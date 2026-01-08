¡Hola !

Uruguay venció a Argentina en la Copa David Stirling Díaz de polo

El encuentro tuvo lugar en Estancia Vik, en José Ignacio

El encuentro tuvo lugar en un escenario donde el silencio del campo y la amplitud del paisaje acompañaron cada chukker.

El encuentro tuvo lugar en un escenario donde el silencio del campo y la amplitud del paisaje acompañaron cada chukker.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Rodrigo Piloni y Fio Corbellini.

Rodrigo Piloni y Fio Corbellini. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Nicolás Albrecht y Manon Méndez.

Nicolás Albrecht y Manon Méndez.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Gerardo Ferrarini y Achu Gallastegui.

Gerardo Ferrarini y Achu Gallastegui.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Luis Pelizzola y Emiliana Mascuotra.

Luis Pelizzola y Emiliana Mascuotra.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Ryan Brooks y Jessica Latham.

Ryan Brooks y Jessica Latham.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Christian Meyer y Jodok Betschart.

Christian Meyer y Jodok Betschart.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Rosario Sorondo y Claudia Santiago.

Rosario Sorondo y Claudia Santiago. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El domingo 4 se vivió una nueva edición del clásico entre Uruguay y Argentina en el marco de un test match —correspondiente a la Copa David Stirling Díaz— disputado en Estancia Vik de José Ignacio. En una jornada marcada por el buen clima y un entorno natural imponente, el seleccionado uruguayo se quedó con la victoria, y coronó así una tarde de polo de alto nivel.

El encuentro tuvo lugar en un escenario donde el silencio del campo y la amplitud del paisaje acompañaron cada chukker. Lejos del ruido de la ciudad, la cancha de Estancia Vik se transformó en el punto de encuentro de jugadores, familias y amigos, que siguieron el partido desde las gradas o desde sus camionetas ubicadas a un costado del campo, una postal típica del polo y su tradición campestre. Muchos asistentes aprovecharon la jornada para acercarse con sus mascotas, lo que sumó un clima relajado y familiar al evento.

Jonrada de polo en Rückenwind. 
Deporte

Rückenwind Polo: el nuevo campo de polo de Ingo Schirrmann en José Ignacio

Por Felipe Barbeito

La tarde transcurrió entre jugadas precisas, caballos de primer nivel y público atento, que celebró cada acción destacada. Más allá del resultado a favor de los celestes, el test match volvió a poner en valor el espíritu del polo rioplatense y el vínculo entre ambos países, en un marco que combinó deporte y encuentro social.

El equipo uruguayo estuvo integrado por Ignacio Viana, Benicio Laguarda, Alejo Taranco y Santiago Stirling, mientras que por el seleccionado argentino jugaron Ramiro Zavaleta, Nicolás Tomasevich, Beltrán Lauhle y Gonzalo Ferrari.

Así, Estancia Vik fue nuevamente el escenario de una jornada inolvidable, lo que reafirmó su lugar como uno de los espacios más singulares para la práctica del polo en Uruguay y dejó en claro que el deporte, cuando se vive en un entorno especial, trasciende lo estrictamente competitivo para convertirse en una experiencia compartida.

