Summum reunió a la comunidad empresarial del WTC en una jornada de bienestar y disfrute

Con música en vivo, una propuesta gastronómica saludable y un clima de encuentro, la jornada reunió a socios corporativos y miembros de la comunidad empresarial que aprovecharon la instancia para hacer un alto en la rutina y recargar energías

Gerente comercial de Summum Miguel Condon, asesora de Marketing Florencia Malo, jefe de Marketing de Summum Darío Guemberena, asesora de Marketing Virginia Geninazzi y gerenta general de Summum Natalia Labat.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Ana López, Gonzalo Macedo y Viviana Morales.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Camila Loureiro y Brenda Arana.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Mateo Silva y Leonardo Arioni.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Victoria Rodríguez y Andrea Ahuntchaín.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

El mediodía se transformó en una pausa distinta en la plaza del World Trade Center con una nueva edición del Summum Lunch, una propuesta que invita a reconectar, disfrutar y compartir en un entorno relajado. Con música en vivo, una propuesta gastronómica saludable y un clima de encuentro, la jornada reunió a socios corporativos y miembros de la comunidad empresarial que aprovecharon la instancia para hacer un alto en la rutina y recargar energías.

Realizado el martes 8, el Summum Lunch ofreció un menú fresco, variado y equilibrado que se pensó para acompañar el estilo de vida saludable que la compañía promueve desde su esencia. El espacio estuvo ambientado con detalles naturales y colores cálidos, mientras un DJ aportó el ritmo ideal para acompañar una experiencia marcada por la distensión y la buena conversación.

Honor retail manager Bruno Sosa, Honor marketing director Jazmín Núñez, gerente de Mobile Starcenter Rodrigo Beira y Honor marketing manager Débora Giménez.
B-content

Honor 400 Series: los dispositivos “genios de la IA” que se presentaron con un after a cielo abierto

“El bienestar también se construye en pequeños momentos como este. Por eso, generamos espacios donde la salud, el disfrute y el vínculo humano puedan encontrarse”, señaló el gerente comercial de Summum, Miguel Condon.

La propuesta se consolida año a año como una instancia esperada por quienes trabajan en el complejo: una experiencia que combina gastronomía, música y bienestar, y que refleja el compromiso de Summum con la calidad de vida y con la construcción de una comunidad laboral más saludable y cercana.

