Seguros SURA convocó a referentes inmobiliarios para analizar tendencias, tecnología e inversión

El Foro Inmobiliario se consolidó como un espacio de referencia para el intercambio de ideas, la innovación y la construcción de vínculos en el ecosistema inmobiliario

De Seguros SURA: presidente Juan Pablo Loureiro, director de Seguros Fernando Galán, directora de Ecosistemas y Prestaciones Ines Pampín y director de Finanzas y Administración Adrián Souto.

Con el propósito de seguir acompañando el crecimiento del sector y fortalecer el vínculo con sus aliados estratégicos, Seguros SURA Uruguay realizó la segunda edición de su Foro Inmobiliario, el 28 de octubre en Movie de Montevideo Shopping. La jornada reunió a referentes del rubro de todo el país para reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades que marcan el futuro del negocio inmobiliario.

Referente en garantías de alquiler en Uruguay, la compañía reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible del ecosistema inmobiliario, impulsando el aprendizaje colectivo y la transformación del sector a través de la tecnología, la gestión de riesgos y la experiencia de las personas.

El encuentro contó con las exposiciones del creador de contenidos y coach financiero Gastón Pérez, la fundadora y directora de Simplemente Rose, Rose Papantonakis, y el docente especializado en tecnologías emergentes y sociedad Joan Cwaik. A sala llena, compartieron experiencias y herramientas sobre las tendencias que marcarán el futuro del rubro.

Pérez abordó las oportunidades y los desafíos de la inversión inmobiliaria y subrayó la importancia de contar con garantías confiables a la hora de adquirir una propiedad. Papantonakis, por su parte, presentó “el arte de la hospitalidad”, con claves para potenciar la comunicación y el atractivo de las propiedades a través del home staging y el homefulness, invitando a “vender experiencias y estilos de vida”. Finalmente, Cwaik destacó cómo la inteligencia artificial puede transformar las cadenas de valor del negocio y recomendó pensar primero en la tarea antes de incorporar herramientas tecnológicas.

Seguros SURA se destaca en el mercado inmobiliario al ofrecer una garantía de alquiler con múltiples beneficios. Además de brindar seguridad tanto a propietarios como a inquilinos, la compañía incluye servicios como kit de pintura para propietarios, asistencia domiciliaria, telemedicina, instalación de calefones, asistencia tecnológica, programas de cuidados para niños y mascotas, y un 50% de descuento en seguros de hogar.