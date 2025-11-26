Una noche para impulsar nuevas alianzas en la gestión territorial

La Noche de los Gobiernos Locales se realizó el miércoles 19 en el edificio Mercosur con la participación de 200 personas vinculadas a la gestión territorial, la innovación pública y el desarrollo local. Intendentes, alcaldes, secretarios generales y equipos técnicos de todo el país se reunieron en una instancia pensada para favorecer el intercambio y abrir nuevas rutas de colaboración.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
La convocatoria reflejó la amplitud del ecosistema que hoy impulsa transformaciones en Uruguay: 114 representantes de gobiernos locales, 47 del gobierno nacional y 63 delegados de organizaciones civiles, empresas, academia y organismos internacionales.
Entre los asistentes se encontraban el director de Uruguay Innova, Bruno Gilli; el presidente de Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Álvaro Brunini; la directora de Ceibal, Fiorella Haim; la gerenta del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, Lucila Arboleya; el director de la Agencia Nacional de Desarrollo, Juan Ignacio Dorrego; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim; el director de Descentralización de la OPP, José Manuel Arenas; y el presidente de Antel, Pablo Álvarez.
Por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) asistió su representante, Luiz Ros, junto con un equipo de especialistas, además de autoridades de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), la Organización de Estados Americanos y los CEO de PedidosYa, Edenred, Marfrig, Ciemsa, Puente y Grupo De Narváez.
La directora de RIL Uruguay, Victoria Gadea, dirigió unas palabras centradas en el trabajo diario de quienes impulsan cambios en sus territorios. Habló del compromiso de los equipos locales, de la necesidad de avanzar aun cuando no hay certezas y de la importancia de encender “luces” que orienten a las comunidades. Mencionó el esfuerzo de quienes viajan horas para cumplir con su tarea, de quienes enfrentan obstáculos con determinación y de quienes promueven proyectos que acercan oportunidades reales a la población. Su mensaje apuntó a reconocer ese trabajo silencioso y a reforzar la idea de que cada territorio puede transformarse cuando hay propósito y perseverancia.
La cena también incluyó un espacio de trabajo colaborativo. Las mesas se organizaron por temas clave y con una composición diversa que permitió analizar problemas comunes, compartir experiencias y explorar soluciones conjuntas, generando nuevas conexiones y posibles alianzas público-privadas. Hacia el cierre, se entregó el Premio a la Innovación Local, que distinguió dos iniciativas: 1.000 Días de Igualdad, de la Intendencia de Canelones, y Proyecto Vida, de Paso de los Toros, seleccionadas entre más de 15 postulaciones.
Organizada por RIL Uruguay y Lucero, la noche dejó abiertas nuevas líneas de trabajo y un intercambio que continuará en los próximos meses.