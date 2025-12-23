Biblioteca Nacional: nuevo horario y nuevo equipo con camisetas

La institución restableció sus servicios básicos, amplió su equipo de trabajo y atenderá, en principio, de 9 a 15 sin agenda previa; durante el verano trabajará con Verano Educativo de ANEP y con centros educativos en la Sala Infantil y Juvenil, que fue reacondicionada

El jueves 18, la Biblioteca Nacional (BN) anunció en un comunicado de prensa el Plan de Restablecimiento de Servicios Básicos, que permitirá “ordenar y ampliar progresivamente la disponibilidad de servicios, incorporando mejoras operativas y condiciones adecuadas para su funcionamiento”.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Ahora el horario de atención al público será de 9 a 15 horas sin agenda previa. “Se duplicó el equipo de bibliotecólogas que vienen de archivos que son modelo, como el de la UTE”, contó a Búsqueda Rocío Schiappapietra, directora de la BN.

Por otra parte, mediante un acuerdo con el Claeh se incorporaron al equipo egresados de la Licenciatura en Gestión Cultural, que se encargan de diferentes tareas relacionadas con la orientación a usuarios y de uso de protocolos en caso de materiales especiales. “Las personas que recibían al público eran los guardias de seguridad, que lo hacían bien, pero a veces no están preparados para orientar al usuario o tratar con turistas. Con Carme Fenoll vimos la importancia de humanizar el servicio”, explicó la directora.

Un referente del Claeh hará la supervisión de sus egresados. “Cada uno tiene una bitácora donde dejan constancia de sus observaciones y en otra parte dejan ideas nuevas. Una vez por semana nos reunimos con ellos y con el tutor para discutir mejoras. Estos egresados en gestión aportan nuevas ideas y son un nuevo lente que llega a la BN”.

A su vez, con la Licenciatura en Bibliotecología de la FIC firmarán un acuerdo marco de colaboración para que en 2026 la BN tenga pasantes que estén cursando el cuarto año de la carrera.