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    Starmer dice adiós y abre el paso a Burnham: qué esperar del nuevo gobierno de un incierto Reino Unido

    Andy Burnham, exalcalde del Gran Mánchester, asumirá el lunes 20 de julio como jefe de gobierno tras asegurarse un amplio respaldo dentro del laborismo (progresista), en medio de una sucesión de recambios que refleja la persistente inestabilidad política británica desde el referéndum del Brexit en 2016

    Fotografía facilitada por la Cámara de los Comunes del Primer Ministro británico Keir Starmer durante su última sesión de preguntas al Primer Ministro antes de dimitir como tal en la Cámara de los Comunes en Londres, Gran Bretaña, el 15 de julio de 2026.

    Fotografía facilitada por la Cámara de los Comunes del Primer Ministro británico Keir Starmer durante su última sesión de preguntas al Primer Ministro antes de dimitir como tal en la Cámara de los Comunes en Londres, Gran Bretaña, el 15 de julio de 2026.

    FOTO

    EFE/EPA/HANDOUT
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El exalcalde del Gran Mánchester Andy Burnham será proclamado este viernes 17 de julio nuevo líder del Partido Laborista británico y asumirá el lunes como primer ministro, convirtiéndose en el séptimo jefe de gobierno que tiene el Reino Unido en apenas diez años, una sucesión de recambios sin elecciones generales que refleja la persistente inestabilidad política del país desde el referéndum del Brexit en 2016.

    Burnham, de 56 años, regresó al Parlamento el 18 de junio tras ganar una elección parcial en Makerfield, un requisito indispensable para poder disputar el liderazgo laborista.

    El miércoles obtuvo el respaldo de 379 de los 403 diputados del grupo parlamentario, muy por encima del mínimo de 81 necesarios, lo que hizo matemáticamente imposible que otro candidato pudiera presentarse. El exministro de Defensa Al Carns, que había evaluado postularse, confirmó que no competiría y le dio su respaldo público.

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    Antes de que expirara este jueves el plazo de nominaciones, Burnham sumó también el aval de al menos tres de las 31 organizaciones afiliadas al partido, entre ellas los sindicatos Unite, ASLEF y Unison, que agrupa a 1,3 millones de trabajadores de servicios públicos.

    Con todos los requisitos cumplidos, el exalcalde será proclamado líder sin rival en un acto partidario este viernes al mediodía, en su tercer intento por encabezar el laborismo tras dos candidaturas fallidas en 2010 y 2015.

    El lunes asumirá como jefe de gobierno, en un proceso marcado por el protocolo: Keir Starmer viajará al palacio de Buckingham para presentar su renuncia ante el rey Carlos III, quien luego recibirá a Burnham y lo invitará a formar gobierno.

    “Es el final de mi trayectoria política”, dijo Starmer ante los congresistas del Reino Unido en su última sesión de preguntas antes de ceder el poder al próximo primer ministro.

    Un séptimo primer ministro en una década

    De confirmarse su nombramiento, Burnham se sumará a una lista que comenzó tras el referéndum del Brexit en 2016 e incluyó los gobiernos de David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak y el propio Starmer. Ningún otro cambio de liderazgo se produjo mediante una elección general: el sistema parlamentario británico permite que los partidos en el poder sustituyan a su líder, y por tanto al primer ministro, sin necesidad de convocar comicios anticipados.

    Starmer había llegado al cargo con mayoría absoluta en julio de 2024, pero su popularidad cayó en medio de una economía estancada, disputas internas y la creciente competencia del partido de derecha Reform UK.

    Tras una derrota histórica en las elecciones locales y regionales de mayo, perdió el respaldo de su bancada y anunció su renuncia el 22 de junio. En su despedida ante el Parlamento, prometió trabajar como diputado por el éxito laborista y ofreció “todo su apoyo” a su sucesor.

    Burnham, apodado el “rey del norte” por su gestión al frente de Mánchester durante casi una década, ha delineado ya algunas prioridades de gobierno bajo la etiqueta de “Manchesterismo”: una fuerte descentralización de poder hacia las regiones, inversión pública y privada en transporte, vivienda e infraestructura, y la promesa de trasladar parte de la Oficina del Primer Ministro fuera de Londres.

    En política exterior anticipó continuidad, con un “compromiso absoluto” con la OTAN y la disuasión nuclear británica, y respaldo a Ucrania, aunque criticó implícitamente a Starmer por la respuesta inicial del gobierno a la guerra en Gaza, donde prometió evaluar nuevas sanciones y restricciones comerciales a los asentamientos israelíes.

    El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, advirtió esta semana que el principal desafío para el próximo primer ministro será reactivar el crecimiento económico, tras “16 o 17 años” de bajo desempeño.

    Con EFE, AP y AFP

    FUENTE:FRANCE24

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