Una cita imprescindible para los amantes del vino en Punta del Este

El Salón Internacional del Vino celebró su vigésima tercera edición en EnjoyPunta del Este, consolidándose una vez más como una de las citas más destacadas del verano y del calendario enológico de la región. El encuentro reunió a más de 140 bodegas y presentó alrededor de 600 etiquetas provenientes de distintas partes del mundo, en un entorno pensado para disfrutar, aprender y compartir.
Durante dos jornadas, el 30 y 31 de enero, el Centro de Convenciones del hotel recibió a una centena de invitados que recorrieron los distintos stands y degustaron una cuidada selección de vinos. La propuesta se complementó con una oferta gastronómica de alto nivel que aportó un valor extra a la experiencia, potenciando los sabores y el disfrute de cada copa.
Según expresó el gerente de Relaciones Institucionales y Ventas de Enjoy Punta del Este, Javier Azcurra, los asistentes pudieron probar “los mejores vinos del mundo”, y destacó que en la región no existe otra feria que reúna tal diversidad de bodegas y etiquetas en un mismo espacio.
La exposición contó con dos grandes sectores: el espacio general y un área VIP, pensada para una experiencia diferente y más exclusiva. El Salón fue un verdadero punto de convergencia para públicos muy diversos: desde sommeliers, enólogos y dueños de bodegas, hasta aficionados al vino; desde uruguayos hasta turistas y visitantes que llegaron especialmente para participar de la actividad.
Más allá de la degustación, el Salón Internacional del Vino se presentó como una oportunidad para conocer, aprender y disfrutar tanto del vino uruguayo como del internacional, en un ambiente que celebra la cultura vitivinícola y el placer de compartir.