La Fundación Ramón Díaz presentó el libro Ideas de libertad. Cien años de Ramón Díaz en el auditorio del World Trade Center, en el marco de la conmemoración del centenario del nacimiento del economista uruguayo. La publicación reúne reflexiones de 20 autores nacionales e internacionales y busca poner en perspectiva la influencia de sus ideas en el presente. La presentación también fue una oportunidad para dar a conocer el trabajo de la fundación, dedicada a preservar y difundir su legado intelectual.
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La obra cuenta con un prólogo del economista argentino Alberto Benegas Lynch y reúne ensayos de referentes de distintos ámbitos, quienes abordaron la influencia que tuvo Díaz en sus propias reflexiones y trayectorias. Según explicó su hija, Margarita Díaz, directora de la fundación, la intención fue ir más allá de un homenaje y recuperar aquellas ideas que mantienen su vigencia. Para organizar la lectura, los textos se dividieron en tres bloques, uno dedicado a las ideas, otro a distintos aspectos de la ciencia económica y un último apartado que recoge anécdotas y particularidades de la vida del pensador. Además, algunos ensayos dialogan con artículos que Díaz publicó décadas atrás en varios medios, como Búsqueda, con el propósito de mostrar cómo sus planteos todavía encuentran puntos de contacto con la actualidad.
Durante la presentación también se recordó la trayectoria de Díaz, quien fue cofundador del semanario Búsqueda, presidente del Banco Central del Uruguay entre 1990 y 1993 y titular de la Sociedad Mont Pelerin, organización internacional dedicada a promover el pensamiento liberal. A través de distintas reflexiones sobre economía, política y democracia, los oradores, entre ellos Benegas Lynch, destacaron la importancia que Díaz otorgaba a las ideas y a la existencia de instituciones sólidas como pilares de una sociedad libre. Además, resaltaron sus aportes a la defensa de la libertad económica y los derechos individuales.
Por otra parte, Franco Lamorte, integrante de la directiva de la fundación, presentó el archivo digital disponible en su página web. El proyecto comenzó con la recopilación de los artículos que Díaz publicó a lo largo de su trayectoria. Actualmente, el archivo reúne cerca de 2.000 artículos, que pueden buscarse por medio de publicación, año y categoría, además de visualizarse y descargarse en su formato original. La iniciativa busca acercar ese material a investigadores, estudiantes y lectores interesados en su pensamiento. Margarita Díaz invitó a los presentes a acercarse a la fundación y a participar de las actividades que proyecta desarrollar para que las ideas de su padre continúen circulando entre nuevas generaciones.
El cierre tuvo un momento especial cuando Jorge Borlandelli compartió una anécdota de su juventud. Recordó que, a los 15 años, cuando todavía no sabía qué carrera quería estudiar, Ramón Díaz le regaló un libro sobre liberalismo que marcó su acercamiento a esas ideas. A partir de ese recuerdo, llevó el libro a la presentación y decidió entregárselo a la persona más joven de la sala, con la intención de que el pensamiento de Díaz continuara transmitiéndose entre generaciones.