Tres décadas de Porto Seguro en Uruguay

Porto Seguro reunió a colaboradores, corredores asesores, inmobiliarias y amigos en la chacra Lacrosse, el viernes 14, para celebrar tres décadas de presencia en Uruguay. El entorno, cálido y distendido, acompañó una noche en la que los reencuentros, las anécdotas y la memorias compartidas se hicieron notar desde los primeros minutos. Se percibía en cada saludo la cercanía que la compañía cultivó a lo largo de este tiempo.
El presidente de Porto Seguro Uruguay, Fernando Viera, tomó la palabra para reflexionar sobre el camino recorrido. Habló de un crecimiento basado en la autenticidad, el compromiso y la construcción de relaciones humanas sólidas. Subrayó que la verdadera fortaleza de la compañía estuvo siempre en las personas que la acompañaron: colaboradores, aliados estratégicos y clientes que confiaron en el proyecto desde sus primeros años.
“Este encuentro tiene como propósito conmemorar nuestra trayectoria y, a la vez, compartir la satisfacción de continuar creciendo de manera auténtica, fieles a nuestra esencia y al compromiso que nos caracteriza. Porque, para nosotros, lo verdaderamente importante es el valor que hemos podido aportar a nuestro entorno a lo largo de estas tres décadas”, expresó.
La noche también tuvo lugar para la sorpresa. Un show íntimo de No Te Va Gustar acaparó la atención de todos y generó uno de esos momentos que quedan guardados más allá de lo protocolar. La banda propuso un repertorio pensado para la ocasión, que despertó emoción, aplausos espontáneos y más de un video grabado para el recuerdo.
Entre charla y charla, se percibía la satisfacción colectiva por lo logrado en 30 años y la ilusión por lo que viene. La celebración funcionó como una pausa para mirar hacia atrás, pero también como un punto de partida hacia nuevos desafíos.