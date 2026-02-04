¡Hola !

Una cita imprescindible para los amantes del vino en Punta del Este

Con más de 140 bodegas y unas 600 etiquetas del mundo, Enjoy Punta del Este volvió a ser epicentro del verano enológico, combinando degustación, gastronomía y experiencia

De Enjoy Punta del Este: director de Casinos Rodrigo Echeto, gerente de Relaciones Institucionales&nbsp;y Ventas Javier Azcurra, gerente general Diego Berná y director de Operaciones Pablo Legnani.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Christian Wylie, Natalia Castiglioni y Emilio González.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Carolina Bacigalupo, Evangelina Santana y Micaela Amadeo.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Álvaro Moré y Eugenia Sanguinetti.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Laura Vidal y Natalia de Armas.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Gerenta del Inavi Paula Vila y subsecretaria de Turismo Ana Caram.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Andrea Babuglia y Salvador Ferrer.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Mario Colman y Leonardo Noguez.&nbsp;

FOTO

Adrián Echeverriaga
Silvana Camacho y Helena Sobrero.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Valeria Echenique y Ernesto Balbi.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Camila Lambruschini y Mayco Mateos.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El Salón Internacional del Vino celebró su vigésima tercera edición en Enjoy Punta del Este, consolidándose una vez más como una de las citas más destacadas del verano y del calendario enológico de la región. El encuentro reunió a más de 140 bodegas y presentó alrededor de 600 etiquetas provenientes de distintas partes del mundo, en un entorno pensado para disfrutar, aprender y compartir.

Durante dos jornadas, el 30 y 31 de enero, el Centro de Convenciones del hotel recibió a una centena de invitados que recorrieron los distintos stands y degustaron una cuidada selección de vinos. La propuesta se complementó con una oferta gastronómica de alto nivel que aportó un valor extra a la experiencia, potenciando los sabores y el disfrute de cada copa.

Con la aprobación del Decreto 41/2024, se habilita en el país la elaboración, comercialización y rotulado de vinos desalcoholizados y parcialmente desalcoholizados.
Brindis consciente

Bebidas desalcoholizadas: qué son, dónde conseguirlas y cómo es el arte de tomar sin alcohol

Por Milene Breito Pistón

Según expresó el gerente de Relaciones Institucionales y Ventas de Enjoy Punta del Este, Javier Azcurra, los asistentes pudieron probar “los mejores vinos del mundo”, y destacó que en la región no existe otra feria que reúna tal diversidad de bodegas y etiquetas en un mismo espacio.

La exposición contó con dos grandes sectores: el espacio general y un área VIP, pensada para una experiencia diferente y más exclusiva. El Salón fue un verdadero punto de convergencia para públicos muy diversos: desde sommeliers, enólogos y dueños de bodegas, hasta aficionados al vino; desde uruguayos hasta turistas y visitantes que llegaron especialmente para participar de la actividad.

Más allá de la degustación, el Salón Internacional del Vino se presentó como una oportunidad para conocer, aprender y disfrutar tanto del vino uruguayo como del internacional, en un ambiente que celebra la cultura vitivinícola y el placer de compartir.

