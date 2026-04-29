‘Terraplanistas’: el musical que lleva el absurdo al extremo en el Teatro El Galpón

Un grupo de terraplanistas zarpa desde Ciudad del Cabo rumbo a la Antártida con una misión inquietante: demostrar que la Tierra es plana y que el continente blanco es, en realidad, un muro de hielo que la rodea. Así comienza la nueva obra de teatro escrita y dirigida por Santiago Sanguinetti, que mezcla comedia, música en vivo y un humor entre absurdo e incisivo.
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Tras un mes de travesía, los protagonistas de Terraplanistas llegan a las islas Shetland del Sur y toman como rehenes a científicos de la base Juan Carlos I para exigir pruebas que confirmen su teoría sobre el mundo. Todo sucede entre canciones, coreografías y situaciones disparatadas que, aunque parecen muy locas, funcionan como un espejo incómodo de la actualidad.
Con un elenco integrado por Pierino Zorzini, Claudio Lachowicz, Camila Cayota, Rodrigo Tomé y Soledad Lacassy, y músicos en escena que potencian el ritmo y la teatralidad, la obra aborda la polarización, la posverdad y la construcción de discursos extremistas.