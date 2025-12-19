¡Hola !

Udelar y ANII firmaron el acuerdo que dio inicio a Uruguay GreenTech

La ceremonia tuvo lugar en el edificio anexo de Presidencia y contó con la presencia de autoridades del gobierno, así como de investigadores y referentes directamente vinculados al proyecto

Presidente de la ANII Álvaro Brunini y rector de la Udelar Héctor Cancela durante la firma.

Presidente de la ANII Álvaro Brunini y rector de la Udelar Héctor Cancela durante la firma.

FOTO

Valentina Weikert
Verónica Díaz y Fernando Zinola.

Verónica Díaz y Fernando Zinola.

FOTO

Valentina Weikert
Presidente de la ANII Álvaro Brunini, director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura Carlos Varela, ministro de Economía Gabriel Oddone, ministra de Industria Fernanda Cardona, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Rodrigo Arim y rector de la Udelar Héctor Cancela.

Presidente de la ANII Álvaro Brunini, director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura Carlos Varela, ministro de Economía Gabriel Oddone, ministra de Industria Fernanda Cardona, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Rodrigo Arim y rector de la Udelar Héctor Cancela.

FOTO

Valentina Weikert
Director de la Dirección de Innovación, Ciencia y Tencología del Ministerio de Educación y Cultura Gonzalo Tancredi y directora general de Jurídica de la Udelar Mariana Gulla.

Director de la Dirección de Innovación, Ciencia y Tencología del Ministerio de Educación y Cultura Gonzalo Tancredi y directora general de Jurídica de la Udelar Mariana Gulla.

FOTO

Valentina Weikert
De Faraday Lab: Federico Arismendi, Erika Teliz, Juan Carriquiry y Santiago Martínez.

De Faraday Lab: Federico Arismendi, Erika Teliz, Juan Carriquiry y Santiago Martínez.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Se realizó el acto de firma entre la Universidad de la República (Udelar) y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) que marcó el inicio formal de las actividades de Uruguay GreenTech. Se trata de un espacio de innovación abierta orientado a articular investigación académica, desarrollo tecnológico y pruebas de concepto con el objetivo de impulsar soluciones vinculadas a las energías limpias y al uso sostenible de los recursos renovables.

La ceremonia tuvo lugar en el edificio anexo de Presidencia y contó con la presencia de autoridades del gobierno, así como de investigadores y referentes directamente vinculados al proyecto. En ese marco, se destacaron las palabras del ministro de Economía, Gabriel Oddone, quien subrayó dos aspectos centrales de la iniciativa. En primer lugar, remarcó que Uruguay GreenTech forma parte de una política de Estado, con origen en el período de gobierno anterior, que no solo se mantiene, sino que se consolida y se pone en marcha en la actual administración. “Está en la mejor tradición de Uruguay este tipo de iniciativas”, expresó el ministro, en referencia a la continuidad de proyectos estratégicos más allá de los cambios de gobierno.

En segundo término, Oddone señaló que el proyecto se inscribe en el corazón de la política económica actual al apuntar a la generación de mayores recursos y al aumento de la productividad a través de la innovación, el conocimiento y el desarrollo tecnológico aplicado.

El acto culminó con la firma del acuerdo entre el presidente de la ANII, Álvaro Brunini, y el rector de la Udelar, Héctor Cancela, un paso clave que dio inicio formal a las actividades de Uruguay GreenTech y que sienta las bases para una nueva etapa de cooperación entre el sistema científico y el ecosistema de innovación del país.

