Una exposición recorre la obra de Gurvich entre 1946 y 1968

Se trata de una aproximación al artista en el marco del centenario de su nacimiento, en el Museo Gurvich

Presidente de la Fundación José Gurvich Uruguay Russi, curador Enrique Aguerre, directora del museo Vivian Honigsberg y director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura Carlos Varela.

Con la curaduría de Enrique Aguerre, se inauguró la exposición Gurvich y la voz de la ciudad: dibujos del Cerro y Montevideo (1946 – 1968). Se trata de una aproximación al artista en el marco del centenario de su nacimiento (5 de enero de 1927).

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El jueves 5, las salas 4 y 5 del Museo Gurvich se llenaron de personas ansiosas por apreciar las más de 120 piezas de pequeño formato en papel: dibujos a lápiz, tintas y acuarelas “que conforman una verdadera geografía personal del artista en los lugares que vivió y trabajó”, escribió Aguerre.

José Gurvich, discípulo de Torres García, se mudó en 1957 a la casa de Gonzalo Fonseca, amigo y compañero del Taller Torres García, en la calle Polonia, en el Cerro de Montevideo. Desde allí, pasó a “formar parte de una comunidad de inmigrantes de variadas nacionalidades, que se establecían alrededor de una pujante industria frigorífica. Es así que los habitantes del Cerro contribuirán a desarrollar una sociedad con una identidad bien definida”, señala el curador.

Según su hijo Martín, fundador del museo junto con su madre Julia Añorga de Gurvich, el artista “se compenetraba profundamente con los lugares donde vivía. Antes de instalarse en el Cerro, residió en Barrio Sur y en Ciudad Vieja, y cuando se mudó a un entorno semirrural “pintó hermosos paisajes e inmortalizó a los personajes que retrató. Pintó la playa del Cerro y a sus bañistas, plasmó el Frigorífico Swift y reflejó en múltiples creaciones la silueta del Cerro mirando hacia la bahía y la ciudad”. Martín recuerda, en el catálogo de la muestra, que la casa de su primera infancia era “muy hermosa”, con frutales, un aljibe y, por supuesto, el taller de su padre.