¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Tres décadas de Porto Seguro en Uruguay

La celebración contó con un sorpresivo show íntimo de No Te Va Gustar, que presentó un repertorio especialmente pensado para la ocasión

De Porto Seguro: CEO Grupo Porto Paulo Kakinoff, director Porto Seguro Uruguay Fernando Viera, presidente del Consejo de Administración Jayme Garfinkel y CEO de la Vertical Seguros Rivaldo Leite.

De Porto Seguro: CEO Grupo Porto Paulo Kakinoff, director Porto Seguro Uruguay Fernando Viera, presidente del Consejo de Administración Jayme Garfinkel y CEO de la Vertical Seguros Rivaldo Leite.

FOTO

Valentina Weikert
Ricardo Apatie, Daniel Biassini, Ángelo Zucchi, Adrián Cardoso y Esteban Tejera.

Ricardo Apatie, Daniel Biassini, Ángelo Zucchi, Adrián Cardoso y Esteban Tejera.

FOTO

Valentina Weikert
Fernando Herrera, Gisele Peluffo, José Luis Urse, Darío Hernández y Juan Lorenzo.

Fernando Herrera, Gisele Peluffo, José Luis Urse, Darío Hernández y Juan Lorenzo.

FOTO

Valentina Weikert
Silvia, Néstor y Belén Piñón con Federico Moalli y Rafael Guichón.

Silvia, Néstor y Belén Piñón con Federico Moalli y Rafael Guichón.

FOTO

Valentina Weikert
Guillermo Rocca, Liliana Domínguez, Juan Lorenzo, Virginia Domínguez y Marianela García.

Guillermo Rocca, Liliana Domínguez, Juan Lorenzo, Virginia Domínguez y Marianela García.

FOTO

Valentina Weikert
Juan Pablo Regueira, Lucas Brazionis y Pedro Iglesias.

Juan Pablo Regueira, Lucas Brazionis y Pedro Iglesias.

FOTO

Valentina Weikert
Fernando Charrutti y Fernando Fleitas.

Fernando Charrutti y Fernando Fleitas.

FOTO

Valentina Weikert
Sebastián Rieiro, Carmen Borges, Micaela Casella, Federico Botello y Rodrigo Méndez.&nbsp;

Sebastián Rieiro, Carmen Borges, Micaela Casella, Federico Botello y Rodrigo Méndez. 

FOTO

Valentina Weikert
Ignacio Acosta, Renzo Locatelli, Carlo Locatelli y Martín Filippini.

Ignacio Acosta, Renzo Locatelli, Carlo Locatelli y Martín Filippini.

FOTO

Valentina Weikert
Pablo Constantinidi, María Laura da Luz, Fabián Leyton y Patricia Chacón.

Pablo Constantinidi, María Laura da Luz, Fabián Leyton y Patricia Chacón.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Porto Seguro reunió a colaboradores, corredores asesores, inmobiliarias y amigos en la chacra Lacrosse, el viernes 14, para celebrar tres décadas de presencia en Uruguay. El entorno, cálido y distendido, acompañó una noche en la que los reencuentros, las anécdotas y la memorias compartidas se hicieron notar desde los primeros minutos. Se percibía en cada saludo la cercanía que la compañía cultivó a lo largo de este tiempo.

El presidente de Porto Seguro Uruguay, Fernando Viera, tomó la palabra para reflexionar sobre el camino recorrido. Habló de un crecimiento basado en la autenticidad, el compromiso y la construcción de relaciones humanas sólidas. Subrayó que la verdadera fortaleza de la compañía estuvo siempre en las personas que la acompañaron: colaboradores, aliados estratégicos y clientes que confiaron en el proyecto desde sus primeros años.

“Este encuentro tiene como propósito conmemorar nuestra trayectoria y, a la vez, compartir la satisfacción de continuar creciendo de manera auténtica, fieles a nuestra esencia y al compromiso que nos caracteriza. Porque, para nosotros, lo verdaderamente importante es el valor que hemos podido aportar a nuestro entorno a lo largo de estas tres décadas”, expresó.

La noche también tuvo lugar para la sorpresa. Un show íntimo de No Te Va Gustar acaparó la atención de todos y generó uno de esos momentos que quedan guardados más allá de lo protocolar. La banda propuso un repertorio pensado para la ocasión, que despertó emoción, aplausos espontáneos y más de un video grabado para el recuerdo.

Entre charla y charla, se percibía la satisfacción colectiva por lo logrado en 30 años y la ilusión por lo que viene. La celebración funcionó como una pausa para mirar hacia atrás, pero también como un punto de partida hacia nuevos desafíos.

Selección semanal
Autocrítica blanca

Un gobierno “precioso” que “no le llegó a la gente”, y el reproche de Botana a Delgado por los cargos

Por Federico Castillo
Partido Nacional

El malestar de Valeria Ripoll por su poco protagonismo dentro del Partido Nacional

Por Federico Castillo
Empresas

Hay una “elevada extranjerización de la cúpula empresarial uruguaya”, según una investigación

Por Redacción Búsqueda
Parlamento

Valdomir: el Senado tiene que “respetar” los acuerdos en Diputados

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Maru Botana.
Video

Maru Botana: “Me voy a morir con un batidor en la mano”

Por Clementina Delacroix Cardeza
Jennifer Aniston aprovechó para reivindicar el trabajo de los creadores en medio de las transformaciones por la IA.
Video

Jennifer Aniston cuestionó la IA y Chase Infiniti fue la revelación en la gala Women in Hollywood

Por Redacción Galería
Presidente de la República, Yamandú Orsi.
Video

Orsi: “Me encanta que piensen que yo no mando: si pongo un equipo, es para que trabaje”

Por  Felipe Barbeito  y Belén Riguetti Aparicio
Las tendencias en interiorismo para 2026, según cinco interioristas uruguayos

Las tendencias en interiorismo para 2026, según cinco interioristas uruguayos

Por Gabriela Pallares