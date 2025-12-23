Biblioteca Nacional: nuevo horario y nuevo equipo con camisetas
La institución restableció sus servicios básicos, amplió su equipo de trabajo y atenderá, en principio, de 9 a 15 sin agenda previa; durante el verano trabajará con Verano Educativo de ANEP y con centros educativos en la Sala Infantil y Juvenil, que fue reacondicionada
Biblioteca Nacional restablece sus servicios básicos.
El jueves 18, la Biblioteca Nacional (BN) anunció en un comunicado de prensa el Plan de Restablecimiento de Servicios Básicos, que permitirá “ordenar y ampliar progresivamente la disponibilidad de servicios, incorporando mejoras operativas y condiciones adecuadas para su funcionamiento”.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Ahora el horario de atención al público será de 9 a 15 horas sin agenda previa. “Se duplicó el equipo de bibliotecólogas que vienen de archivos que son modelo, como el de la UTE”, contó a Búsqueda Rocío Schiappapietra, directora de la BN.
Por otra parte, mediante un acuerdo con el Claeh se incorporaron al equipo egresados de la Licenciatura en Gestión Cultural, que se encargan de diferentes tareas relacionadas con la orientación a usuarios y de uso de protocolos en caso de materiales especiales. “Las personas que recibían al público eran los guardias de seguridad, que lo hacían bien, pero a veces no están preparados para orientar al usuario o tratar con turistas. Con Carme Fenoll vimos la importancia de humanizar el servicio”, explicó la directora.
Un referente del Claeh hará la supervisión de sus egresados. “Cada uno tiene una bitácora donde dejan constancia de sus observaciones y en otra parte dejan ideas nuevas. Una vez por semana nos reunimos con ellos y con el tutor para discutir mejoras. Estos egresados en gestión aportan nuevas ideas y son un nuevo lente que llega a la BN”.
A su vez, con la Licenciatura en Bibliotecología de la FIC firmarán un acuerdo marco de colaboración para que en 2026 la BN tenga pasantes que estén cursando el cuarto año de la carrera.
Como sugerencia del equipo de trabajo, todos lucen nuevas camisetas negras con una discreta leyenda que dice “Biblioteca Nacional”, como forma de fortalecer la imagen institucional.
Durante enero, la BN trabajará con la ANEP en el programa Verano Educativo en su Sala Infantil y Juvenil, que fue reacondicionada, y en febrero habrá una agenda para centros educativos.