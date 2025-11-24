¡Hola !

Se celebró una nueva edición de la Noche del Idioma Francés

Los asistentes disfrutaron de una selección de especialidades gastronómicas típicas de Francia, Suiza, Canadá y Bélgica

Embajadora de Francia Virginie Bioteau.

FOTO

Gastón de Armas
Cónsul de Francia Nicolás Lagrange y Amelie Bechemilh.

FOTO

Gastón de Armas
Fabrice Lengronne, Pablo Pucheu y Daniel Muracciole.

FOTO

Gastón de Armas
Subdirector de Asuntos Culturales de Cancillería Facundo Fernández Guerra, consejera económica de Bélgica Jimena Villar, embajadora de Francia Virginie Bioteau, embajador de Suiza Álvaro Borghi y embajadora de Canadá Carmen Sorger.

FOTO

Gastón de Armas
Paul Barrault y Youna Marchand.

FOTO

Gastón de Armas
Valentina Chiquiar, Claudia Cabot y Ximena Martino.

FOTO

Gastón de Armas
Sol Medina, Sofía de León y Valentina Ramírez.

FOTO

Gastón de Armas
Luciano Liguori, Gerónimo Cardozo y Vanessa Burgos.

FOTO

Gastón de Armas
Roxana Corbran y Laurent Lainé.

FOTO

Gastón de Armas
Emanuel, Katarzyna y Antonis Spyridakis.

FOTO

Gastón de Armas
Luciano Supervielle ambientó la velada con su música.&nbsp;

FOTO

Gastón de Armas
Juliette Waller, Anne Claire Chanh y Angele Richard.

FOTO

Gastón de Armas
Daniela Megrian y Daniel Prieto.

FOTO

Gastón de Armas
Magdalena Caorsi y Matías Saiz.

FOTO

Gastón de Armas
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La residencia de Francia abrió nuevamente sus puertas para una de sus celebraciones más esperadas: la Noche del Idioma Francés. En el jardín de la embajada, la embajadora Virginie Bioteau recibió a decenas de invitados, entre ellos amigos, colegas, autoridades, representantes de instituciones culturales y miembros del cuerpo diplomático tanto de Francia como de otros países. El entorno natural del jardín fue el escenario perfecto para un encuentro que combinó hospitalidad, cultura y tradición.

A lo largo de la tarde, el ambiente se transformó con la luz del atardecer, que dio paso a una noche templada y animada. Los asistentes disfrutaron de una selección de especialidades gastronómicas típicas de Francia y de otros países —como Suiza, Canadá y Bélgica— que dieron un carácter internacional al encuentro. La velada estuvo acompañada por la música en vivo de Luciano Supervielle, cuyo show aportó un clima íntimo y elegante, haciendo que los invitados se detuvieran a escuchar y compartir el momento.

