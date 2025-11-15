¡Hola !

Un viaje a la esencia culinaria colombiana en el Instituto Gato Dumas

Los chefs colombianos David Ruiz Koch y Luciana Calle dictaron una masterclass a través del cacao, la coca y el maíz

Los chefs colombianos David Ruiz Koch y Luciana Calle.

FOTO

Chef David Ruiz Koch, embajador de Colombia Francisco José Coy Granados, director de Gato Dumas Pablo Montaldo y chef Luciana Calle.

FOTO

Florencia Nicoli y Elisa Etchessuri.

FOTO

María Del Carmen Jaume y María Fernanda Pereira.

FOTO

Duván Rodríguez, Laura Soto y Andrea Barrera.

FOTO

Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

El Instituto Gato Dumas el jueves 30 de octubre abrió sus cocinas para recibir una propuesta distinta: una masterclass que acercó a Montevideo la cultura gastronómica colombiana a través de tres ingredientes que condensan historia y territorio —el cacao, la coca y el maíz—. La clase estuvo a cargo de los chefs colombianos David Ruiz Koch y Luciana Calle, invitados por la Embajada de Colombia en Uruguay.

El encuentro reunió a estudiantes, docentes y amantes de la cocina, que llegaron para descubrir cómo estos productos, presentes en rituales, recetas familiares y tradiciones indígenas, siguen marcando la identidad culinaria del país cafetero. Antes de comenzar, el embajador de Colombia, Francisco José Coy Granados, dio la bienvenida junto al secretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Castañeda, subrayando el valor del intercambio cultural como puente entre ambos países.

Con un estilo cercano y didáctico, los chefs propusieron un recorrido que combinó técnica y relato. Explicaron cómo el cacao funciona como hilo conductor entre distintas regiones de Colombia; cómo la hoja de coca, utilizada ancestralmente, se resignifica en preparaciones contemporáneas, y cómo el maíz, en sus múltiples variedades, sostiene la diversidad de la cocina popular.

Entre ollas, morteros y aromas intensos, la clase tomó ritmo de laboratorio creativo. Los asistentes observaron procesos, preguntaron, probaron y compararon sabores. Hubo momentos de historia, de demostración y también de reflexión sobre el rol de los ingredientes nativos en la gastronomía actual.

La jornada finalizó con una degustación que confirmó lo aprendido: la cocina colombiana vive un presente vibrante, capaz de unir tradición e innovación sin perder su carácter. Para Gato Dumas, fue también una oportunidad de acercar a sus alumnos nuevas miradas y reafirmar su apuesta por una formación conectada con el mundo.

