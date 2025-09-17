¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

UTE presentó en la Rural proyectos de sostenibilidad e innovación

El vicepresidente de la empresa, Roberto Bentancor, habló de los desafíos que enfrentaron en un contexto de cambios tecnológicos y ambientales

De UTE: director Sergio Castiglioni, presidenta Andrea Cabrera, director José Luis Pereira, directora Ximena Caporale y vicepresidente Roberto Bentancor.

De UTE: director Sergio Castiglioni, presidenta Andrea Cabrera, director José Luis Pereira, directora Ximena Caporale y vicepresidente Roberto Bentancor.

FOTO

Valentina Weikert
Adriana Pongibove, Susana Pecoy, Liliana Rodríguez y Rosario Iturria.

Adriana Pongibove, Susana Pecoy, Liliana Rodríguez y Rosario Iturria.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

El stand de UTE abrió sus puertas en la 120º Expo Prado con la presencia de sus autoridades. En su discurso, su presidenta, Andrea Cabrera Russ, destacó que UTE acompañó al país durante más de 112 años, consolidándose como motor de desarrollo y garante del acceso universal a la energía eléctrica. Señaló que la empresa fue un “instrumento de acción clave para la gestión de políticas públicas” y explicó que el lema “Avanzamos con energía” buscó reflejar la llegada a cada rincón del territorio con beneficios colectivos. Hizo hincapié, además, en que la compañía se posicionó como protagonista en la transformación energética del Uruguay y en la incorporación de tecnologías que promueven la eficiencia y la sostenibilidad.

El vicepresidente de la empresa, Roberto Bentancor, habló de los desafíos que enfrentaron en un contexto de cambios tecnológicos y ambientales. Destacó la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructura, mejorar la calidad del servicio y apostar a nuevas soluciones para hogares y empresas. Reconoció, además, el esfuerzo de los trabajadores de UTE, cuya tarea diaria permitió concretar los proyectos estratégicos.

La propuesta presentada en esta edición de la Expo Prado combinó ejes vinculados a sostenibilidad, innovación, calidad, seguridad, soberanía y acceso equitativo a la energía. Los visitantes conocieron planes de incorporación de electrodomésticos eficientes, propuestas de movilidad eléctrica y soluciones adaptadas a hogares y pequeñas y medianas empresas.

Selección semanal
Fuerzas Armadas

Trump busca recortar gastos ‘woke’ y militares que incluyen US$ 11 millones a una fuerza de élite del Ejército uruguayo

Por Juan Francisco Pittaluga
Caso Besozzi

La Corte Electoral analiza suspensión de ciudadanía de Guillermo Besozzi

Por  Federico Castillo  y Macarena Saavedra
Banco Central del Uruguay

El equipo económico quiere “empezar a dejar de hablar en dólares” como parte de un cambio de “cultura”

Por Redacción Búsqueda
Cárceles

Juan Miguel Petit: los presos que cumplen penas “de manera indigna” deberían hacer “juicios al Estado”

Por Macarena Saavedra

TE PUEDE INTERESAR

Ulises Beisso.

Ulises Beisso, el artista uruguayo que "salió del clóset" 30 años después de su muerte

Por Magdalena Cabrera
El primer tren solar de Latinoamérica está en Argentina, Jujuy.

Turismo sobre rieles: 5 rutas panorámicas para hacer en tren sin salir de la región

Por Milene Breito Pistón
Mel Robbins es la cradora de un exitoso podcast que lleva su nombre.

Ni estoicismo ni budismo: un manual moderno para aprender a soltar

Por Patricia Mántaras de la Orden
10 películas de Robert Redford para ver en streaming

10 películas de Robert Redford para ver en streaming

Por Redacción Galería