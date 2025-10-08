¡Hola !

Honor 400 Series: los dispositivos “genios de la IA” que se presentaron con un after a cielo abierto

La jornada evolucionó hacia la tarde-noche con un after en la explanada del World Trade Center al aire libre que combinó tecnología, música y tragos de autor

Honor retail manager Bruno Sosa, Honor marketing director Jazmín Núñez, gerente de Mobile Starcenter Rodrigo Beira y Honor marketing manager Débora Giménez.

Honor retail manager Bruno Sosa, Honor marketing director Jazmín Núñez, gerente de Mobile Starcenter Rodrigo Beira y Honor marketing manager Débora Giménez.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Reviewers Alexis Martinovic, Rodrigo Glattli y Fabián Núñez.

Reviewers Alexis Martinovic, Rodrigo Glattli y Fabián Núñez.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Camila Peric, Diego Maciel y Alejandra Rienzi.

Camila Peric, Diego Maciel y Alejandra Rienzi.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Gerente general de Starcenter Manuel Mendive, director de Starcenter Marcelo Scavuzzo, CEO de Claro Verónica Rudolph y Honor commercial director Pablo Patrone.

Gerente general de Starcenter Manuel Mendive, director de Starcenter Marcelo Scavuzzo, CEO de Claro Verónica Rudolph y Honor commercial director Pablo Patrone.

FOTO

Mauricio Rodríguez

La explanada del World Trade Center se transformó en un laboratorio tecnológico al aire libre con la llegada de la nueva Honor­ 400 Series a Uruguay. Durante todo el día, la gente que pasaba por la zona pudo experimentar las últimas funciones de los smartphones de la marca, que desembarcan con el sello de “Genio de la AI” y la promesa de elevar la experiencia móvil a un nuevo nivel.

El recorrido comenzó al mediodía cuando los dispositivos se pusieron a prueba en manos del público. La cámara AI de 200 MP despertó asombro por la nitidez de sus imágenes, mientras que las herramientas inteligentes de edición mostraron cómo es posible retocar fotos en segundos. La pantalla ultrabrillante de 5.000 nits también dio que hablar: aún bajo el sol de primavera, los Honor 400 y 400 Lite desplegaron colores y contrastes con una claridad sorprendente.

La jornada evolucionó hacia la tarde-noche con un after al aire libre que combinó tecnología, música y tragos de autor. DJ Sanata fue el encargado de animar la escena, mientras influencers y referentes digitales locales compartían impresiones sobre los nuevos modelos. El aire festivo convirtió la presentación en una experiencia multisensorial, con el público moviéndose entre pruebas de producto y barras donde circularon cócteles frescos.

El director comercial de Honor Uruguay, Pablo Patrone, explicó: “La Honor 400 Series fue creada para hacer que las capacidades de imagen con AI sean más accesibles para todos y para despertar su asombro diario. En Uruguay quisimos celebrarlo de una manera cercana, invitando a la gente a vivir la experiencia desde el día hasta la noche”.

Con batería de silicio de carbono de 6.000 mAh, certificación IP66 de resistencia al agua y polvo, y un diseño inspirado en la naturaleza, la Honor 400 Series busca posicionarse como un aliado para la vida cotidiana, tanto en estilo como en rendimiento. Además, la certificación de cinco estrellas de la SGS en resistencia a caídas reafirma su robustez, aunque la marca recuerda que ningún dispositivo escapa por completo a los accidentes.

La combinación de innovación tecnológica y puesta en escena convirtió a la llegada de los nuevos Honor en un verdadero espectáculo urbano, en el que Montevideo se conectó por unas horas con el pulso de las grandes capitales tecnológicas.

