Taylor Swift impulsa las ventas de un pequeño vino Sancerre producido en el centro de Francia

Una botella de Sancerre aparece en un episodio de la serie documental dedicada a la estrella estadounidense Taylor Swift en Disney Plus. Como resultado, las ventas se han disparado en Estados Unidos

Taylor-Swift-The-Official-Release-Party-of-a-Showgirl
Búsqueda | RFI
Por RFI

Se ve durante unos segundos, colocada cerca de una mesa de mezclas. Es una botella de Sancerre. Más concretamente: un vino blanco de la finca de Terres Blanches, un pequeño productor en el centro de Francia.

Pero esos pocos segundos en una serie documental titulada The End Of An Era y dedicada a la cantante más escuchada del mundo, Taylor Swift, fueron suficientes para que las ventas del Sancerre se dispararan en Estados Unidos.

Leé además

La selección argentina celebrando la obtención del último Mundial de Fútbol.
Argentina

Argentina también jugará contra Argentina en el próximo Mundial

Por Andrés Burgo

El sitio web de Total Wine, que cuenta con casi 250 tiendas, anuncia claramente que los vinos provenientes de varias propiedades vitícolas del departamento del Cher, donde se produce el vino Sancerre, simplemente están "sold out", es decir, "agotados".

En cuanto a la finca Terres Blanches, su propietario dice que aún no ha podido contar el número de ventas desde que se emitió el episodio, pero asegura que no aumentará su producción ni sus 10.000 botellas exportadas a Estados Unidos cada año.

Por otro lado, invita a Taylor Swift a visitar la zona de Sancerre... ¡Sin ninguna moderación!

FUENTE:RFI

