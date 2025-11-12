¡Hola !

Veinticuatro horas de maratón arquitectónica en la Feria de la Construcción

El primer premio fue para Agustín Álvarez y Matilde Alcina, autores del proyecto La Curva y la Luz, una propuesta de contundencia formal con claridad funcional y una identidad arraigada al entorno

FOTO

Valentina Weikert
FOTO

Valentina Weikert
FOTO

Valentina Weikert
FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

La tercera edición de Arqatón se desarrolló en el marco de la 13ª Feria de la Construcción, con sede en la Rural del Prado, el sábado 18 de octubre. La maratón arquitectónica de 24 horas reunió a estudiantes y jóvenes profesionales de todo el país, convocados a trabajar en duplas sobre un desafío concreto: diseñar espacios exteriores e infraestructura edilicia para uso ciudadano en el parque de la Hispanidad, en Durazno, bajo la consigna “Movilidad segura”.

Organizado por la Liga de la Construcción y con el apoyo de la Intendencia de Durazno, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Udelar y la Universidad ORT Uruguay, Arqatón se consolidó como un espacio de creatividad, innovación y trabajo colaborativo. Treinta equipos participaron en esta edición, que combinó diseño, técnica y sensibilidad social en torno al vínculo entre ciudad, paisaje y comunidad.

El primer premio fue para Agustín Álvarez y Matilde Alcina, autores del proyecto La Curva y la Luz, una propuesta de contundencia formal con claridad funcional y una identidad arraigada al entorno. El segundo puesto lo obtuvo La Tríada, de Rosemary Zelayeta y Stefanni Flores, por su enfoque conceptual y su equilibrio entre seguridad y revalorización del parque. El podio lo cerró +Bosque, de Juan Luca Terra y Leandro Vázquez, un diseño audaz que redefine la relación entre estructura y naturaleza. Las menciones especiales fueron para DZN Espacio Abierto (Funcionalidad), Parque Ámbar (Multiescala) y Late Durazno (Espacio público).

El jurado dio a conocer a los ganadores el domingo 19 de octubre, destacando la calidad técnica y la sensibilidad urbana de las propuestas, que buscaron repensar el espacio público desde la colaboración y la innovación.

