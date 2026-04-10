Un encuentro en torno al chocolate: así fue el taller de Pascua de MP

El espacio de Porcelanosa en Car One Center se llenó de chocolate, manos en acción y conversaciones cruzadas. La invitación —impulsada por Medicina Personalizada (MP)— era simple: hacer huevos de Pascua desde cero. La guía fue Ximena Torres.
Medicina Personalizada llevó adelante la iniciativa junto con Porcelanosa y Car One Center, y Ximena Torres guio un encuentro que trascendió lo culinario
El espacio de Porcelanosa en Car One Center se llenó de chocolate, manos en acción y conversaciones cruzadas. La invitación —impulsada por Medicina Personalizada (MP)— era simple: hacer huevos de Pascua desde cero. La guía fue Ximena Torres.
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Entre bowls, moldes y rellenos que iban apareciendo sobre la mesa, el taller avanzó sin rigidez. Torres fue mostrando el paso a paso —cómo trabajar el chocolate, cuándo está en su punto, cómo armar y rellenar— mientras cada una seguía su propio ritmo. Había concentración, pero también comentarios al pasar, recomendaciones y alguna risa cuando algo no salía perfecto.
Los sabores fueron tomando forma entre opciones más clásicas y otras más jugadas. Algunas eligieron ir a lo seguro; otras probaron combinaciones distintas. Ningún huevo terminó siendo igual a otro.
Más que una clase, fue un espacio compartido: mujeres que no se conocían conversaban como si se conocieran, intercambiaban ideas y resolvían dudas en conjunto. Entre idas y vueltas a la mesa, el taller encontró su propio pulso.
La propuesta, que también contó con el apoyo de Car One Center y Porcelanosa, puso el foco en eso: generar un plan distinto, sin demasiada estructura, donde el hacer y el encuentro convivieran de forma natural, en línea con el espíritu de MP de promover instancias de bienestar y conexión.
Al final, cada una se fue con su huevo de Pascua. Y con algo más: el registro de una tarde distinta, de esas que no necesitan demasiada explicación.