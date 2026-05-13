Uruguay inauguró su pabellón en la Bienal de Venecia con la muestra 'Antifrágil'
La curaduría es de Patricia Bentancur
Artista Margaret Whyte y curadora Patricia Bentancur.
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Comisario de la exposición y coordinador del Instituto Nacional de Artes Visuales Martín Craciún, directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal y directora del Museo Nacional de Artes Visuales Roxana Fabius.
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En la exposición de Leonilda González: vicecónsul de Uruguay en Italia Karla Ensenat, comisario de la exposición Martín Craciún, directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal, embajador de Uruguay en Italia Alfredo Bogliaccini, directora del Museo Nacional de Artes Visuales Roxana Fabius y director general para Asuntos Culturales de Cancilleria Fernando Lugris.
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Margaret Whyte y Bonaventure Soh Bejeng Ndikung.
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Robert Kofler, Pablo Monsuárez, Virginia Cervieri, Ignacio Monsuárez y Edda Kofler.
La artista Margaret Whyte inauguró la 61ª Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia con su proyecto Antifrágil. Con la curaduría de Patricia Bentancur, y la presencia de autoridades, miembros del cuerpo diplomático y personalidades de la cultura, el jueves 7 se abrió oficialmente el pabellón de Uruguay en los Giardini della Biennale. Titulado In Minor Keys, el núcleo curatorial de esta edición fue concebido por la curadora camerunesa-suiza Koyo Kouoh como una aproximación centrada en lo íntimo, lo sutil y lo no monumental, desplazando el foco hacia prácticas artísticas que trabajan desde los márgenes, la escucha y la fragilidad.
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Antifrágil es una instalación que reflexiona sobre la memoria, la transformación y la vulnerabilidad a partir del trabajo con materiales, restos y ensamblajes. La obra de Margaret Whyte dialoga con problemáticas sociales, políticas y de género desde una investigación persistente sobre la materia y sus memorias.
Durante la inauguración, la directora nacional de Cultura, María Eugenia Vidal, destacó el valor político e institucional de la presencia uruguaya en Venecia: “Uruguay participa en esta bienal de manera ininterrumpida desde el retorno democrático de 1985. Esa continuidad expresa una política de Estado sostenida por distintos gobiernos”. Esta edición marca “el regreso de mujeres artistas al pabellón uruguayo después de más de una década”.
El embajador de Uruguay en Italia, Alfredo Bogliaccini, definió la Bienal como “el epicentro mundial del arte” y subrayó la dimensión estratégica de la presencia uruguaya. “La diplomacia cultural es una herramienta clave para que los países proyecten su identidad y generen espacios que trasciendan fronteras políticas y promuevan la cooperación internacional y el intercambio”, afirmó.
Martín Craciún, coordinador del Instituto Nacional de Artes Visuales y comisario del envío uruguayo, comentó que Antifrágil “sitúa el tejer y el ensamblar como formas de pensamiento y como tecnologías políticas capaces de articular relaciones y narrativas múltiples”.
Por su parte, la curadora Patricia Bentancur definió a Margaret Whyte como “una verdadera pionera del arte (…), imprescindible para volver a una narrativa más inclusiva de la historia del arte internacional”. Además, destacó la vigencia contemporánea de una artista de 90 años cuya práctica sigue activa y en permanente transformación.
Este año, la presencia uruguaya en Venecia también se expande hacia distintos espacios y exposiciones de la ciudad. Entre las artistas latinoamericanas incluidas en la muestra central se encuentra la uruguaya Leonilda González (1923–2017), figura fundamental del grabado uruguayo y una de las creadoras más relevantes de la gráfica política latinoamericana del siglo XX. Se presentan seis piezas de la serie Novias revolucionarias, conjunto de obras pertenecientes al acervo del Museo Nacional de Artes Visuales.
Se suma también la participación de la artista uruguaya radicada en Nueva York Liliana Farber en The Words That Fit My Mouth, muestra presentada en Skyline Gallery entre el 7 y el 29 de mayo, con curaduría de María Veits y Yevgeniy Fiks.