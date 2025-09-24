Se estrenó 'El gran viaje de tu vida', con Margot Robbie y Colin Farrell en Movie Montevideo Shopping

La previa incluyó degustaciones de vino y chocolate, junto con una cabina fotográfica ambientada con la estética de la película

Sony Pictures Uruguay realizó en Movie Montevideo Shopping la avant première de El gran viaje de tu vida, una película que promete combinar risas, emoción y un toque de magia. La convocatoria fue el martes 16 y reunió a un público variado, desde influencers hasta comunicadores y amigos de la casa, quienes disfrutaron de una experiencia especialmente pensada para transportar a los invitados al universo del film.

La previa incluyó degustaciones de vino y chocolate, junto con una cabina fotográfica ambientada con la estética de la película, lo que permitió a los asistentes llevarse un recuerdo instantáneo de la velada. Ese clima festivo y cercano fue la antesala perfecta para adentrarse en la historia que llega ahora a las salas del país.

El gran viaje de tu vida es una comedia dramática protagonizada por Margot Robbie y Colin Farrell, dos de las figuras más reconocidas del cine actual.

La trama se centra en dos solteros que se encuentran en la boda de un amigo en común. Lo que comienza como un cruce casual se transforma, gracias a un giro inesperado del destino, en una aventura que mezcla lo fantástico con lo emocional. Juntos, los personajes recorren episodios significativos de su pasado, momentos que los definen y que también les ofrecen la posibilidad de modificar el rumbo de su futuro.