¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Un encuentro en torno al chocolate: así fue el taller de Pascua de MP

Medicina Personalizada llevó adelante la iniciativa junto con Porcelanosa y Car One Center, y Ximena Torres guio un encuentro que trascendió lo culinario

Ximena Torres.

Ximena Torres.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Líder de Marketing de Porcelanosa Milagros Abal y gerenta de Marketing de MP Amorina Baggi.

Líder de Marketing de Porcelanosa Milagros Abal y gerenta de Marketing de MP Amorina Baggi.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Macarena Árraga rellena su huevo de Pascua.

Macarena Árraga rellena su huevo de Pascua.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Lucía y Angie Maidana.

Lucía y Angie Maidana.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Lucía y Natalia Peña.

Lucía y Natalia Peña.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Noelia Olivera.

Noelia Olivera.

FOTO

Mauricio Rodríguez
MAU_0758

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

El espacio de Porcelanosa en Car One Center se llenó de chocolate, manos en acción y conversaciones cruzadas. La invitación —impulsada por Medicina Personalizada (MP)— era simple: hacer huevos de Pascua desde cero. La guía fue Ximena Torres.

Entre bowls, moldes y rellenos que iban apareciendo sobre la mesa, el taller avanzó sin rigidez. Torres fue mostrando el paso a paso —cómo trabajar el chocolate, cuándo está en su punto, cómo armar y rellenar— mientras cada una seguía su propio ritmo. Había concentración, pero también comentarios al pasar, recomendaciones y alguna risa cuando algo no salía perfecto.

Los sabores fueron tomando forma entre opciones más clásicas y otras más jugadas. Algunas eligieron ir a lo seguro; otras probaron combinaciones distintas. Ningún huevo terminó siendo igual a otro.

Más que una clase, fue un espacio compartido: mujeres que no se conocían conversaban como si se conocieran, intercambiaban ideas y resolvían dudas en conjunto. Entre idas y vueltas a la mesa, el taller encontró su propio pulso.

La propuesta, que también contó con el apoyo de Car One Center y Porcelanosa, puso el foco en eso: generar un plan distinto, sin demasiada estructura, donde el hacer y el encuentro convivieran de forma natural, en línea con el espíritu de MP de promover instancias de bienestar y conexión.

Al final, cada una se fue con su huevo de Pascua. Y con algo más: el registro de una tarde distinta, de esas que no necesitan demasiada explicación.

Selección semanal
Sindicatos

El PIT-CNT prepara un año con presencia “en la calle” para impulsar su agenda en un escenario complejo

Por Martín Mocoroa
El patrimonio del presidente

Un error en la declaración jurada de Orsi detectado por estudiantes de Contabilidad expuso ausencia de controles en la Jutep

Por Federico Castillo
Perspectivas económicas

Uruguay crecerá 1,6% en 2026, según el Banco Mundial; una “superestrella” en otro siglo que se apagó

Por Redacción Búsqueda
Apuestas

En 2025 hubo apuestas por US$ 677 millones en Loterías, Supermatch y otros juegos explotados por permisarios

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Sergio Prina, Daniel Hendler y Pilar Gamboa.

Cómo Daniel Hendler unió policías, quesos y astrología en una sola película

Por Patricia Mántaras de la Orden
Por qué los chismes son necesarios y tan seductores, y dónde están sus límites

Por qué los chismes son necesarios y tan seductores, y dónde están sus límites

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Comida callejera: un nuevo libro de Garage Gourmet para recorrer el mundo a través de sus sabores

'Comida callejera': un nuevo libro de Garage Gourmet para recorrer el mundo a través de sus sabores

Por Clementina Delacroix Cardeza
Fruti-novelas y otros microdramas: el boom de las series breves que invaden las redes sociales

Fruti-novelas y otros microdramas: el 'boom' de las series breves que invaden las redes sociales

Por Redacción Galería