    martes 23 de diciembre de 2025

    Biblioteca Nacional: nuevo horario y nuevo equipo con camisetas

    La institución restableció sus servicios básicos, amplió su equipo de trabajo y atenderá, en principio, de 9 a 15 sin agenda previa; durante el verano trabajará con Verano Educativo de ANEP y con centros educativos en la Sala Infantil y Juvenil, que fue reacondicionada

    Biblioteca Nacional restablece sus servicios básicos.&nbsp;

    Biblioteca Nacional restablece sus servicios básicos. 

    FOTO

    Ricardo Antúnez/adhocFOTOS
    Búsqueda | Silvana Tanzi
    Por Silvana Tanzi

    El jueves 18, la Biblioteca Nacional (BN) anunció en un comunicado de prensa el Plan de Restablecimiento de Servicios Básicos, que permitirá “ordenar y ampliar progresivamente la disponibilidad de servicios, incorporando mejoras operativas y condiciones adecuadas para su funcionamiento”.

    Ahora el horario de atención al público será de 9 a 15 horas sin agenda previa. “Se duplicó el equipo de bibliotecólogas que vienen de archivos que son modelo, como el de la UTE”, contó a Búsqueda Rocío Schiappapietra, directora de la BN.

    Carme Fenoll, bibliotecaria catalana, está colaborando con la renovación de la Biblioteca Nacional.
    Biblioteca Nacional

    Carme Fenoll, asesora de la Biblioteca Nacional: “Los países que más invierten en bibliotecas son los que tienen democracias más potentes”

    Por Silvana Tanzi
    Super Cacho, del argentino Pedro Cano.
    Exposición

    Al rescate del patrimonio gráfico: el EAC inauguró la muestra ‘La original historieta uruguaya’

    Por Javier Alfonso

    Por otra parte, mediante un acuerdo con el Claeh se incorporaron al equipo egresados de la Licenciatura en Gestión Cultural, que se encargan de diferentes tareas relacionadas con la orientación a usuarios y de uso de protocolos en caso de materiales especiales. “Las personas que recibían al público eran los guardias de seguridad, que lo hacían bien, pero a veces no están preparados para orientar al usuario o tratar con turistas. Con Carme Fenoll vimos la importancia de humanizar el servicio”, explicó la directora.

    Un referente del Claeh hará la supervisión de sus egresados. “Cada uno tiene una bitácora donde dejan constancia de sus observaciones y en otra parte dejan ideas nuevas. Una vez por semana nos reunimos con ellos y con el tutor para discutir mejoras. Estos egresados en gestión aportan nuevas ideas y son un nuevo lente que llega a la BN”.

    A su vez, con la Licenciatura en Bibliotecología de la FIC firmarán un acuerdo marco de colaboración para que en 2026 la BN tenga pasantes que estén cursando el cuarto año de la carrera.

    Como sugerencia del equipo de trabajo, todos lucen nuevas camisetas negras con una discreta leyenda que dice “Biblioteca Nacional”, como forma de fortalecer la imagen institucional.

    Durante enero, la BN trabajará con la ANEP en el programa Verano Educativo en su Sala Infantil y Juvenil, que fue reacondicionada, y en febrero habrá una agenda para centros educativos.

    Sindicatos

    PIT-CNT reclama “negociación concreta” en el Diálogo sobre Seguridad Social, que es “extremadamente genérico”

    Por Martín Mocoroa
    Fiscalía General de la Nación

    La Unidad de Víctimas de Fiscalía priorizará la descentralización para afrontar “demanda insatisfecha” en el interior

    Por Macarena Saavedra
    Sistema financiero

    Itaú: el negocio de banca minorista ya está desdolarizado

    Por Redacción Búsqueda
    SNIS

    Sociedad de Medicina Rural cuestiona llamado de ASSE para llevar ocho equipos de salud al interior profundo

    Por Leonel García

    Presidente Yamandú Orsi y expresidente Luis Lacalle Pou.

    Primer año del gobierno cierra casi sin luna de miel y desafiado a dar “señales claras” en 2026

    Por Leonel García
    El artista Pablo Atchugarry diseñó la capilla del Santo Pesebre a instancias del padre Juan Andrés Gordo Verde, quien vive en el barrio desde hace unos años y lidera la asociación Cireneos. 

    Pablo Atchugarry y Juan Andrés ‘Gordo’ Verde construyen una capilla donde se necesita

    Por Magdalena Cabrera
    Canciller Mario Lubetkin y presidente Yamandú Orsi durante la Cumbre del Mercosur.

    El Mercosur “sale reforzado” de su última cumbre, evalúa el gobierno

    Por Guillermo Draper
    Góndola de lácteos en un supermercado del barrio Parque Rodó.

    El Parlamento prohíbe denominar como lácteo, leche o derivados a las bebidas vegetales y productos de laboratorio