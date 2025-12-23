ANEP financia maestría en formación docente en universidad pública argentina y deja de lado a privadas uruguayas

Priorizar lo público por encima de lo privado, aunque los recursos salgan del país. Esa es la intención de las autoridades del Consejo de Formación en Educación (CFE) de la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ) que este lunes 22 firmaron un convenio con la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina (Unipe) para implementar una maestría en formación docente . Esto implica un cambio de “paradigma” en relación con la pasada administración, que había firmado convenios con universidades privadas uruguayas con el mismo propósito.

Por el acuerdo firmado este lunes, 80 docentes de la ANEP podrán hacer de forma gratuita la maestría de dos años, que tendrá seis encuentros presenciales en Uruguay, el primero de ellos a fines de febrero en Salto. El CFE se comprometió a pagar US$ 71.500 a la Unipe “por todo concepto”. El presidente del CFE, Walter Fernández Val, dijo a Búsqueda que “es algo muy conveniente financieramente” y aclaró que hoy esta es la única maestría para educadores de la ANEP.

“Hemos cortado líneas de crédito que financiaban con dineros públicos becas para cursar en universidades privadas del Uruguay”, explicó Fernández Val. Durante el anterior período, las autoridades firmaron convenios para que docentes realicen posgrados en formación en educación con tres universidades privadas uruguayas: ORT, Universidad Católica del Uruguay (UCU) y Universidad de Montevideo (UM). En los tres casos las instituciones privadas financiaron la mitad de la beca.

En 2023, la ANEP acordó pagarle $ 296.090 (unos US$ 7.400) a la ORT por cada estudiante que curse el Máster de Formación de Formadores de esa universidad. El convenio establecía un máximo de 50 becados y una duración del posgrado de 18 meses. Ese mismo año, la ANEP acordó con la UCU otorgar 15 becas a docentes del CFE para realizar la Maestría en Currículum y Aprendizaje en esa institución. Tuvo un costo de $ 3.750.120 (unos US$ 93.000) para la universidad privada e igual monto para la ANEP, que lo financió con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. En 2024, el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP firmó un convenio con la UM para cofinanciar 15 becas a docentes de formación docente interesados en cursar la Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente en ese centro de estudios.

Estos tres convenios no se renovaron. “Nos parecía que la financiación de becas de posgrado con dineros del Estado tiene que correr hacia universidades públicas, ya sea la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica o de la región”, dijo Fernández Val. Además, remarcó que “el concepto es fortalecer la educación pública y no financiar con dinero público a universidades privadas”, lo que implica un cambio de “paradigma” y de “política” con respecto a “la anterior administración”.

El origen

El convenio entre el CFE y la Unipe tiene otro antecedente. El consejo acordó en el anterior período con la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la implementación de la Maestría en Enseñanza e Investigación en Ciencias Sociales. El CFE se comprometió a pagar hasta $ 10 millones (US$ 250.000) durante la vigencia del contrato.

El presidente del CFE informó que el Tribunal de Cuentas observó el convenio en diciembre de 2024 por “la intención” que tenía el anterior consejo de “imputar el gasto a una cuenta que no tenía fondos”, por lo que “no había disponibilidad presupuestal”. Entonces, continuó Fernández Val, las exautoridades resolvieron en enero que esa maestría sea dictada por el consejo. Este año 72 docentes egresados de la ANEP estaban cursando el posgrado cuando las actuales autoridades lo suspendieron.

Los cursos comenzaron, pero la maestría tenía “varias falencias de distintos tipos”, como que referentes de los módulos no tenían título de posgrado, cuando “se supone que para dar una maestría tenés que tener un título de posgrado”, explicó el presidente del CFE.

En ese marco, el consejo resolvió el 9 de abril suspender las clases, aplazar la maestría y encargar cuatro informes: uno de disponibilidad financiera; uno a la asesoría letrada y otro al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para saber si el consejo puede dar ese título de posgrado; y otro al Instituto de Perfeccionamiento de Estudios Superiores (IPES) de la ANEP. El primero concluyó que no había fondos disponibles para financiarlo, dijo Fernández Val, y el segundo determinó que el CFE no está en condiciones de dar una maestría si no es en convenio con una universidad. A su vez, el MEC definió que “la maestría presenta debilidades estructurales, ausencia de información sobre las trayectorias y titulaciones, y una carencia de respaldo justamente con otras universidades”. Además, el entonces director del IPES, Claudio Rama, informó que ese instituto, encargado de los posgrados de la ANEP, nunca fue consultado respecto de la maestría ni del plan de estudio. Basado en estos cuatro informes, el CFE resolvió suspender su maestría.

El presidente del Codicen, Pablo Caggiani, aludió a esto el lunes 22 previo a la firma del convenio con la Unipe al decir que “no estaban los papeles en regla” en el posgrado dictado por el CFE. Los 72 docentes que lo estaban cursando fueron informados este mes sobre la apertura de la maestría en la Unipe. Fernández Val aseguró que todos respondieron que están interesados en hacerla y que el CFE reservará esos cupos. Aclaró además que se financiará con ahorros generados por fondos que no se ejecutaron este año.

El presidente del consejo remarcó que habrá investigación y extensión, y que estos son “los cimientos” para caminar hacia una universidad de la educación, un anteproyecto de ley que elevó este año el MEC a Presidencia, pero que aún no ha ingresado al Parlamento.

Por su parte, el rector de la Unipe, Carlos Rodríguez, sostuvo tras la firma del acuerdo en el CFE que la maestría estará “muy ligada a la didáctica profesional”, a rescatar el trabajo del docente en el aula. “Para nosotros es sumamente importante, sobre todo en estos momentos, poder acompañar y que nos acompañen en estos procesos”, expresó.

