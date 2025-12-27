¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

5 películas nominadas a los Globos de Oro para maratonear el 1º de enero

De todas las nominadas, estas cinco películas ya están disponibles en plataformas de streaming en Uruguay

Sueño de trenes.

Sueño de trenes.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Frankenstein

La esperada reinterpretación del clásico por parte de Guillermo del Toro devuelve al mito su costado más humano. Oscar Isaac encarna al atormentado Victor Frankenstein, un científico brillante cuya ambición desata consecuencias irreversibles, mientras que Jacob Elordi da vida a la criatura, un ser tan imponente como vulnerable. A través del vínculo trágico entre creador y creación, la película se adentra en la culpa, la soledad y el deseo desesperado de pertenecer. Con su inconfundible sensibilidad gótica, Del Toro convierte el clásico de Mary Shelley en un viaje emocional donde lo monstruoso y lo bello viven en un mismo cuerpo.

11 nominaciones (entre ellas, Mejor película dramática, Mejor actor para Oscar Isaac, Mejor actor secundario para Jacob Elordi, Mejor director para Guillermo del Toro). Disponible en Netflix.

Leé además

Leonardo DiCaprio está nominado a Mejor actor de comedia o musical por su papel en Una batalla tras otra.
Empezó la carrera

Las sorpresas y confirmaciones que dejó la lista de nominados a los Globos de Oro 2026

Por Redacción Galería
Las fiestas.
Películas para la vida

Volver a casa en Navidad (donde quiera que esté)

Por Patricia Mántaras de la Orden
renate reinsve: la nueva cara del cine europeo
Aprender a quedarse

Renate Reinsve: la nueva cara del cine europeo

Por Federica Chiarino Vanrell
041_PF_20240607_33955_R (1)
Oscar Isaac en Frankenstein.

Oscar Isaac en Frankenstein.

Una batalla tras otra

La nueva película de Paul Thomas Anderson se adentra en la vida de un hombre que carga con heridas invisibles. Leonardo DiCaprio interpreta a un veterano marcado por el pasado que emprende un viaje interior tan caótico como revelador, mientras intenta recomponer vínculos rotos y encontrar un lugar en el mundo. Con la intensidad emocional y el pulso narrativo característicos del director, la película se mueve entre la violencia contenida y la ternura inesperada, componiendo un retrato que habla de resiliencia, culpa y necesidad de redención.

9 nominaciones a los Globos de Oro (entre ellas, Mejor película musical o comedia, Mejor actor para Leonardo DiCaprio, Mejor actriz para Chase Infiniti, Mejor actor secundario para Benicio del Toro y Sean Penn, Mejor actriz secundaria para Teyana Taylor, Mejor director y guion para Paul Thomas Anderson). Disponible en HBO Max.

Embed

Jay Kelly

La nueva película de Noah Baumbach sigue a una estrella de cine en plena crisis vital. George Clooney encarna a un actor decidido a hacer las paces con su pasado y a entender quién es hoy, siempre acompañado de su inseparable representante, un entrañable Adam Sandler. Con sensibilidad y mucho humor, la película explora las contradicciones del protagonista en una historia que se mueve entre el brillo de la fama y la vulnerabilidad de los espacios privados.

2 nominaciones (Mejor actor y Mejor actor secundario de comedia o musical para George Clooney y Adam Sandler). Disponible en Netflix.

JKELLY_20240503_10353r (1)
George Clooney y Adam Sandler en Jay Kelly.

George Clooney y Adam Sandler en Jay Kelly.

Sueños de trenes

Basada en el relato de Denis Johnson, recorre la vida de Robert Grainier (Joel Edgerton), un huérfano criado entre los bosques del noroeste de Estados Unidos durante la expansión del ferrocarril a comienzos del siglo XX. Tras enamorarse y formar una familia con Gladys (Felicity Jones), el trabajo lo mantiene lejos de su hogar hasta que un hecho inesperado cambia para siempre su manera de mirar el mundo. El realizador, Clint Bentley, se vale de paisajes imponentes y silencios profundos para retratar la pérdida, el progreso y la búsqueda de sentido.

2 nominaciones (Mejor actor dramático para Joel Edgerton y Mejor canción para Nick Cave). Disponible en Netflix.

Embed

Mátate, amor

La adaptación cinematográfica de la novela de Ariana Harwicz se sumerge en la mente de una mujer al borde del colapso mental. Jennifer Lawrence interpreta a una madre atrapada entre el amor feroz por su hijo recién nacido y una pulsión destructiva que no logra domar, mientras la vida doméstica se vuelve un territorio hostil. Con una intensidad cruda la película explora la maternidad como campo de batalla emocional, donde deseo, violencia y ternura conviven en un equilibrio difícil de lograr.

1 nominación (Mejor actriz dramática para Jennifer Lawrence). Disponible en Mubi.

Jennifer-Lawrence-Robert-Pattinson-Die-My-Love-030525-01-c35e2c2b853b4b699c045dabbd07c7cf
Jennifer Lawrence y Robert Pattinson en Mátate, amor.

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson en Mátate, amor.

Selección semanal
Inconstitucionalidad

Caso Andrés Ojeda: informe del Senado concluyó que solo las cámaras pueden definir que pierda su banca

Por Leonel García
Enseñanza

ANEP financia maestría en formación docente en universidad pública argentina y deja de lado a privadas uruguayas

Por Nicolás Delgado
Biblioteca Nacional

Biblioteca Nacional: nuevo horario y nuevo equipo con camisetas

Por Silvana Tanzi
Dictadura

En condena histórica por operativos en San Javier y el caso Roslik, nueve militares fueron a prisión por delitos de lesa humanidad

Por Macarena Saavedra

TE PUEDE INTERESAR

Barack Obama. 

‘One Battle After Another’, Rosalía e Ian McEwan: las recomendaciones culturales de Barack Obama

Por Redacción Galería
Renate Reinsve: la nueva cara del cine europeo

Renate Reinsve: la nueva cara del cine europeo

Por Federica Chiarino Vanrell
Con 11.000 inscriptos, la Carrera Solidaria de Papá Noel de Madrid batió su propio récord de participantes. 

Disfrazados de Papá Noel, miles corrieron en Madrid y remaron en góndolas en Venecia

Por Redacción Galería
El artista Pablo Atchugarry diseñó la capilla del Santo Pesebre a instancias del padre Juan Andrés Gordo Verde, quien vive en el barrio desde hace unos años y lidera la asociación Cireneos. 

Pablo Atchugarry y Juan Andrés ‘Gordo’ Verde construyen una capilla donde se necesita

Por Magdalena Cabrera