Trump en China: Tras reunirse con Xi, el presidente de Estados Unidos advierte a Taiwán

Tras la cumbre en Pekín, Trump rechazó una eventual independencia de Taiwán tras una dura advertencia de Xi Jinping sobre el tema

Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, durante el encuentro que celebraron en Zhongnanhai, el complejo cercano a la Ciudad Prohibida de Pekín, que acoge a la cúpula del Partido Comunista de China.

Durante toda su visita a Pekín, Donald Trump había evitado cuidadosamente mencionar públicamente a Taiwán. Pero en el vuelo de regreso, el tono cambió: “Les diré una cosa. No quiero que nadie se separe. Y, ya saben, se supone que tenemos que recorrer 15.000 kilómetros para ir a la guerra. Eso no es lo que quiero. Quiero que se calmen. Quiero que China se calme. No buscamos entrar en guerra, y si dejan las cosas como están, creo que China lo aceptará. Pero no queremos que nadie diga: ‘Declaremos nuestra independencia porque Estados Unidos nos apoya’”, declaró.

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La isla depende en gran medida del respaldo militar y de seguridad que le brinda Estados Unidos para disuadir a China de llevar a cabo su amenaza de anexionarla incluso por la fuerza.

Embed - Termina visita de tres días de Trump a China sin acuerdos sobre Taiwán, Irán o aranceles

Ni independencia ni unificación forzada Trump retomó así casi palabra por palabra la lógica del statu quo defendida desde hace décadas por Washington: no a la independencia oficial de Taiwán, pero tampoco a una unificación forzada con China.

Pero sus declaraciones se producen sobre todo tras una advertencia muy directa de Xi Jinping durante la cumbre. El presidente chino advirtió de que, si la cuestión taiwanesa se “trataba mal”, las dos potencias podrían “entrar en conflicto”.