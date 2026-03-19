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Una noche de espíritu parisino en el patio del Museo Histórico Cabildo

En el Mes de la Francofonía, el patio del Cabildo de Montevideo recibió una guinguette, encuentro con música y baile inspirado en la tradición francesa

Grupo de jazz gitano La Pompe.

Grupo de jazz gitano La Pompe.

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Embajadora de Francia Virginie Bioteau y directora del Museo Histórico Cabildo de Montevideo Rosana Carrete.

Embajadora de Francia Virginie Bioteau y directora del Museo Histórico Cabildo de Montevideo Rosana Carrete.

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Adrián Echeverriaga
Consejera de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia Laurence Arnoux y Alain Fohr.

Consejera de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia Laurence Arnoux y Alain Fohr.

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Adrián Echeverriaga
Victoria Scavino, Ana Rosa Rodríguez y Silvia Pitzer.

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Adrián Echeverriaga
Graciela Faget, Silvia Morales, Lía Villaamil y Mercedes Supervielle.

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Adrián Echeverriaga
Embajadora de Armenia Mariam Gevorgyan y Nicolay Costandian.

Embajadora de Armenia Mariam Gevorgyan y Nicolay Costandian.

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Adrián Echeverriaga
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Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

El patio del Museo Histórico Cabildo de Montevideo se transformó en un rincón parisino con la realización de una guinguette, celebración popular francesa en la que la música, el encuentro y el baile marcan el ritmo de la noche. La actividad se realizó como parte de la programación del Mes de la Francofonía en Uruguay.

Las guinguettes forman parte del imaginario cultural francés: reuniones al aire libre, generalmente junto a ríos o plazas, donde la gente se reúne para escuchar música en vivo, conversar, compartir una copa y, muchas veces, animarse a bailar. Ese espíritu festivo se recreó en la Ciudad Vieja, donde el histórico patio del Cabildo ofreció el escenario ideal para un encuentro marcado por la música y el intercambio cultural.

La velada, organizada por la Embajada de Francia, contó con la actuación del grupo de jazz gitano La Pompe, que interpretó un repertorio inspirado en la tradición del jazz manouche, estilo asociado al guitarrista Django Reinhardt y caracterizado por su energía rítmica y su impronta festiva. Las guitarras y melodías del conjunto acompañaron una noche en la que el público se acercó para escuchar, conversar y dejarse llevar por el clima distendido del encuentro.

La actividad se realizó en colaboración con el Cabildo, la Intendencia de Montevideo y la Cámara de Comercio e Industria Franco-Uruguaya, instituciones que impulsan distintas iniciativas culturales vinculadas al universo francófono.

El encuentro se integró a las celebraciones del Mes de la Francofonía, una agenda internacional que cada año culmina el 20 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Francofonía. Uruguay forma parte de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) como miembro observador desde 2012, integrando así su red cultural.

En el país, las actividades vinculadas a esta celebración reúnen a distintos actores institucionales, entre ellos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, embajadas de países miembros de la OIF, la Intendencia de Montevideo y los centros de la Alianza Francesa de Montevideo y del interior.

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