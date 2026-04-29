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Sturla dio la primera misa en la capilla Santo Pesebre del barrio Colmena

La construcción fue diseñada por el artista Pablo Atchugarry

El arzobispo de Montevideo Daniel Sturla bendijo la parroquia.

El arzobispo de Montevideo Daniel Sturla bendijo la parroquia.

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Adrián Echeverriaga
Juan Andrés Gordo Verde dio un breve discurso antes de la misa.

Juan Andrés Gordo Verde dio un breve discurso antes de la misa.

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Adrián Echeverriaga
La benefactora de Cireneos Alicia Esquiera con Pablo Atchugarry.

La benefactora de Cireneos Alicia Esquiera con Pablo Atchugarry.

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Adrián Echeverriaga
Silvana Nane y Patricia Torres.

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Adrián Echeverriaga
Inés Solá y Maru Botana.

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Adrián Echeverriaga
María Paz, Agustina y Josefina Castells junto a Clara Vincent.

María Paz, Agustina y Josefina Castells junto a Clara Vincent.

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Adrián Echeverriaga
Juan Carlos López junto al presidente de la Comisión de Santa Eugenia Leonardo Frontora. &nbsp;

Juan Carlos López junto al presidente de la Comisión de Santa Eugenia Leonardo Frontora.

 

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Adrián Echeverriaga
Diego Baldomir y María José Frontini.

Diego Baldomir y María José Frontini.

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Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Cientos de personas asistieron a la ceremonia que convocó a figuras de la política y la sociedad, tanto de Uruguay como de Argentina.

El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla­, fue quien ofició la misa, en un frío y ventoso día de otoño que amenazó con aguar la fiesta. Dentro, la gente colmó el lugar y quedaron personas paradas a los costados. Fuera, los organizadores colocaron una carpa con sillas y una pantalla gigante donde se transmitió el rito.

En conversación con Galería, Sturla dijo que “es una alegría que en un barrio popular se haya hecho esta obra fantástica”. Destacó la “gran calidad artística” de la construcción y del altar, obras del reconocido artista. La ceremonia significa que la institución “está presente en todo Montevideo llevando el evangelio”, expresó.

Sobre la crisis de fe que atraviesa la sociedad, opinó que “la Iglesia sabe mucho de muerte y resurrección; hay crisis de fe, pero también hay personas que están en búsqueda” de la espiritualidad. El sacerdote aseguró que en países como Francia, Estados Unidos o España se está reportando una vuelta a la fe cristiana.

La capilla empezó a gestarse hace siete años cuando un grupo de jóvenes liderados por Juan Andrés Gordo Verde —hoy movimiento Cireneos— llegó al barrio Santa Eugenia para evangelizar y ayudar a los vecinos.

Verde contó a Galería que la capilla tendrá una serie de reliquias, que quedaron enterradas bajo el altar: “huesos de don Bosco y Jacinto Vera; pelo de san Josemaría Escrivá de Balaguer y un trozo de un guante del padre Pío”.

Además de Verde y Atchugarry, cumplió un rol muy importante una de las benefactoras de Cireneos, Alicia Esquiera, directora de Secom.

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