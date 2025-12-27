5 películas nominadas a los Globos de Oro para maratonear el 1º de enero

La esperada reinterpretación del clásico por parte de Guillermo del Toro devuelve al mito su costado más humano. Oscar Isaac encarna al atormentado Victor Frankenstein, un científico brillante cuya ambición desata consecuencias irreversibles, mientras que Jacob Elordi da vida a la criatura, un ser tan imponente como vulnerable. A través del vínculo trágico entre creador y creación, la película se adentra en la culpa, la soledad y el deseo desesperado de pertenecer. Con su inconfundible sensibilidad gótica, Del Toro convierte el clásico de Mary Shelley en un viaje emocional donde lo monstruoso y lo bello viven en un mismo cuerpo.

11 nominaciones (entre ellas, Mejor película dramática, Mejor actor para Oscar Isaac, Mejor actor secundario para Jacob Elordi, Mejor director para Guillermo del Toro). Disponible en Netflix .

La nueva película de Paul Thomas Anderson se adentra en la vida de un hombre que carga con heridas invisibles. Leonardo DiCaprio interpreta a un veterano marcado por el pasado que emprende un viaje interior tan caótico como revelador, mientras intenta recomponer vínculos rotos y encontrar un lugar en el mundo. Con la intensidad emocional y el pulso narrativo característicos del director, la película se mueve entre la violencia contenida y la ternura inesperada, componiendo un retrato que habla de resiliencia, culpa y necesidad de redención.

9 nominaciones a los Globos de Oro (entre ellas, Mejor película musical o comedia, Mejor actor para Leonardo DiCaprio, Mejor actriz para Chase Infiniti, Mejor actor secundario para Benicio del Toro y Sean Penn, Mejor actriz secundaria para Teyana Taylor, Mejor director y guion para Paul Thomas Anderson). Disponible en HBO Max .

Jay Kelly

La nueva película de Noah Baumbach sigue a una estrella de cine en plena crisis vital. George Clooney encarna a un actor decidido a hacer las paces con su pasado y a entender quién es hoy, siempre acompañado de su inseparable representante, un entrañable Adam Sandler. Con sensibilidad y mucho humor, la película explora las contradicciones del protagonista en una historia que se mueve entre el brillo de la fama y la vulnerabilidad de los espacios privados.

2 nominaciones (Mejor actor y Mejor actor secundario de comedia o musical para George Clooney y Adam Sandler). Disponible en Netflix.

JKELLY_20240503_10353r (1) George Clooney y Adam Sandler en Jay Kelly.

Sueños de trenes

Basada en el relato de Denis Johnson, recorre la vida de Robert Grainier (Joel Edgerton), un huérfano criado entre los bosques del noroeste de Estados Unidos durante la expansión del ferrocarril a comienzos del siglo XX. Tras enamorarse y formar una familia con Gladys (Felicity Jones), el trabajo lo mantiene lejos de su hogar hasta que un hecho inesperado cambia para siempre su manera de mirar el mundo. El realizador, Clint Bentley, se vale de paisajes imponentes y silencios profundos para retratar la pérdida, el progreso y la búsqueda de sentido.

2 nominaciones (Mejor actor dramático para Joel Edgerton y Mejor canción para Nick Cave). Disponible en Netflix.

Mátate, amor

La adaptación cinematográfica de la novela de Ariana Harwicz se sumerge en la mente de una mujer al borde del colapso mental. Jennifer Lawrence interpreta a una madre atrapada entre el amor feroz por su hijo recién nacido y una pulsión destructiva que no logra domar, mientras la vida doméstica se vuelve un territorio hostil. Con una intensidad cruda la película explora la maternidad como campo de batalla emocional, donde deseo, violencia y ternura conviven en un equilibrio difícil de lograr.

1 nominación (Mejor actriz dramática para Jennifer Lawrence). Disponible en Mubi.