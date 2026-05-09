Se estrenó ‘Desconectados’, un musical protagonizado por adolescentes

Se puede ver en el Teatro Stella D'Italia durante mayo y junio

“Un grupo de adolescentes se enfrenta a un mundo hiperconectado donde las relaciones, la identidad y la percepción de uno mismo se ven constantemente mediadas por la tecnología. Entre humor, música original y momentos profundamente humanos, Desconectados invita a cuestionar qué significa realmente estar presente”. Esta es la premisa de la obra musical estrenada el jueves 7 en el Teatro Stella D'Italia.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

En diálogo con Galería, Lara Berman (texto, dirección y producción) dijo que lo más importante para ellos es que la gente vea la obra, “pueda reflexionar” y hablar sobre “las consecuencias que tiene la tecnología": cómo nos puede conectar y desconectar.

Berman, de 19 años, destacó que la totalidad de la obra fue creada por adolescentes, por lo que esperan que el público joven se acerque al teatro. El elenco está compuesto por chicos de entre 16 y 19 años. Se trata de Paula Elutchanz, José Fabini, Victoria Mendiondo, Mauricio Pereyra, Diego Cardoso, Evangelina Rodríguez, Maite Zubillaga, Lucas Bas, Julieta Mancini, Josefina Bonner y Joaco Fleitas. Las próximas funciones serán el 14, 21 y 28 de mayo, y el 4 y 11 de junio, a las 20.30 horas.

Desconectados es de las creadoras de El Club de los Perfectos, el musical de Las Ophelias nominado a ocho Premios Florencio y ganador de dos, con funciones agotadas en Montevideo, San José y la avenida Corrientes (Buenos Aires).