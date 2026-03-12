Consejos de Salarios: disputa por la representatividad obrera en un sector de la pesca

El grupo 3 de la onceava ronda de los Consejos de Salarios, que abarca a todas las actividades de la pesca, es el que más demoró en iniciar las negociaciones de sus convenios colectivos vencidos desde el año pasado. Incluso cuando otras ramas conflictivas ya se habían instalado —industria láctea y terminales portuarias, entre otros—, a fines de enero la mayoría de mesas del sector pesquero aún no estaban abiertas.

Hoy la situación parece más encauzada. El 18 de febrero, el subgrupo de criaderos y granjas marítimas logró firmar en acuerdo tripartito — empresas , trabajadores y Poder Ejecutivo—con ajustes salariales por franjas y una “cláusula gatillo” en las primeras dos, en caso de que la acumulación de la “inflación subyacente” supere los aumentos durante el primer año del convenio. Las correcciones “negativas” de la anterior ronda no se aplicarán. El pasado jueves 5 también firmó de forma tripartita la carga y descarga de pescado congelado, mientras que el de pescado fresco aún negocia, informó a Búsqueda la directora de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Marcela Barrios.

No obstante, hay un sector que fue convocado el año pasado y que aún se desconoce si negociará en el ámbito del MTSS.

Barrios comentó que la cartera se propone retomar los esfuerzos en el subgrupo de plantas de procesamiento de pescado una vez que el resto estén definitivamente resueltos. Esto es porque el sector empleador, nucleado en la Cámara de Industrias Pesqueras (CIPU), se niega a sentarse con el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), que representa a la totalidad del grupo 3 en los Consejos.

Es una situación que se arrastra desde el año pasado, cuando el Suntma decidió frenar la actividad en pleno pico zafral —entre junio y agosto— para reclamar que en las embarcaciones se sumara un tripulante que cubra los descansos del capitán. El acuerdo de una medida transitoria demoró casi tres meses, lo que afectó la producción de otros rubros que dependen directamente de la captura del pescado.

La molestia de CIPU radica en que, según entiende, el sindicato violó la cláusula de paz contenida en los convenios individuales por empresas —modalidad que “fue un disparate”— del subgrupo de captura, firmado un año antes y vigente hasta el 2027. Por eso es que consideran al Suntma como un interlocutor “inválido” para las nuevas negociaciones. “Fue un convenio prácticamente a punta de pistola, con un aumento que era totalmente insostenible, (y que firmamos) con tal de tener paz y trabajar. Y después, el sindicato apareció con una reivindicación que nunca había puesto sobre la mesa. Perdimos tres meses de temporada con un convenio firmado, lo cual era inédito. En menos de un año tiraron todo abajo y casi nos funden a todos”, relató el empresario naviero Carlos Olivera.

Más allá de que las autoridades del MTSS comprendieron que la cláusula de paz únicamente abarcaba al convenio alcanzado en los Consejos, y que el sindicato estaba en su derecho al reclamar asuntos por fuera de lo pactado, lo cierto es que la relación nunca se recompuso. El problema “no es con el sindicato en sí, sino con la dirigencia”, aclaró Juan Riva-Zucchelli, presidente de CIPU. Esta fue “absolutamente nociva con la pesca” y “la destruyó en los últimos dos años”, apuntó.

Alternativas

A raíz del conflicto del 2025, surgió la nueva Organización de Trabajadores de la Industria Pesquera del Uruguay (Otipu), que hoy representa a la mayoría de empleados en las plantas de procesamiento. “Los dejaron sin laburo durante tres meses. Sostienen que al Suntma lo único que le interesó a lo largo de la historia fue el tema de los barcos, y a ellos toda la vida los dejaron de lado. Y ellos (los trabajadores de planta) ganan mucho menos de lo que gana un marinero. Entonces dijeron: ‘Esta gente nunca nos dio nada, vamos a hacer una organización nosotros’”, señaló Riva-Zucchelli.

El sector empleador está dispuesto a negociar con esta última organización por entenderla “la más representativa” y con mayor “legitimidad”, pero hay un problema: aún no ha sido reconocida por el MTSS como contraparte válida en los Consejos de Salarios.

Silvana Lazo, presidenta de Otipu, afirmó a Búsqueda que su organización —prefiere no llamarla “sindicato”— se contactó con el ministerio para ser partícipe de la nueva ronda de negociaciones, pero que no obtuvo respuesta hasta mitad de diciembre, cuando la CIPU se negó a negociar con el Suntma. “Después de eso nos citaron. Les contamos de la nueva organización, y lo que obtuvimos del otro lado fue una negativa tremenda, porque no estamos afiliados al PIT-CNT”, declaró la dirigente. Desde el MTSS también aconsejaron que los trabajadores de planta trasladaran al Suntma sus inquietudes para que este pueda llevarlas a la mesa de los Consejos. “Es claro que yo no me puedo sentar a conversar ni a aliarme con una persona que me quitó 80 días el pan de la boca. ¿Para qué? Para no obtener nada”, argumentó Lazo.

Fuentes del MTSS indicaron a Búsqueda que en esta onceava ronda, Otipu no podrá negociar porque “la representación sindical la define el PIT-CNT”. Aclararon que las autoridades ministeriales no tienen potestad de elegir quién negocia, sino que es algo que los trabajadores deben “resolver entre ellos”. En ese sentido, si así lo acordara la organización con la central sindical, podrían participar en forma de “delegaciones compuestas”, algo visto en otros grupos de los Consejos.

La segunda alternativa es la ya definida por las partes: negociar por empresas de forma bipartita. Con el escenario planteado, las empresas resolvieron con Otipu iniciar las conversaciones por fuera de los Consejos, para llegar a un acuerdo y posteriormente presentarlo ante el MTSS. Lazo cree que, de lo contrario, la cartera tendría que fijar los aumentos salariales por decreto, algo que “pasa en todas las rondas”.

“No sé qué es lo que va a hacer el ministerio. Por ahora, estamos avanzando en esto con Otipu, porque tenemos que saber cuáles son las aspiraciones de los trabajadores. Uno tiene que dialogar con gente que esté de acuerdo en qué es lo que queremos de la pesca. Y ahí estamos mucho más cercanos con ellos, que quieren seguridad en el trabajo y es lo que nosotros queremos también”, sostuvo el presidente de CIPU.

Búsqueda consultó al Suntma sobre su participación en las negociaciones colectivas, pero no recibió respuesta.

Convenio internacional

Dentro de la lista de convenios de la Organización Internacional del Trabajo que el MTSS se propuso ratificar este año, figura el 188 sobre las condiciones de trabajo en la pesca. El subsecretario de Trabajo, Hugo Barretto, dijo a Búsqueda que la cartera realizó consultas al PIT-CNT y a las cámaras empresariales sobre el asunto, pero que estas últimas “no prestan el consenso para la ratificación”.

La CIPU elaboró un informe argumentando la no pertinencia del convenio. “Los anexos tienen un montón de requisitos de diseño de los buques. Para poder implementarlo, implicaría cambiar el 70% de los barcos, además de que hoy el sector está al borde de la quiebra masiva. Estamos lejísimos de que el 188 sea una prioridad para todos”, alertó Olivera. Y añadió que en el caso de “la inmensa mayoría de los requisitos” en materia de protección laboral, Uruguay “ya los sobrecumple”.