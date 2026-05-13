Uruguay inauguró su pabellón en la Bienal de Venecia con la muestra 'Antifrágil'

En la exposición de Leonilda González: vicecónsul de Uruguay en Italia Karla Ensenat, comisario de la exposición Martín Craciún, directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal, embajador de Uruguay en Italia Alfredo Bogliaccini, directora del Museo Nacional de Artes Visuales Roxana Fabius y director general para Asuntos Culturales de Cancilleria Fernando Lugris.

Comisario de la exposición y coordinador del Instituto Nacional de Artes Visuales Martín Craciún, directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal y directora del Museo Nacional de Artes Visuales Roxana Fabius.

La artista Margaret Whyte inauguró la 61ª Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia con su proyecto Antifrágil. Con la curaduría de Patricia Bentancur, y la presencia de autoridades, miembros del cuerpo diplomático y personalidades de la cultura, el jueves 7 se abrió oficialmente el pabellón de Uruguay en los Giardini della Biennale. Titulado In Minor Keys, el núcleo curatorial de esta edición fue concebido por la curadora camerunesa-suiza Koyo Kouoh como una aproximación centrada en lo íntimo, lo sutil y lo no monumental, desplazando el foco hacia prácticas artísticas que trabajan desde los márgenes, la escucha y la fragilidad.

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Antifrágil es una instalación que reflexiona sobre la memoria, la transformación y la vulnerabilidad a partir del trabajo con materiales, restos y ensamblajes. La obra de Margaret Whyte dialoga con problemáticas sociales, políticas y de género desde una investigación persistente sobre la materia y sus memorias.

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Durante la inauguración, la directora nacional de Cultura, María Eugenia Vidal, destacó el valor político e institucional de la presencia uruguaya en Venecia: “Uruguay participa en esta bienal de manera ininterrumpida desde el retorno democrático de 1985. Esa continuidad expresa una política de Estado sostenida por distintos gobiernos”. Esta edición marca “el regreso de mujeres artistas al pabellón uruguayo después de más de una década”.

El embajador de Uruguay en Italia, Alfredo Bogliaccini, definió la Bienal como “el epicentro mundial del arte” y subrayó la dimensión estratégica de la presencia uruguaya. “La diplomacia cultural es una herramienta clave para que los países proyecten su identidad y generen espacios que trasciendan fronteras políticas y promuevan la cooperación internacional y el intercambio”, afirmó.

Martín Craciún, coordinador del Instituto Nacional de Artes Visuales y comisario del envío uruguayo, comentó que Antifrágil “sitúa el tejer y el ensamblar como formas de pensamiento y como tecnologías políticas capaces de articular relaciones y narrativas múltiples”.