Una noche para impulsar nuevas alianzas en la gestión territorial

Referentes de gobiernos locales, organismos públicos, empresas y organizaciones civiles participaron en una instancia que buscó abrir nuevas oportunidades de trabajo conjunto en todo el país

Directora de Alianzas de RIL Global Nazarena Smit, directora ejecutiva de RIL Uruguay Victoria Gadea y directora de RIL Global Delfina Irazusta.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Representante de la OEI Macarena Llauradó y Luiz Ros, representante del BID.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Ignacio Munyo, Diego Arrosa, Paulina Fernández Rubio, Richard Sander y Santiago Esteves.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Marisel Saporiti, Daniela Amed, Martín Freigedo y Nicolás Pereira.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Paula Mosera, María de la Paz Goldaracena e Ignacio Rivera.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Marcos Algorta, Antonio Oliva y Álvaro Peña.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

La Noche de los Gobiernos Locales se realizó el miércoles 19 en el edificio Mercosur con la participación de 200 personas vinculadas a la gestión territorial, la innovación pública y el desarrollo local. Intendentes, alcaldes, secretarios generales y equipos técnicos de todo el país se reunieron en una instancia pensada para favorecer el intercambio y abrir nuevas rutas de colaboración.

La convocatoria reflejó la amplitud del ecosistema que hoy impulsa transformaciones en Uruguay: 114 representantes de gobiernos locales, 47 del gobierno nacional y 63 delegados de organizaciones civiles, empresas, academia y organismos internacionales.

