Se estrenó 'El gran viaje de tu vida', con Margot Robbie y Colin Farrell en Movie Montevideo Shopping

La previa incluyó degustaciones de vino y chocolate, junto con una cabina fotográfica ambientada con la estética de la película

Gerente de distribución de Movie Film Álvaro Marchand, Beatriz Argimón y Mónica Bottero.

Gerente de distribución de Movie Film Álvaro Marchand, Beatriz Argimón y Mónica Bottero.

FOTO

Valentina Weikert
Daniel Javier y Carolina Machín.

Daniel Javier y Carolina Machín.

FOTO

Valentina Weikert
Mayte Perrone, Magela Borrás y Sofía Gómez Ponce de León.

Mayte Perrone, Magela Borrás y Sofía Gómez Ponce de León.

FOTO

Valentina Weikert
Helena Gramont y María Lucía Reyes.

Helena Gramont y María Lucía Reyes.

FOTO

Valentina Weikert
Constanza Castagnino, Gabriela Pallares , Sofía Muñoz y Rose Papantonakis.

Constanza Castagnino, Gabriela Pallares , Sofía Muñoz y Rose Papantonakis.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

Sony Pictures Uruguay realizó en Movie Montevideo Shopping la avant première de El gran viaje de tu vida, una película que promete combinar risas, emoción y un toque de magia. La convocatoria fue el martes 16 y reunió a un público variado, desde influencers hasta comunicadores y amigos de la casa, quienes disfrutaron de una experiencia especialmente pensada para transportar a los invitados al universo del film.

La previa incluyó degustaciones de vino y chocolate, junto con una cabina fotográfica ambientada con la estética de la película, lo que permitió a los asistentes llevarse un recuerdo instantáneo de la velada. Ese clima festivo y cercano fue la antesala perfecta para adentrarse en la historia que llega ahora a las salas del país.

Margot Robbie y Colin Farrell en El gran viaje de tu vida.
Margot Robbie y Colin Farrell atraviesan puertas mágicas en esta ‘road movie’ que llega al cine

Por Redacción Galería

El gran viaje de tu vida es una comedia dramática protagonizada por Margot Robbie y Colin Farrell, dos de las figuras más reconocidas del cine actual.

La trama se centra en dos solteros que se encuentran en la boda de un amigo en común. Lo que comienza como un cruce casual se transforma, gracias a un giro inesperado del destino, en una aventura que mezcla lo fantástico con lo emocional. Juntos, los personajes recorren episodios significativos de su pasado, momentos que los definen y que también les ofrecen la posibilidad de modificar el rumbo de su futuro.

Con un planteo original y un tono que combina humor y sensibilidad, la película invita a reflexionar sobre las decisiones que marcan la vida de cada persona y las oportunidades que pueden surgir incluso en los encuentros más imprevistos. Ya en cartel en los principales cines de Uruguay, El gran viaje de tu vida se perfila como una de las propuestas más atractivas de la temporada.

“Búsquelo por el mundo”

Juan Sartori pone en pausa su actividad política en Uruguay y se concentra en los negocios internacionales

Por Federico Castillo
Gobierno de Montevideo

El Frente Amplio “blinda” a Cosse y busca unificar el relato sobre su gestión pese a las diferencias internas

Por Santiago Sánchez
Fuerzas Armadas

Después de cinco años consecutivos, Uruguay declinó participar en un ejercicio militar clave de Estados Unidos

Por Juan Francisco Pittaluga
Intendencia de Montevideo

Tensión en la Junta Departamental de Montevideo por déficit de casinos municipales y Kibón

Por Lucía Cuberos

Quién es Julia Paternain, la atleta con pasado de modelo y un MBA, que hizo historia

Quién es Julia Paternain, la atleta con pasado de modelo y un MBA, que hizo historia

Por Javier Alfonso
Néstor Guzzini, María Elena Pérez y Gerardo Minutti, actores y director de Perros.
Video

'Perros' es el nuevo estreno del cine uruguayo, una comedia dramática seleccionada para los Premios Goya

Por Federica Chiarino Vanrell
Margaret Whyte, de 89 años y raíces escocesas, asegura que su obra siempre fue controvertida. 

La artista Margaret Whyte representará a Uruguay en la 61ª Bienal de Arte de Venecia

Lorena Ponce de León: “Entendí dos cosas: que no me gusta que me manden y que quiero un quiosco, pero mío”

Lorena Ponce de León: “Entendí dos cosas: que no me gusta que me manden y que quiero un quiosco, pero mío”

Por Magdalena Cabrera