  • Cotizaciones
    jueves 12 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El Sunca cerró su Congreso con un programa de lucha unánime, pero con cruces por el fondo social de vivienda

    Mientras el sindicato prepara sus elecciones, la corriente opositora califica los desvíos de dinero del Fosvoc como “la peor maniobra de robo y corrupción en la historia del movimiento sindical” y reclama un debate más profundo

    Javier Díaz, secretario general del Sunca, durante el XIX Congreso del sindicato.

    Javier Díaz, secretario general del Sunca, durante el XIX Congreso del sindicato.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El Congreso del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) terminó el sábado 7 de febrero en el Club Cordón con un programa de lucha aprobado de forma unánime y con la orientación definida para la discusión que darán en los Consejos de Salarios, que tiene el propósito firme de “superar los lineamientos del Poder Ejecutivo”. Al mismo tiempo que las corrientes del sindicato lograron un marco de coincidencias en estos aspectos, se vieron enfrentadas a la hora de discutir sobre el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc), institución que fue centro de maniobras de estafa entre 2023 y 2024 que involucraron a dirigentes sindicales y que superaron los US$ 1,2 millones.

    Mientras la lista 658, vinculada al Partido Comunista y que es mayoría en el Sunca, defendió el accionar de la dirección al promover la denuncia en Fiscalía y desvincular a dirigentes y militantes involucrados, la corriente Manuel Barrios, principal fuerza opositora, criticó la falta de profundidad en el debate sobre el caso.

    Leé además

    Bruno Bertolio (a la derecha), expresidente del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción, durante una movilización del Sunca en 2022.
    Construcción

    Investigación del Fondo de Vivienda de la Construcción probó un “círculo delictivo” y logró penas, pero no una “reparación”

    Por Martín Mocoroa
    Militante durante una movilización del Sunca en 2025.
    Sindicalismo

    El Sunca desarrolla su congreso tras un año en el que una estafa en un fondo social afectó a su corriente mayoritaria

    Por Redacción Búsqueda

    En la apertura del Congreso, el viernes 6, el secretario general del sindicato, Javier Díaz, sostuvo que la dirección nacional “estuvo a la altura” de la “mejor historia” del Sunca y de “su calado ético”. “Seremos los primeros en este Congreso en promover una profunda discusión acerca de mecanimsos más garantistas para que esto no se repita”, dijo. Como parte de ese trabajo, anunció que promoverían la integración en los fondos sociales de representantes de las distintas corrientes.

    Días después del Congreso, el referente opositor Pedro Porley cuestionó en un mensaje a la militancia la discusión que se dio sobre el Fosvoc y apuntó contra la corriente mayoritaria por entender que impidió un debate más profundo.

    La construcción tiene cuatro fondos sociales. Sus directivas se componen con delegados sindicales y empresariales.

    En el marco de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de tercer turno sobre los desvíos de dinero del Fosvoc hubo ocho condenas. Uno de los condenados fue Bruno Bertolio, quien era presidente del fondo e integrante de la dirección nacional del Sunca por la lista 658. Víctor Rivero y Santiago Bernaola, quienes también cumplen penas de prisión por el caso, eran integrantes de la dirección departamental del Sunca e igualmente formaban parte de la lista 658.

    Por fuera de la discusión del Fosvoc, el Sunca definió en el Congreso que luchará en los próximos años por “la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario”; por “una seguridad social pública, solidaria y sin lucro”; por “la necesidad de gravar al 1% más rico, para combatir la pobreza infantil”, y por una “ley integral” de salud y seguridad en el trabajo.

    El Sunca también definió que celebrará sus próximas elecciones entre el 24 y el 26 de marzo.

    “Enorme decepción”

    El martes 10, el principal referente de la corriente opositora Manuel Barrios, Pedro Porley, envió a militantes un mensaje de WhatsApp con un balance crítico sobre el debate en el Congreso respecto a la estafa en el Fosvoc. “La enorme decepción” es el título que eligió para el texto, al que accedió Búsqueda, en el que cuestiona a la corriente mayoritaria 658, vinculada al Partido Comunista, por no habilitar una prórroga en el tiempo establecido para la discusión.

    Por reglamento se había establecido que en el plenario del sábado 7, tras la presentación del informe de cada una de las seis comisiones de trabajo que tuvo el Congreso, se abriría una hora de debate con intervenciones de cinco minutos para cada orador. Para el informe de la comisión del Área Social se había solicitado una prórroga de ese tiempo, que permitiera más intervenciones, pero la lista 658 votó en contra.

    “Tristemente la enorme mayoría de componentes de la hoy mayoría, lista 658, impidió discutir, debatir, intercambiar e informar en el plenario, en profundidad, sobre ‘el robo del siglo’ y/o la ‘gran estafa’”, escribió. En su opinión, ante una “situación vergonzante y de extrema preocupación” como la que se dio en el Fosvoc, era necesario habilitar una mayor “posibilidad de conocimiento a los congresales”.

    “Se negó la posibilidad y se celebró tal cual barras bravas en eventos deportivos, alejados del comportamiento que se espera de trabajadores organizados supuestamente conscientes de la gravedad de los hechos”, señala Porley.

    El dirigente, que es vicepresidente del Sunca e integra el Comité Ejecutivo Nacional, sostiene en el balance que por insistir en la discusión del tema del Fosvoc se lo acusa de “monotemático, tira mierda y demás adjetivos”. Sin embargo, reivindica la posición de su corriente: “No nos hacemos los distraídos en la peor maniobra de robo y corrupción en la historia del movimiento sindical y en los 68 años de nuestro Sunca”. En su opinión, lo sucedido “no se puede minimizar con simples adjetivos livianos” como “lúmpenes o sinvergüenzas” cuando “lamentablemente” hay “condenados y procesados, con vínculos con la organización, ex miembros de dirección nacional, direcciones departamentales, militantes” y “varios con responsabilidades políticas en el Sunca”.

