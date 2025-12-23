‘Carmen’, ‘Star Wars’, Manuel de Falla y tres giras nacionales marcarán el pulso del Sodre en 2026

Con el anuncio de tres producciones líricas, entre ellas Carmen, la música de John Williams y varias giras nacionales de los cuerpos estables como principales novedades, el Sodre presentó el jueves 18 su temporada 2026 y los principales lineamientos artísticos del plan estratégico para el período 2025–2030. Los anuncios fueron hechos por los tres integrantes del Consejo Directivo del Sodre, el presidente Luis Pérez Aquino, la vicepresidenta Alejandra Moreira y la consejera Natalia Schiavone, en la sala Hugo Balzo del Auditorio Adela Reta.

Tal como adelantó en octubre en entrevista con Búsqueda , Pérez Aquino anunció que los dos ejes estratégicos que regirán al Sodre durante los próximos años serán la descentralización territorial y la formación artística. En esa línea, definió como “uno de los hitos más relevantes de la próxima temporada” que el cierre, en diciembre de 2026, tendrá lugar en la Plaza de Toros Real de San Carlos, en Colonia, y consistirá en una gala lírica que reunirá a la orquesta, el coro y el ballet, con la participación como invitada principal de la soprano uruguaya (radicada en Italia) María José Siri.

En relación con el desarrollo de programas “en territorio”, Pérez Aquino subrayó que se potenciará la presencia de los cuerpos estables del Sodre en todo el país, tanto a través de giras y actividades descentralizadas como del acceso, para que el público del interior pueda acceder a los espectáculos que se desarrollan en Montevideo. Sobre ese punto, dijo que se trabaja en fortalecer el trabajo conjunto con intendencias, centros culturales y actores locales de todo el país.

En esa misma línea, anunció el lanzamiento del programa Entre Pueblos y Escenarios, iniciativa desarrollada por el Sodre en conjunto con los recientemente creados Espacios MEC, con el objetivo de facilitar el acceso de públicos del interior a la programación del Sodre. También anunció que este programa comenzó esta semana con la visita de 100 personas provenientes de localidades de Lavalleja y Florida, el jueves, a la función del ballet Carmina Burana, a cargo del Ballet Nacional del Sodre (BNS).

Sobre el énfasis de la formación, destacó el papel “fundamental” que juegan las Escuelas de Formación Artística del Sodre (Enfas), “entendidas no solo como espacios de enseñanza, sino como ámbitos de construcción de ciudadanía cultural, profesionalización y proyección a largo plazo del sistema artístico nacional”.

Potenciar el archivo

Pérez Aquino también remarcó la importancia patrimonial y cultural del Archivo de la Imagen y la Palabra del Sodre, y recordó que es muy importante su preservación, su puesta en valor y su proyección hacia nuevas audiencias. “La memoria institucional —dijo— es una herramienta clave para comprender el presente y construir el futuro de la cultura pública”.

Sodre programacion 2026 1 Luis Pérez Aquino, presidente del Sodre Difusión Sodre

Plan 2025-2030

Según anunció Pérez Aquino, el Plan Estratégico 2025–2030 del Sodre se basa en cuatro ejes complementarios entre sí: la producción artística de los cuerpos estables; la formación y educación artística; la descentralización y accesibilidad; y la preservación del archivo y la innovación digital. “Buscamos proyectar al Sodre hacia su centenario (se cumplirá en 2029), consolidando una institución moderna, transparente, cercana y comprometida con el acceso democrático a la cultura”.

Ossodre 2026

La programación de 2026 abarca ópera, ballet, música sinfónica, coral y de cámara, con nuevas producciones, reposiciones, coproducciones y giras nacionales.

Después de una temporada 2025 sin óperas, en 2026 volverá el canto lírico al Sodre con dos títulos de ópera y uno de zarzuela. En marzo se estrenará Carmen, de Bizet, con la española Nancy Fabiola Herrera y la argentina Verónica Cangemi en los roles protagónicos. En agosto estará la italiana L’elisir d’amore, de Donizetti, con dirección escénica de la irlandesa Vivien Hewitt. El tercer título será la zarzuela La del manojo de rosas, en noviembre, dirigida por el español Ignacio García Vidal, quien asumirá al frente de la Orquesta Sinfónica del Sodre (Ossodre) en enero.

La Ossodre dará 11 conciertos en la temporada. Comenzará el 14 de febrero con Ritual, concierto con obras de Igor Stravinsky y Manuel de Falla, dirigido por García Vidal, con el guitarrista Eduardo Fernández como solista.

La temporada estará dedicada a los 150 años del compositor español Manuel de Falla. García Vidal dirigirá en octubre una gala especial dedicada al emblemático músico que vivió sus últimos años en Argentina.

En abril la Ossodre presentará Star Wars en concierto, con la música original del filme Episodio IV: el regreso del jedi, compuesta por John Williams y dirigida por el argentino Ezequiel Silberstein.

Sodre programacion 2026 3 Consejo Directivo del Sodre. Difusión Sodre

Como había anunciado Pérez Aquino a Búsqueda, el suizo Nicolás Rauss, quien dirigió la Ossodre durante las últimas tres temporadas, estará en el podio en dos conciertos. También estarán como invitados Martín García, director de la Filarmónica, Martín Jorge, director de la Banda Sinfónica y del Teatro Solís, la brasileña Ligia Amadio, exdirectora de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, y el chileno Víctor Hugo Toro.

BNS y coro 2026

El BNS continuará bajo la dirección de María Noel Riccetto y comenzará su temporada 2026 en marzo con una gira nacional de El lago de los cisnes, que tendrá su segunda parte en octubre. Luego, el BNS bailará El corsario (en mayo), la tradicional Gala de ballet (en julio), Coppélia (en setiembre) y El Cascanueces, que será programada en diciembre, como título navideño.

El coro, por su parte, continuará a cargo de Esteban Louise y cantará a lo largo del año obras de Vivaldi (abril), Mozart (junio), John Rutter (julio), Britten y Stravisnky (setiembre) y Bach y Los Beatles (octubre).