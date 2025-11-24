Se celebró una nueva edición de la Noche del Idioma Francés
Los asistentes disfrutaron de una selección de especialidades gastronómicas típicas de Francia, Suiza, Canadá y Bélgica
Embajadora de Francia Virginie Bioteau.
FOTO
Gastón de Armas
Cónsul de Francia Nicolás Lagrange y Amelie Bechemilh.
FOTO
Gastón de Armas
Fabrice Lengronne, Pablo Pucheu y Daniel Muracciole.
FOTO
Gastón de Armas
Subdirector de Asuntos Culturales de Cancillería Facundo Fernández Guerra, consejera económica de Bélgica Jimena Villar, embajadora de Francia Virginie Bioteau, embajador de Suiza Álvaro Borghi y embajadora de Canadá Carmen Sorger.
FOTO
Gastón de Armas
Paul Barrault y Youna Marchand.
FOTO
Gastón de Armas
Valentina Chiquiar, Claudia Cabot y Ximena Martino.
FOTO
Gastón de Armas
Sol Medina, Sofía de León y Valentina Ramírez.
FOTO
Gastón de Armas
Luciano Liguori, Gerónimo Cardozo y Vanessa Burgos.
FOTO
Gastón de Armas
Roxana Corbran y Laurent Lainé.
FOTO
Gastón de Armas
Emanuel, Katarzyna y Antonis Spyridakis.
FOTO
Gastón de Armas
Luciano Supervielle ambientó la velada con su música.
FOTO
Gastón de Armas
Juliette Waller, Anne Claire Chanh y Angele Richard.
La residencia de Francia abrió nuevamente sus puertas para una de sus celebraciones más esperadas: la Noche del Idioma Francés. En el jardín de la embajada, la embajadora Virginie Bioteau recibió a decenas de invitados, entre ellos amigos, colegas, autoridades, representantes de instituciones culturales y miembros del cuerpo diplomático tanto de Francia como de otros países. El entorno natural del jardín fue el escenario perfecto para un encuentro que combinó hospitalidad, cultura y tradición.
A lo largo de la tarde, el ambiente se transformó con la luz del atardecer, que dio paso a una noche templada y animada. Los asistentes disfrutaron de una selección de especialidades gastronómicas típicas de Francia y de otros países —como Suiza, Canadá y Bélgica— que dieron un carácter internacional al encuentro. La velada estuvo acompañada por la música en vivo de Luciano Supervielle, cuyo show aportó un clima íntimo y elegante, haciendo que los invitados se detuvieran a escuchar y compartir el momento.
Durante su intervención, la embajadora Bioteau expresó su agradecimiento al Liceo Francés y a la Alianza Francesa de Montevideo, destacando el rol fundamental que ambas instituciones cumplen en la difusión del idioma y la cultura de ese país en Uruguay. También extendió su reconocimiento a otros institutos presentes, dedicó unas palabras especiales a los profesores y estudiantes y subrayó que sin ellos “no existe la capacidad de hablar otros idiomas”. Reflexionó sobre los desafíos que enfrenta hoy la docencia, marcada por cambios permanentes que exigen adaptación, compromiso y vocación, y agradeció profundamente la labor de quienes sostienen esa tarea día a día.
Asimismo, la embajadora resaltó la importancia de la cooperación internacional en materia lingüística, un eje central de la acción cultural de Francia. Mencionó como ejemplo el trabajo conjunto que realizan con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y las iniciativas desarrolladas en colaboración con embajadas de países francófonos, como Canadá, Suiza y Bélgica. Subrayó que este esfuerzo colectivo es clave para fortalecer la presencia del francés y promover oportunidades de formación que trascienden fronteras.