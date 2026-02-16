Colombia: Petro acepta que una comisión investigue posibles vínculos del ELN con el narcotráfico

Una comisión independiente para investigar las acusaciones de vínculos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el narcotráfico. Esa fue la propuesta de la propia guerrilla semanas atrás, la cual fue aceptada este domingo 15 de febrero por el presidente colombiano Gustavo Petro .

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el líder izquierdista respondió positivamente a la iniciativa de Antonio García, jefe del ELN, y dijo que el ente investigador "debe ser científico e independiente a gobiernos" y "su información debe ser entregada al Consejo sobre drogas de Naciones Unidas ".

El mandatario colombiano también instó a los rebeldes a "comenzar desde ya el proceso masivo de la erradicación voluntaria de hoja de coca" en la región nororiental del Catatumbo en favor de una sustitución de cultivos que "será fuertemente apoyada financieramente por el gobierno" y que alcanzará al campesinado local "sin diferencia ideológica".

El ELN debe entender que el camino de la paz consiste en la desconexión del mismo grupo con el narcotráfico. Antonio García propone una comisión internacional para verificar su desconexión. Acepto. Comenzar desde ya el proceso masivo de la erradicación voluntaria de hoja de…

La propuesta a la que respondió Petro fue presentada en un video publicado el 20 de enero pasado por García. En él, el jefe del ELN afirmó que, si bien los rebeldes imponen un impuesto a los traficantes de cocaína, no controlan rutas ni laboratorios de narcotráfico.

"El ELN no tiene ninguna relación con el narcotráfico", declaró García, instando al gobierno a que permita que una comisión independiente verifique las afirmaciones del grupo.

"Narcotraficantes disfrazados de guerrilleros"

El presidente de Colombia ha acusado en reiteradas ocasiones al grupo armado de lucrarse con el narcotráfico, llegando a calificar a sus líderes de "narcotraficantes disfrazados de guerrilleros".

La supuesta relación del ELN con el tráfico de estupefacientes fue uno de los obstáculos para el avance de las conversaciones de paz durante los dos primeros años del gobierno de Petro.

Los diálogos entre ambas partes finalmente fracasaron el año pasado después de que el ELN lanzara una ofensiva en el Catatumbo, en la que decenas de personas murieron y más de 50.000 se vieron forzadas a huir de sus hogares.

En enero, la guerrilla –fundada a principios de los sesenta y con aproximadamente 5.000 combatientes en Colombia y la vecina Venezuela– expresó su deseo de colaborar con el gobierno para alcanzar un "acuerdo nacional" que permitiera reanudar las negociaciones.

Pero Petro supeditó cualquier diálogo a que el grupo abandone el narcotráfico. Y en una llamada telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump, según afirmaron funcionarios colombianos, se discutió la posibilidad de realizar ataques contra el ELN con el apoyo del Ejército estadounidense.

El control del ELN sobre las comunidades rurales a lo largo de la frontera de Colombia con Venezuela se ha intensificado en los últimos años, llenando el vacío de poder que dejaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo armado que se disolvió en 2017 tras firmar un acuerdo de paz con el gobierno colombiano.

Cae un cabecilla del ELN en Arauca

El mensaje de Petro en X incluía la cita de la noticia sobre la captura de varios integrantes de una red de "financiamiento criminal" del ELN en el departamento nororiental de Arauca. Por eso, en su publicación, el presidente colombiano insistió en que "el ELN debe entender que el camino de la paz consiste en la desconexión del mismo grupo con el narcotráfico".

En la operación, coordinada entre la Policía, el Ejército y la Fiscalía General de Colombia, fue detenido alias 'Monchi', al que las autoridades definen como "segundo cabecilla y presunto principal dinamizador financiero de la estructura criminal Camilo Cienfuegos del ELN" en la mencionada región colombiana.

#EsNoticia | La @PoliciaColombia en zona rural de Arauquita (Arauca), capturó por orden judicial ???????????????????? ‘????????????????????????’ ???????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????? ???????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????? ???????? ‘???????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????? ????????????… pic.twitter.com/nfjPBU508b — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) February 15, 2026

Según el comunicado oficial, 'Monchi' "sería el responsable de coordinar actividades de extorsión contra contratistas, ganaderos, comerciantes, transportadores y población civil en los municipios de Arauca y Arauquita, con el propósito de financiar acciones terroristas dirigidas contra la Fuerza Pública y la infraestructura del departamento".

Junto con él, las fuerzas de seguridad reportaron los arrestos de alias 'Calilla', alias 'Perro' y alias 'Zancudo', sospechosos de ser brindar apoyo "logístico y criminal". El operativo, detallaron, se realizó de forma simultánea en las veredas La Laguna y La Pesquera, además de en el casco urbano del municipio de Arauquita.

"Este resultado protege a los ganaderos, comerciantes, transportadores y a la población civil de Arauquita y Arauca, y afecta las estructuras de testaferrato e infiltración pseudopolítica con las que esta organización pretendía instrumentalizar a las comunidades", sentenció el coronel Carlos Angarita Antolinez, comandante del departamento de Policía de Arauca.

Con AP y medios locales

FUENTE:FRANCE24