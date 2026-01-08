Uruguay venció a Argentina en la Copa David Stirling Díaz de polo

El encuentro tuvo lugar en un escenario donde el silencio del campo y la amplitud del paisaje acompañaron cada chukker.

El domingo 4 se vivió una nueva edición del clásico entre Uruguay y Argentina en el marco de un test match —correspondiente a la Copa David Stirling Díaz— disputado en Estancia Vik de José Ignacio. En una jornada marcada por el buen clima y un entorno natural imponente, el seleccionado uruguayo se quedó con la victoria, y coronó así una tarde de polo de alto nivel.

El encuentro tuvo lugar en un escenario donde el silencio del campo y la amplitud del paisaje acompañaron cada chukker. Lejos del ruido de la ciudad, la cancha de Estancia Vik se transformó en el punto de encuentro de jugadores, familias y amigos, que siguieron el partido desde las gradas o desde sus camionetas ubicadas a un costado del campo, una postal típica del polo y su tradición campestre. Muchos asistentes aprovecharon la jornada para acercarse con sus mascotas, lo que sumó un clima relajado y familiar al evento.

La tarde transcurrió entre jugadas precisas, caballos de primer nivel y público atento, que celebró cada acción destacada. Más allá del resultado a favor de los celestes, el test match volvió a poner en valor el espíritu del polo rioplatense y el vínculo entre ambos países, en un marco que combinó deporte y encuentro social.

El equipo uruguayo estuvo integrado por Ignacio Viana, Benicio Laguarda, Alejo Taranco y Santiago Stirling, mientras que por el seleccionado argentino jugaron Ramiro Zavaleta, Nicolás Tomasevich, Beltrán Lauhle y Gonzalo Ferrari.