Sodre 2026: una temporada con ópera, ballet y recitales de cámara

En la sala Hugo Balzo, el Sodre presentó el jueves 18 la temporada 2026 y aprovechó la ocasión para compartir los principales lineamientos artísticos que marcarán el próximo año.
El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, dijo que la institución brinda espectáculos de calidad con “un grado de masividad muy importante”
El presidente del Consejo Directivo del Sodre, Luis Pérez Aquino, dijo a Galería que la fecha coincidió con el aniversario número 96 de la institución cultural. “Habrá grandes espectáculos”, adelantó, entre ellos la ópera dramática Carmen, que dará inicio a la temporada en marzo. Además, destacó una programación diversa que incluirá una fuerte presencia de ballet y zarzuela, así como un ciclo de 50 recitales de cámara, entre otras propuestas artísticas.
Por su parte, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, aseguró a Galería que el Sodre “es fundamental” para la cultura uruguaya porque es un espacio donde se realizan “espectáculos de calidad” con la idea de llegar a toda la sociedad. “Creo que la articulación virtuosa de generar espectáculos de calidad con un grado de masividad muy importante es una seña de identidad que se viene sosteniendo de un tiempo a esta parte”.
Una de las presentaciones más esperadas se dará sobre el final del 2026. El 19 de diciembre, el Real de San Carlos, en Colonia, será escenario de una gran gala lírica que reunirá, en una producción conjunta, a la Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro Nacional y el Ballet Nacional del Sodre, con la participación especial de la soprano uruguaya María José Siri.