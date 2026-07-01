Se presentó Antel Arena Basket, una iniciativa para consolidar el recinto como escenario regional

La selección uruguaya jugará en el Antel Arena partidos para clasificar al Basketball World Cup 2027

Presidente de la FUBB Héctor Assir, presidente de Antel Alejandro Paz, gerenta general de Antel Laura Saldanha y vicepresidente de Tenfield Carlos Moyano.

El jueves 2, a las 22 horas, la selección uruguaya de básquetbol enfrentará a Argentina por un cupo en la Basketball World Cup 2027, organizada por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). A ese encuentro le seguirá uno con Cuba, que se jugará el domingo 5, rumbo al mundial que se celebrará en Catar.

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Los dos partidos se disputarán en el Antel Arena, por esto, el martes 30 de junio, se presentó Antel Arena Basket, un escenario pensado para encuentros regionales y nacionales de alto nivel. Con el fin de promover la asistencia, Antel dispuso una promoción exclusiva para servicios móviles de la empresa estatal: en los dos partidos habrá 2.000 entradas disponibles en la modalidad dos por uno, a 600 pesos.

Antel Arena Basket es un lugar con estándares internacionales donde la selección jugará de local con las mayores comodidades. Gracias a la asociación entre Antel y la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB), se logró firmar un acuerdo para bajar el costo del arrendamiento en un 20%.

La cancha está certificada para partidos FIBA y cumple las exigencias de la NBA. El suelo está diseñado para ofrecer rebote, adherencia y seguridad, lo que hace que el juego sea más fluido. La temperatura se mantiene a 23 ºC y con 60% de humedad, lo que asegura la conservación del piso y un mejor desempeño deportivo.

El presidente de Antel, Alejandro Paz, dijo a Galería que se ha trabajado para reducir costos y ser más eficientes, lo que permite realizar espectáculos “más populares”. “Se trata de democratizar el Antel Arena”, dijo, y destacó que serán partidos de alto nivel, en especial con Argentina, por la calidad de esa selección. “Queremos que se transforme en la casa del básquetbol. Este escenario, por su tecnología, conjuga muy bien la cultura y el deporte”, afirmó.