    Además, en el mensaje, Porley alude a irregularidades que van más allá de las operaciones que probó la Fiscalía en la investigación y que constituyen el grueso de la estafa: 193 transferencias bancarias indebidas y la entrega de decenas de beneficios por 140 unidades reajistables “a personas inexistentes, a personas fallecidas y otros ‘vivitos’ involucrados en las maniobras”.

    “¿Quién responde (por) el resto?”, pregunta en el texto y abre una lista de hechos que entiende que están por fuera del reglamento del Fosvoc. Entre ellos menciona “beneficios irregulares por 140 UR, beneficio y medio, doble beneficio, doble beneficio y medio y hasta triples beneficios”, “sin controles y durante tiempos prolongados”; beneficios para “organizaciones sociales nunca aportantes” sobre las que pregunta con qué criterio se elegían y a quiénes estaban vincualdas; y “siete préstamos ‘canastas de materiales’ en favor de Stella Rey, funcionaria del Fosvoc (ni dirigente sindical ni empresarial) condenada con prisión como autora principal de las maniobras de corrupción”.

    Porley pregunta quiénes, cuándo, cómo y por qué tomaban estas decisiones. “No todos tenemos la misma responsabilidad política”, afirma en el mensaje, y agrega que hay que ir “hasta el hueso, caiga quien caiga” para “hacer justicia” y “recuperar confianza y credibilidad”.

    MEC: apercibimiento, intimación, observación.

    El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) resolvió el pasado 6 de febrero aplicar una sanción de observación al Sunca por “infringir los artículos 13, 14, 65” y los “literales g y h del artículo 77” de su estatuto.

    El artículo 65 del estatuto del Sunca establece: “El carácter de miembro del Consejo Directivo Nacional es incompatible con ejercer la representación político partidaria, así como de los cargos legislativos y/o ejecutivos a nivel nacional y/o departamental”. La condición de la dirigente Laura Alberti, que se desempeñaba como secretaria de Finanzas del sindicato y del Partido Comunista en simultáneo, iba contra esta norma.

    El artículo 77 del estatuto, en tanto, establece que es competencia de la Secretaría de Finanzas presentar un informe bimensual de “entradas y salidas” a los centros de trabajo e informes “permanentes” al Comité Ejecutivo Nacional “de la relación entre cantidad de trabajadores en actividad y afiliados cotizantes”. En el libro de actas del Comité Ejecutivo Nacional del Sunca el MEC no encontró registros de estos informes.

    Por otro lado, según el análisis del Ministerio, si bien el sindicato cumple con presentar anualmente en asamblea la memoria y el balance, no respeta los artículos 13 y 14 del estatuto que indican que “los acuerdos y las deliberaciones deben constar” en el libro de actas y que “los participantes de la asamblea tienen derecho a plasmar en las actas su voto y su opinión”. Tampoco se agregan a las actas “las respectivas memorias y balances”, lo que lleva a que se incumpla con la “publicidad dispuesta por el artículo 14” del estatuto.

    Por otro lado, la resolución, firmada por el ministro José Carlos Mahía, dispone una sanción de apercibimiento a la Fundación Sunca Solidario por “no presentar las memorias anuales” de acuerdo al artículo 26 de la Ley 17.163. A esta institución la intimó a la presentación de esas memorias de acuerdo a la normativa.

    La sanción deriva de una denuncia presentada por el dirigente del Sunca Damián Rodríguez, acompañado por otros integrantes del sindicato, por presuntas “infracciones a normas estatutarias”.

    Selección semanal
    Seguridad Pública

    La Policía investiga si el grupo criminal más poderoso de la región está detrás del frustrado “robo del siglo”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Derechos humanos

    Tras denuncias por acoso laboral, Alejandra Casablanca tomó licencia médica

    Por Redacción Búsqueda
    Fútbol

    IM relanza programa de mejora de canchas de baby fútbol con inversión de $ 150 millones y foco en reducción de brechas

    Por Lucía Cuberos
    Viaje oficial

    China quiere trabajar con Uruguay en la construcción de un mundo “multipolar” ante un “matonerismo unilateral” que crece

    Por Guillermo Draper

    Te Puede Interesar

    Los presidentes de China y Uruguay, Xi Jinping y Yamandú Orsi, conmemoraron los 38 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

    El sector avícola celebra la habilitación de China, mercado que paga por las garras 3,5 veces más que Hong Kong

    Por Juan Luis Dellapiazza
    Personas se enfrentan con la Policía de Argentina durante una manifestación contra la reforma laboral este miércoles, en Buenos Aires (Argentina). 
    Video

    Argentina: bombas molotov versus balas de goma, enfrentamientos por la reforma laboral

    Por France 24
    Las oficinas de BASF en el World Trade Center del Buceo.

    BASF dice que despidos en oficina de Uruguay, parte de un “proceso global”, se harán en “varios meses”

    Por Redacción Búsqueda
    Senadores Robert Silva, Daniel Caggiani, Blanca Rodríguez y José Luis Falero después de recibir al canciller Mario Lubetkin.

    El gobierno entregó al Parlamento el proyecto para ratificar el acuerdo Mercosur-Unión Europea

    Por Redacción Búsqueda