Julieta Díaz y Diego Presa, entre canciones y estrenos, en el Sodre

Julieta Díaz y Diego Presa formaron el dúo en pandemia y a distancia, y desde entonces su carrera, intercalada por sus proyectos individuales, trae cada tanto la posibilidad de escucharlos cantar en vivo. La próxima es el sábado 20 en la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre.
En formato quinteto, acompañados por Ariel Iglesias, Checo Anselmi y Santiago Peralta, revisitarán sus discos El revés de la sombra y Río, pero también será el estreno en vivo de su nuevo single Buscamos, disponible en las plataformas digitales desde principios de diciembre. Una canción que según definen los propios artistas, “surge del intercambio de ideas sobre nuestra búsqueda constante de clarificar lo intangible. Desde el cuerpo hacia lo que no sabemos pero intuimos”. También harán canciones de artistas de admiran.
Entre canciones nuevas y otras con más trayectoria, el duo irá recorriendo un repertorio que fusiona la poesía y la emoción de sus voces. Además, el concierto coincide con el estreno de material audiovisual del dúo.
Sábado 20, a las 21 horas, en la sala Hugo Balzo del Auditorio del Sodre. Entradas a 1.000 pesos por Tickantel y boletería.