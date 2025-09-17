UTE presentó en la Rural proyectos de sostenibilidad e innovación

El stand de UTE abrió sus puertas en la 120º Expo Prado con la presencia de sus autoridades. En su discurso, su presidenta, Andrea Cabrera Russ, destacó que UTE acompañó al país durante más de 112 años, consolidándose como motor de desarrollo y garante del acceso universal a la energía eléctrica. Señaló que la empresa fue un “instrumento de acción clave para la gestión de políticas públicas” y explicó que el lema “Avanzamos con energía” buscó reflejar la llegada a cada rincón del territorio con beneficios colectivos. Hizo hincapié, además, en que la compañía se posicionó como protagonista en la transformación energética del Uruguay y en la incorporación de tecnologías que promueven la eficiencia y la sostenibilidad.
El vicepresidente de la empresa, Roberto Bentancor, habló de los desafíos que enfrentaron en un contexto de cambios tecnológicos y ambientales. Destacó la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructura, mejorar la calidad del servicio y apostar a nuevas soluciones para hogares y empresas. Reconoció, además, el esfuerzo de los trabajadores de UTE, cuya tarea diaria permitió concretar los proyectos estratégicos.
La propuesta presentada en esta edición de la Expo Prado combinó ejes vinculados a sostenibilidad, innovación, calidad, seguridad, soberanía y acceso equitativo a la energía. Los visitantes conocieron planes de incorporación de electrodomésticos eficientes, propuestas de movilidad eléctrica y soluciones adaptadas a hogares y pequeñas y medianas empresas.