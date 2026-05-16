Se realizó el Encuentro de Mujeres Políticas de América Latina para fortalecer la democracia paritaria
Fue un espacio de reflexión y cooperación regional que puso el foco en el futuro de la democracia, la tecnología y el liderazgo político de las mujeres en América Latina
Embajador de España Javier Salido Ortiz, vicepresidenta de la República Carolina Cosse, expresidenta de Chile Michelle Bachelet, directora regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe Marcela Ríos Tobar y presidenta ejecutiva de IDEA Internacional Alejandra Sepúlveda Peñaranda.
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Valentina Weikert
María José Romero, Alejandra Scampini y Niki Johnson.
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Verónica Somma, Claudia Sciubba y Virginia Varela.
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Pamela Figueroa, Norma Irene de la Cruz y Alejandra Sepúlveda, de IDEA Internacional.
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Leticia Zapeta y Elena Motta.
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Exsubsecretaria de RR.EE. de Chile Gloria de la Fuente, senadora de Chile Beatriz Sánchez y exministra chilena Camila Vallejo.
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Sandra Borda y Ana Cristina González, de ONU Mujeres América Latina.
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Patricia Juárez y Vesselina Vateva, de IDEA Internacional.
Con el objetivo de fortalecer el liderazgo político de las mujeres y promover una agenda regional común frente a los desafíos geopolíticos, tecnológicos y democráticos del siglo XXI, IDEA Internacional impulsó el “Encuentro de mujeres políticas de América Latina: Democracia, tecnología y nuevas narrativas para la paridad en tiempos de transformación global”.
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La iniciativa reunió a autoridades, parlamentarias y referentes institucionales de Chile, Colombia, Guatemala, México, Perú y Uruguay en una jornada enmarcada en el proyecto “Fortalecimiento de los ecosistemas de integridad electoral para la protección de la democracia en América Latina”, implementado por IDEA Internacional, con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
La bienvenida fue el miércoles 13 sobre la tarde en el Parlamento, con el seminario “Geopolítica, multilateralismo y riesgos para la democracia paritaria en el nuevo orden internacional”, que contó con una conferencia de la expresidenta de Chile Michelle Bachelet. A su vez, se destacó la participación de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse; el embajador de España, Javier Salido Ortiz; además de la directora regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, Marcela Ríos Tobar.
La agenda continuó los días 14 y 15 en la sede del Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, donde mujeres políticas de América Latina reflexionaron y debatieron en espacios de trabajo colaborativos y de diálogo entre pares para fortalecer sus capacidades estratégicas, abordar los desafíos emergentes para el ejercicio de sus cargos y promover la paridad de género como eje de la resiliencia democrática en la región.
Durante las jornadas de trabajo, las participantes analizaron el contexto geopolítico actual y los riesgos para la democracia; la gobernanza de la inteligencia artificial y el impacto de esta tecnología en la deliberación pública y el diseño de políticas; los retos que imponen los nuevos ecosistemas informativos y las múltiples expresiones de la desinformación para los procesos electorales y democráticos en la región; los desafíos que plantea la violencia digital de género para la participación plena de las mujeres en el espacio público y la toma de decisiones; y la necesidad de construir nuevas narrativas que impulsen paridad como un horizonte posible y necesario para fortalecer las democracias.