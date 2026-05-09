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Se estrenó ‘Desconectados’, un musical protagonizado por adolescentes

Se puede ver en el Teatro Stella D'Italia durante mayo y junio

El musical Desconectados.

El musical Desconectados.

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Valentina Weikert
Los actores Victoria Mendiondo, José Fabini, Paula Elutchanz y Mauricio Pereyra rodean a la productora Lara Berman.

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Valentina Weikert
Pilar Sarries junto a Agustina y Mercedes Boutmy.

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Valentina Weikert
Vicky Scheck, Camila Fabini y Joly Rojo.

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Valentina Weikert
Lucía Aguerre de Herrera y Manuel Herrera.

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Valentina Weikert
Gabriela Orrico y Claudia Vidal.

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Valentina Weikert
Marta Pérez, Ceci Paladino, Verónica Monteverde e Isabel Picún.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

“Un grupo de adolescentes se enfrenta a un mundo hiperconectado donde las relaciones, la identidad y la percepción de uno mismo se ven constantemente mediadas por la tecnología. Entre humor, música original y momentos profundamente humanos, Desconectados invita a cuestionar qué significa realmente estar presente”. Esta es la premisa de la obra musical estrenada el jueves 7 en el Teatro Stella D'Italia.

En diálogo con Galería, Lara Berman (texto, dirección y producción) dijo que lo más importante para ellos es que la gente vea la obra, “pueda reflexionar” y hablar sobre “las consecuencias que tiene la tecnología": cómo nos puede conectar y desconectar.

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Berman, de 19 años, destacó que la totalidad de la obra fue creada por adolescentes, por lo que esperan que el público joven se acerque al teatro. El elenco está compuesto por chicos de entre 16 y 19 años. Se trata de Paula Elutchanz, José Fabini, Victoria Mendiondo, Mauricio Pereyra, Diego Cardoso, Evangelina Rodríguez, Maite Zubillaga, Lucas Bas, Julieta Mancini, Josefina Bonner y Joaco Fleitas. Las próximas funciones serán el 14, 21 y 28 de mayo, y el 4 y 11 de junio, a las 20.30 horas.

Desconectados es de las creadoras de El Club de los Perfectos, el musical de Las Ophelias nominado a ocho Premios Florencio y ganador de dos, con funciones agotadas en Montevideo, San José y la avenida Corrientes (Buenos Aires).

Las Ophelias es una compañía teatral fundada y compuesta exclusivamente por adolescentes dedicados a la creación, producción y realización de espectáculos. Su objetivo principal es difundir y visibilizar diversas problemáticas de la sociedad a través de sus obras. Sus integrantes son jóvenes en pleno desarrollo de sus carreras artísticas, impulsados por su sensibilidad creativa y compromiso social. Para ellos, el teatro representa una herramienta poderosa para transmitir mensajes y fomentar la conciencia acerca de los desafíos sociales contemporáneos, en búsqueda de lograr un impacto positivo en la sociedad.

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