger.

La residencia de Francia abrió nuevamente sus puertas para una de sus celebraciones más esperadas: la Noche del Idioma Francés. En el jardín de la embajada, la embajadora Virginie Bioteau recibió a decenas de invitados, entre ellos amigos, colegas, autoridades, representantes de instituciones culturales y miembros del cuerpo diplomático tanto de Francia como de otros países. El entorno natural del jardín fue el escenario perfecto para un encuentro que combinó hospitalidad, cultura y tradición.

A lo largo de la tarde, el ambiente se transformó con la luz del atardecer, que dio paso a una noche templada y animada. Los asistentes disfrutaron de una selección de especialidades gastronómicas típicas de Francia y de otros países —como Suiza, Canadá y Bélgica— que dieron un carácter internacional al encuentro. La velada estuvo acompañada por la música en vivo de Luciano Supervielle, cuyo show aportó un clima íntimo y elegante, haciendo que los invitados se detuvieran a escuchar y compartir el momento.

Durante su intervención, la embajadora Bioteau expresó su agradecimiento al Liceo Francés y a la Alianza Francesa de Montevideo, destacando el rol fundamental que ambas instituciones cumplen en la difusión del idioma y la cultura de ese país en Uruguay. También extendió su reconocimiento a otros institutos presentes, dedicó unas palabras especiales a los profesores y estudiantes y subrayó que sin ellos “no existe la capacidad de hablar otros idiomas”. Reflexionó sobre los desafíos que enfrenta hoy la docencia, marcada por cambios permanentes que exigen adaptación, compromiso y vocación, y agradeció profundamente la labor de quienes sostienen esa tarea día a día.